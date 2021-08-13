Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye bir Koreli daha! Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim... Beşiktaş'ta David Luiz gelişmesi... Trabzonspor'u çıldırtan menajer...

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HaberlerSpor HaberleriFutbol HaberleriSon dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye bir Koreli daha! Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim... Beşiktaş'ta David Luiz gelişmesi... Trabzonspor'u çıldırtan menajer...
Günün öne çıkan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Süper Lig ekiplerinin transfer haberlerini sizler için derledik.
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DAVID LUIZ - BEŞİKTAŞ
Adana Demirzpor ile uzun süre görüşen ancak anlaşma sağlayamayan David Luiz için Beşiktaş harekete geçti. Şu anda kulüpsüz olan Brezilyalı yıldız ile resmi temaslar başladı. Brezilyalı stoperin menajeri ile temasa geçen Siyah-Beyazlı kurmaylar'ın oyuncu için yıllık 2.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. David Luiz'in istediği rakamın ise yıllık 3.5 milyon Euro olduğu pazarlıkların ise devam ettiği ifade edildi. Beşiktaş'ın maç başı bonusu teklif edebileceği de belirtiliyor. David Luiz ile yapılacak pazarlıklar sonucunda her iki tarafında da vereceği tavizlerle fiyat makasının daralabileciği ve transfer olasılığının bu şekilde aratbileceği de gelen haberler arasında. Beşiktaş'ın sambacıya yapacağı teklifin 1+1 yıllık olduğu, David Luiz cephesinin ise en az 2 yıllık sözleşmede ısrarlı olduğu belirtiliyor. Önümüzdeki 1 hafta son derece kritik. (Sabah)
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HAITAM ALEESAMI - BEŞİKTAŞ
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın takviye istediği 9 mevkinin 7’sine oyuncu alan; forvet ve stoper için de arayışlarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi diğer taraftan ‘fırsat transferleri’ kovalıyor. İnter ile sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest kalan dünyaca ünlü Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan ile görüşen siyah beyazlıların gündemine şimdi de Norveçli sol bek Haitam Aleesami de geldi. Son olarak Rusya'nın Rostov takımında forma giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Fas asıllı futbolcunun uygun bir bedel karşılığında transfer edilebileceği öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da alınmasına onay verdiği Aleesami’nin transferinin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor. Rostov’dan önce Fransa’da Amiens, İtalya’da Palermo ve İsveç’te Göteborg formaları giyen Aleesami’nin piyasa değeri 1.2 milyon Euro. Tecübeli futbolcu, Norveç Milli Takımı’nda da 31 maçta görev yaptı. (İsmail ER - Hürriyet)
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DELI'NİN MENAJERİ TRABZONSPOR'U KIZDIRDI
Trabzonspor'un transferi için Club Brugge ile anlaşmaya vardığı Simon Deli'nin menajeri, Bordo-Mavili kulübün teklifi üzerinden Adana Demirspor başta olmak üzere birçok Türk kulübü ile temasa geçti. Başkanların durumu Trabzonspor'a haber vermesi üzerine Deli transferi askıya alındı. (Sabah)
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THIAM - ANTALYASPOR
Vitor Pereira’nın kadroda düşünmediği, bir süredir takımdan ayrı çalışmalarını yürüten Mame Thiam, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Senegalli yıldıza Antalyaspor ve Konyaspor talip oldu. Başka takımlar da Thiam ile ilgileniyor fakat golcü oyuncunun bu iki ekipten birini tercih etmesi bekleniyor. Antalya’nın teknik patronu Ersun Yanal’ın bu transfer için Ali Koç ile bir görüşme yaparak kolaylık sağlanması için ricada bulunacağı öne sürüldü. Thiam, geçen sezon 34 resmi maçta 8 gol atıp, 4 asist yapmıştı. (Fanatik)
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SERI - GALATASARAY
Gedson transferinde umduğunu bulamayan Aslan rotayı Seri'ye kırdı. İtalyan basınında yer alan haberde, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in geçen sezon Bordeaux’ta kiralık oynayan Fulhamlı oyuncuyu istediği belirtildi. Galatasaray'da 1 yıl kiralık oynadıktan sonra Fransa ekibi Bordeaux'a kiralanan Jean Michael Seri, sezon bitimiyle tekrar Londra'ya döndü. İngiliz ekibinin de yollarını ayırmak istediği futbolcu için Galatasaray dışında da İtalya’dan Napoli’nin talip olduğu vurgulandı. Fulham ile olan sözleşmesinin bu sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Seri’nin kulübünün fazla zorluk çıkarmayacağı, az bir bonservis bedeli karşılığında ayrılması için ikna olacağı vurgulandı.
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DEMBELE - PELKAS TAKASI
Ali Koç’un transferini çok istediği Moussa Dembele için Fenerbahçe’yi hareketli günler bekliyor. Sarı Lacivertliler’in ilk olarak Lyon’u ikna etmesi gerekecek. Fransız ekibi, Dimitris Pelkas’ın takasta kullanılmasına sıcak bakıyor. Asıl sorun, Yunan yıldızın yanı sıra ödenecek para konusunda anlaşmaya varmak. Fenerbahçe, 7-8 milyon Euro civarında işi bitirmek istiyor. Ancak Fransız ekibinin bu rakamı daha da yükseltmek istemesi muhtemel. Fenerbahçe ile Lyon arasındaki pazarlıkların kıran kırana geçeceği kesin gibi. Diğer yandan Dembele’yi ikna etmek için de yoğun çaba harcanacak. Ali Koç ve Pereira’nın yıldız futbolcuyla bizzat görüşmeyi planladıkları kaydedildi. Şu anda forvette Enner Valencia ve Serdar Dursun’a sahip olan Vitor Pereira’nın golcü transferi konusundaki tutumu, yönetimi biraz olsun rahatlattı. Portekizli çalıştırıcı, forvet takviyesinin şart olduğunu söyleyip, “Eğer Moussa Dembele gibi bir oyuncu gelecekse, sonuna kadar beklemeye değer. Yeter ki bu seviyede bir forvete imza attıralım” dediği öğrenildi. Dembele için seferberlik ilan edilse de bunun zor bir transfer olması, yönetimin alternatif planlar belirlemesine neden oldu. Spezia’nın yıldızı M’Bala Nzola ve Lazio’lu Felipe Caicedo, yedekte bekletilecek. (Fanatik)
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BEŞİKTAŞ'IN BATSHUAYI PLANI
Teknik heyetin ısrarla istediği golcü transferinde artık geri sayıma geçen Beşiktaş Yönetimi, Michy Batshuayi için aylar öncesinden başlattığı girişimlere hız verdi. Ancak siyah-beyazlı kulübün bonservis konusunu çözmekte sıkıntı yaşadığı belirlendi. Milliyet'in haberine göre Chelsea ile bir senelik mukavelesi kalan 27 yaşındaki Belçikalı golcüyü teknik olarak kiralaması mümkün olmayan Beşiktaş’ın, İngiliz kulübünden bu konuda yardım isteyeceği iddia edildi. Mevcut kontrata artı bir yılın eklenmesi halinde Batshuayi’yi bir sene kiralayıp ikinci senesinde zorunlu satın alma seçeneğiyle transfer etmeyi planlayan yönetimin, aksi durumda büyük sıkıntı yaşayacağı vurgulandı. Yetenekli oyuncuyu bonservisiyle birlikte göndermek isteyen Chelsea’nin ise bu öneri karşısında ne cevap vereceği merak konusu oldu. Batshuayi’yi ikna etmekte zorlanmayacağını düşünen siyah-beyazlılar, limitler nedeniyle bonservisle oyuncu alma konusunda sorun yaşıyor. Bu problemi aşabilmek için kiralama veya bonserviste uzun süreli taksit seçenekleri üzerinde duran Beşiktaş Yönetimi, en kısa süre içinde golcü transferini gerçekleştirmek istiyor.
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YA GEDSON YA DIENG
Galatasaray orta sahaya Gedson ile Aliou Dieng'den birini almaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz sezon kiraladığı Gedson'u bu sezon da satın alma opsiyonuyla Benfica'dan istemiş, ancak kulübü ilk etapta olumsuz yanıt vermişti. Portekiz ekibi genç oyuncuyu kadroya almayınca Gedson ayrılmak istediğini açıklamıştı. Devreye yeniden giren Cim Bom şimdi 22 yaşındaki oyuncu konusunda Benfica'nın kararını beklemeye başladı. Diğer taraftan Al Ahli forması giyen Aliou Dieng için de girişimlerini sürdüren Galatasaray'a kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Mısır kulübü son olarak 6.5 milyon Euro'ya inmişti. Sarı-Kırmızılılar ise 5.5 milyon Euro teklif etti. Al Ahli'nin bu seviyeye inmesi bekleniyor. İki oyuncu için girişimler olsa da hangi ismin transferi erken gerçekleşirse o takıma katılacak, diğer oyuncu için yeni bir teklif olmayacak.
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HEE-CHAN HWANG - FENERBAHÇE
Forvet transferi için çok yoğun bir şekilde çalışan Fenerbahçe 'de sürpriz bir isim ön plana çıktı. Kim Min Jae hamlesi sonrası Uzak Doğu pazarına yönelen Sarı-Lacivertliler, Bundesliga ekibi Leipzig'de forma giyen Hee- Chan Hwang için düğmeye bastı. Geçtiğimiz sezon 9 milyon Euro karşılığında Salzburg'dan Leipzig'e transfer olan Koreli forvetin 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe yönetiminin bu transfer için bir Uzak Doğu şirketiyle sponsorluk anlaşması yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında. Transfer listesindeki bir başka forvet Sörloth'la takım arkadaşı olan Hee-Chan Hwang geçen sezon 18 maçta forma giymesine rağmen gol atamadı. 25 yaşındaki forvet Salzburg'da ise 126 maçta 45 gol kaydetti. Sol kanatta da görev yapabilen Hee-Chan Hwang, Kore Milli Takımı'nda 37 kez görev yaptı. Genç yıldız milli formayla 6 gol attı. (Sabah)
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ROBERT MURIC - GALATASARAY
Galatasaray'ın gündemindeki isim HNK Rijeka forması giyen Hırvat futbolcu Robert Muric... Novi List adlı internet sitesinde yer alan habere göre Galatasaray, Muric'i kadrosunda katmak için 1.5milyon euroyu gözden çıkardı. Haberde 2022 yılında sözleşmesi sona erecek Muric'in HNK Rijeka'dan gelen sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiği ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği iddia edildi. HNK Rijeka'nın Muric'ten bonservis geliri elde etmek için gelecek teklifleri değerlendirebileceği aktarıldı. Galatasaray'ın Robert Muric'i kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında öne çıktığı iddia edilen haberde Rijeka'nın Muric'in olası transferi sonrası alternatif olarak Zaragoza forması giyen Haris Vuckic'i transfer etmek istediği iddia edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Robert Muric'e onay verdiği iddia ediliyor. Rijeka forması giyen 25 yaşındaki Muric'in Transfermarkt sitesindeki piyasa değeri 2 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.
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LJAJIC GİDİYOR, NAINGGOLAN GELİYOR
Siyah-beyazlıların, Alex Teixeira’nın takıma katılmasıyla birlikte iyice gözden düşen Adem Ljajic’le yolları ayırarak, Nainggolan’ı renklerine bağlamanın hesaplarını yaptığı iddia edildi.Orta sahasını Salih Uçan, Mehmet Topal ve Alex Teixeira ile güçlendiren Beşiktaş’ın, Radja Nainggolan’la da ciddi olarak ilgilendiği ileri sürüldü. Siyah-beyazlıların, Alex Teixeira’nın takıma katılmasıyla birlikte iyice gözden düşen Adem Ljajic’le yolları ayırarak, Nainggolan’ı renklerine bağlamanın hesaplarını yaptığı iddia edildi.Geçen sezon kiralık olarak Cagliari’de forma giyen Belçikalı orta saha oyuncusu önceki gün Inter’le olan sözleşmesini sonlandırmıştı. Boşta olan 33 yaşındaki oyuncunun, siyah-beyazlı kulübe gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Kartal’ın, 2 yıllık sözleşme ve senelik 4 milyon euro isteyen Nainggolan’a yıllık 2 milyon euro önerdiği savunuldu. Beşiktaş, Ljajic’in ayrılmayı kabul etmesi halinde Belçikalı oyuncu için girişimlerini hızlandıracak. (Milliyet)