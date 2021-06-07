Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi İngiltere'den! Ali Koç "kafama taktım" demişti...

ALİ KOÇ'UN "KAFAMA TAKTIM" DEDİĞİ İSİMLERDEN OLDUĞU İDDİASI Başkan Ali Koç’un son basın toplantısında iç sahada 2-1 kaybedilen Sivas maçında hırslı olmadıkları için ‘Kafama taktım. Kontratları olsa da gidecekler’ dediği isimlerden olduğu iddia edilen Caner Erkin'in gönderileceği kulislerde konuşulurken Novak'ın durumu ise henüz netleşmiş değil.