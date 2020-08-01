Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim, Belhanda, Emre Mor, Gomis, Babel, Z kuşağı...

GALATASARAY'IN F.BAHÇE GALİBİYETİ... 2019-20 sezonu altıncı basamakta tamamlanmış olsa da Galatasaraylılar için bir sebeple unutulmaz olacak. Zira sarı kırmızılılar yıllardır aşamadıkları bir meseleyi, Kadıköy lanetini aştılar bu sezon. Ancak o maçın kazanılmasının, sezonun geri kalanının kaybedilmesinde rol oynadığını da düşünüyorum ben. Zira o sıralar gayet iyi form tutan Emre Akbaba-Adem Büyük yerine o maçta BelhandaFalcao’nun tercih edilmesi bir adalet duygusu kaybına neden oldu bence kadroda.