Son dakika transfer haberi | Filip Novak'tan transfer itirafı: 'Maalesef Trabzonspor ile...'
Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek olan ve ismi transferde Fenerbahçe ile anılan Filip Novak, Çek basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Novak, aldığı teklifleri de açıkladı.
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Filip Novak, önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyecek? Trabzonspor ile sözleşmesi henüz yenilenmeyen ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Novak, Çek basınına itiraflarda bulundu.
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Trabzonspor ile görüşmelerin çok uzadığını söyleyen Çek sol bek, geleceği hakkında çarpıcı sözler kullandı.
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Novak, Çek basınına verdiği röportajda şu sözleri kullandı;
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'FİNAL ÖNCESİ KARAR VERMEDİM'
Menajerim aracılığıyla birçok teklif geldi. Tabii aynı zamanda Trabznospor ile sözleşme uzatma görüşmeleri de sürüyor. Ancak Trabzonspor ile oynayacağım kupa finali öncesi bir karar vermedim.
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'KALABİLİRİM, BAŞKA TAKIMA DA GİDEBİLİRİM'
Trabzonspor ile kupa kazanıp ardından kafamı rahatlatmak istiyorum. Finalden sonra daha rahat konuşabileceğim. Trabzonspor'da kalabilirim, başka bir takıma da gidebilirim. Gelecek olan teklifler belirleyici olacak. Benim için en iyi olanı seçeceğim.
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'GÖRÜŞMELER ÇOK UZADI'
Trabzonspor ile sözleşme uzatmak istediğimi hiçbir zaman saklamadım ama maalesef Trabzonspor ile yaptığımız görüşmeler çok uzadı. Kulüp çok bekledi, ardından koronavirüs ortaya çıktı. Hiçbir şey belli değil. Böyle hissederek oynamayı çok sevmiyorum.
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'TRABZONSPOR'UN TEKLİFİNDEN SONRA...'
Trabzonspor'un teklifini gördükten sonra sezon sonunu beklemeye karar verdim. Önümdeki tüm teklifleri değerlendirip ona göre karar vereceğim.
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Önümüzdeki ay 30 yaşında olacağım ve imzalayacağım sözleşme büyük ihtimalle son büyük sözleşmem olacak. O yüzden iyice düşünüp en doğru kararı vermek istiyorum.
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'SPARTA PRAG'DAN DA TEKLİF ALDIM'
Sparta Prag'dan da menajerim aracılığıyla teklif geldi ama onlara teşekkür ederek kabul etmedim. Çekya'ya dönmek için henüz çok erken.
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'GOL SAYILARIM İYİYDİ'
Kişisel olarak istatistiklerim çok iyi. Biraz daha asist yapabilirdim, bunun için üzgünüm ama gol sayılarım iyi. Trabzonspor şampiyonluğunu attığım gollere tercih ederim.
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Şampiyonluğu kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Koronavirüs sonrası iyi oynayamadık. Denizlispor mağlubiyeti çok belirleyici oldu.
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O hafta Başakşehir de yenilmişti. Eğer Denizlispor'u yenebilseydik şampiyonluk şansımız olurdu. Maalesef üst üste iki mağlubiyet aldık ve bu da şampiyonluğa mal oldu.
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2 sezondur Trabznospor forması giyen Çekyalı futbolcu, bu sezon toplam 41 maça çıkarken 10 gol ve 1 asist üretti.
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Fenerbahçe'nin Novak'a yıllık 1.5 milyon euro teklif yaptığı iddia ediliyordu...