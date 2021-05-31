Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Vedat Muriqi ve İrfan Can Kahveci'nin ardından bir çalım daha! Fenerbahçe derken Beşiktaş...

HALİL DERVİŞOĞLU - BEŞİKTAŞ Galatasaray ve Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçen sezon şampiyonluğu bir gol averajıyla kaybeden Galatasaray'da seçim süreci transferlere sekte vurdu. Onyekuru'nun opsiyonu kullanılmayacak, genç yıldız Halil Dervişoğlu için de sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Veda Muriqi, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş gibi isimlerden sonra Galatasaray bir oyuncuyu daha rakibine kaptırabilir. Halil Dervişoğlu'nun kulübüyle de görüşmeler başladı. Milli futbolcuyu hem başkan Ahmet Nur Çebi hem de transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları arayarak "Kulübünle pazarlık halindeyiz, bizden haber bekle" dedi. (Sabah)