Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi İngiltere'den! Ali Koç "kafama taktım" demişti...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor... Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusu henüz netlik kazanmazken transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
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Geçen sezona Erol Bulut'la başlayıp şampiyonluk yarışında geriye düşünce yollarını ayıran, sezonu Emre Belözoğlu'yla tamamlayan sarı lacivertlilerde yeni hocanın kim olacağı belirsizliğini korurken kadro planlaması çalışmaları devam ediyor.
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HÜCUMDA ETKİLİ, SAVUNMADA DÜŞÜNDÜRÜYOR
Geçtiğimiz sezon ligin en iyi iki sol beki olarak gösterilen Caner Erkin ve Filip Novak'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, milli sol bekten 10 asistlik katkı alsa da defansif yönü tartışma konusu oldu.
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NOVAK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Çek sol bek Novak'tan ise istediği verimi alamayan sarı lacivertliler, yeni sezonda bu bölgeye takviye yapmayı planlıyor.
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Caner Erkin'e formayı kaptıran Novak'tan toplamda 20 maçta faydalanan Fenerbahçe, yalnızca 1 gol katkısı alabildi.
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ALİ KOÇ'UN "KAFAMA TAKTIM" DEDİĞİ İSİMLERDEN OLDUĞU İDDİASI
Başkan Ali Koç’un son basın toplantısında iç sahada 2-1 kaybedilen Sivas maçında hırslı olmadıkları için ‘Kafama taktım. Kontratları olsa da gidecekler’ dediği isimlerden olduğu iddia edilen Caner Erkin'in gönderileceği kulislerde konuşulurken Novak'ın durumu ise henüz netleşmiş değil.
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UYGUN BİR TEKLİF GELİRSE GİDEBİLİR
Uygun bir teklif gelmesi durumunda Novak'la da yollarını ayırabileceği iddia edilen sarı lacivertlilerin sol bekteki hedefi ise Liverpool'dan Kostas Tsimikas'ın olduğu iddia edildi.
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TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin gündeminde geçen sezon 13 milyon avroya Olympiakos’tan Liverpool’a transfer olan Kostas Tsimikas var.
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KLOPP ÇOK AZ ŞANS VERDİ
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un çok az şans verdiği Yunan sol bek, İngiliz ekibinde 7 maçta forma giyebildi.
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KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Klopp'un kadroda düşünmediği 25 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı yapamazken Fenerbahçe'nin 2025 yılına kadar sözleşmesi olan oyuncuyu kiralamak istediği belirtildi.
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İLK TAKVİYE OLABİLİR
Sarı lacivertli ekibin, 25 yaşındaki futbolcu için Liverpool ile temasa geçtiği belirtilirken kulüp ve oyuncudan olumlu karar çıkar ise takımın başına geçecek teknik direktörün onay vermesi halinde, Fenerbahçe sol bek takviyesini Yunan futbolcu ile yapmış olacak.