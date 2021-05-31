Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Vedat Muriqi ve İrfan Can Kahveci'nin ardından bir çalım daha! Fenerbahçe derken Beşiktaş...
Son dakika transfer haberi.. Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte dört büyükler ve diğer takımlarda transfer çalışmaları başladı. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinde yaşanan son dakika transfer gelişmeleri.
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GÜNÜN TRANSFER İDDİALARI
Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle beraber gözler kulüplerin yapacağı yeni transfer hamlelerinde. Günün transfer haberlerini sizler için derledik.
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VALENTIN ROSIER - BEŞİKTAŞ
Geçtığımiz sezon sağ bekteki futboluyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Valentin Rosier'le devam etmek isteyen Beşiktaş, oyuncunun kulübü Sporting'e, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götürdü. Sabah'ın haberine göre; Fransız futbolcuya karşılık 1 milyon Euro kiralama bedeli ve opsiyon için de 3 milyon Euro önerildi. Toplamda 4 milyon Euro'yu bulan teklif üzerinden pazarlıkların devam ettiği belirtildi. Savunmadaki başarılı oyunu kadar, hücuma da katkı sağlayan 24 yaşındaki futbolcu, 37 maçta 3 gol atıp, 6 asist yaptı.
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VEDAT MURIQI - FENERBAHÇE
Fenerbahçe 17.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Lazio'ya verdiği Vedat Muriqi'i kiralık olarak kadrosuna katmayı amaçlıyor. Sabah'ta yer alan habere göre; Kosovalı futbolcunun da gönlü eski takımında. Geçtiğimiz hafta içinde menajer değişikliğine giderek Mirsad Türkcan'la anlaşması, oyuncunun Fenerbahçe'ye dönüş hamlesi olarak değerlendiriliyor. Ancak Lazio'nun büyük paralar karşılığı transfer ettiği Vedat için başka hesapları var. İtalyan kulübü, değerini tekrar yükseltmek istediği oyuncusunu Serie A'da bir takıma kiralamayı planlıyor. 27 yaşındaki golcünün tercihlerini Fenerbahçe'den yana kullanmaları için kulüp yetkilileriyle görüştüğü ve "İstediğim takımda forma giymeme izin verin" dediği öğrenildi.
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BIGLIA - FENERBAHÇE
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün tecrübeli orta sahası Lucas Biglia ile anlaştı. Transferin gerçekleşmesi iki kulüp arasındaki pazarlıklara kaldı. Karagümrük'ün ise Biglia'yı, yerini dolduracak oyuncu bulmadan göndermek istemediği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından gözler, kırmızı-siyahlıların yapacakları transfer hamlesine çevrildi. Kulübüyle 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi olan 35 yaşındaki Arjantinli, geçtiğimiz sezon ligde 35 maça çıkarken 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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HALİL DERVİŞOĞLU - BEŞİKTAŞ
Galatasaray ve Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçen sezon şampiyonluğu bir gol averajıyla kaybeden Galatasaray'da seçim süreci transferlere sekte vurdu. Onyekuru'nun opsiyonu kullanılmayacak, genç yıldız Halil Dervişoğlu için de sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Veda Muriqi, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş gibi isimlerden sonra Galatasaray bir oyuncuyu daha rakibine kaptırabilir. Halil Dervişoğlu'nun kulübüyle de görüşmeler başladı. Milli futbolcuyu hem başkan Ahmet Nur Çebi hem de transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları arayarak "Kulübünle pazarlık halindeyiz, bizden haber bekle" dedi. (Sabah)
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DANNY WELBECK - FENERBAHÇE
Yeni sezon öncesinde forvet hattında önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Fenerbahçe’nin gündemine gelen son golcü Danny Welbeck... İngiltere Premier Lig ekibi Brighton’la sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan 30 yaşındaki futbolcu, kariyerinde yeni bir maceraya hazır. Hücum hattında hem sağ ve sol kanat hem de forvet bölgesinde oynayabilme özelliği bulunan 1,85’lik yıldızın, 30 Haziran tarihi itibariyle bonservisini eline alacak olması, bu transferdeki en çekici faktör olarak ön plana çıkıyor. (Fanatik)
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DIEGO LAXALT - BEŞİKTAŞ
Bu sezon Süper Lig kupasını ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek büyük bir başarıya imza atan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandı. Siyah Beyazlı ekip Milan forması giyen Diego Laxalt'ı transfer etmek istiyor.
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DAVIDE SANTON - FENERBAHÇE
Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir isim gündeme geldi. Roma'nın sağ bek oyuncusu Davide Santon için sarı lacivertlilerin devreye girdiği iddia edildi.
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SEFEROVIC - BEŞİKTAŞ
Geçtığimiz yaz gündeme gelen Benficalı Haris Seferovic için yeniden nabız yoklayan siyah-beyazlılar, 7 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra oyuncunun da 3.5 milyon Euro maaşıyla karşılaşınca transferden geri çekildi. Benfica, geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'ni üçüncü sırada tamamlarken 29 yaşındaki Boşnak asıllı İsviçreli forvet, takımına 22 gol ve 7 asistlik katkı yapmıştı.