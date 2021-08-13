Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye bir Koreli daha! Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim... Beşiktaş'ta David Luiz gelişmesi... Trabzonspor'u çıldırtan menajer...

DEMBELE - PELKAS TAKASI Ali Koç’un transferini çok istediği Moussa Dembele için Fenerbahçe’yi hareketli günler bekliyor. Sarı Lacivertliler’in ilk olarak Lyon’u ikna etmesi gerekecek. Fransız ekibi, Dimitris Pelkas’ın takasta kullanılmasına sıcak bakıyor. Asıl sorun, Yunan yıldızın yanı sıra ödenecek para konusunda anlaşmaya varmak. Fenerbahçe, 7-8 milyon Euro civarında işi bitirmek istiyor. Ancak Fransız ekibinin bu rakamı daha da yükseltmek istemesi muhtemel. Fenerbahçe ile Lyon arasındaki pazarlıkların kıran kırana geçeceği kesin gibi. Diğer yandan Dembele’yi ikna etmek için de yoğun çaba harcanacak. Ali Koç ve Pereira’nın yıldız futbolcuyla bizzat görüşmeyi planladıkları kaydedildi. Şu anda forvette Enner Valencia ve Serdar Dursun’a sahip olan Vitor Pereira’nın golcü transferi konusundaki tutumu, yönetimi biraz olsun rahatlattı. Portekizli çalıştırıcı, forvet takviyesinin şart olduğunu söyleyip, “Eğer Moussa Dembele gibi bir oyuncu gelecekse, sonuna kadar beklemeye değer. Yeter ki bu seviyede bir forvete imza attıralım” dediği öğrenildi. Dembele için seferberlik ilan edilse de bunun zor bir transfer olması, yönetimin alternatif planlar belirlemesine neden oldu. Spezia’nın yıldızı M’Bala Nzola ve Lazio’lu Felipe Caicedo, yedekte bekletilecek. (Fanatik)