Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Falcao'nun yanına gelecek isim: Lyle Taylor
Galatasaray, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Andone ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Aslan'ın forvet hattı için düşündüğü birinci isim Radamel Falcao. Galatasaray, Falcao'nun partnerini ise İngiltere'den buldu.
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Galatasaray, kiralık sözleşmesi sona erecek olan Rumen golcü Andone'nin yerine Falcao ile birlikte görev yapacak forvet transferinde kararı verdi.
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Championship takımlarından Charlton Athletic'te top koşturan Lyle Taylor, ciddi şekilde Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor.
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Ada basınından Daily Mail'in haberine göre; Charlton ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Taylor'a Galatasaray'dan burada kazandığı paranın dört katı teklif edildi.
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Ayrıca Taylor, corona virüsü nedeniyle ligde ertelenen 9 maçta da forma giymek istemiyor.
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Bunun nedeni ise kalan maçlarda sakatlık riskinden korunmak istemesi.
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İngiltere doğumlu İskoçya ekibi Glasgow'un da ilgilendiği belirtiliyor.
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Glasgow, sezonu ikinci sırada tamamladığı için Avrupa Ligi'nde ön eleme oynayacak. Galatasaray'ın ise Şampiyonlar Ligi şansı büyük olduğu için Lyle Taylor'ın tercihinde rol oynayabilir.
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Taylor, takımının penaltılarını ve frikiklerinde topun başına geçiyor. Son vuruşlarda çok etkili olan tecrübeli golcü ceza sahası içinde tutulması zor bir oyuncu. 1.88'lik boyuyla hava toplarında hakim olan Taylor, fizik gücüyle de dikkat çekiyor.
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Bu sezon ligde 22 maça çıkan Taylor, 11 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.
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İngiltere doğumlu olsa da uyruğu Kuzey Amerika'daki Montserrat Adası olan Taylor, bu ülkenin A Milli Takımı'nda ise 6 maça çıkarken 1 kez fileleri sarstı.
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Taylor zaman zaman sol ve sağ açıklarda da forma giyebiliyor.