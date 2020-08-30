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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Ağustos 2020 - 08:26 | 

Galatasaray ve Fenerbahçe'den dev takas!

Bomba transfer iddiası...

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in günlerdir Fenerbahçe'den bir oyuncuyu çok istediği konuşuluyordu.

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Bu oyuncu sonunda ortaya çıktı. Fatih Terim'in Fenerbahçe'den kadrosuna katmak istediği yıldız isim Deniz Türüç.

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Galatasaray ve Fenerbahçe transferde son zamanlarda büyük bir rekabet içinde.

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Bu yüzden Fenerbahçe'nin Galatasaray'a vereceği cevap merakla bekleniyor.

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Sarı-Kırmızılılar kısa zaman içinde Deniz Türüç için resmi teklifini yapacak.

6FEGHOULI - DENİZ TAKASI
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FEGHOULI - DENİZ TAKASI

Fenerbahçe de Galatasaray'dan kopma noktasına gelen Feghouli ile ilgilenmişti.

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Transferde böyle bir takasın da gündeme gelebileceği ifade edildi.

82.5 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ
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2.5 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Geçen yıl Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye 2.5 milyon Euro karşılığında transfer olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Sarı-Lacivertliler'le 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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6 kez A Milli Takım forması giyen Deniz geçen sezon 35 maçta görev aldı.

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26 Süper Lig maçına çıkan tecrübeli oyuncu 3 gol atarken 1 de asist yaptı. (Takvim)

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