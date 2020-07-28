Son dakika transfer haberi | Filip Novak'tan transfer itirafı: 'Maalesef Trabzonspor ile...'

'GÖRÜŞMELER ÇOK UZADI' Trabzonspor ile sözleşme uzatmak istediğimi hiçbir zaman saklamadım ama maalesef Trabzonspor ile yaptığımız görüşmeler çok uzadı. Kulüp çok bekledi, ardından koronavirüs ortaya çıktı. Hiçbir şey belli değil. Böyle hissederek oynamayı çok sevmiyorum.