Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'nin transfer listesi! Sosa, Cisse, Smolov, Caicedo...

EROL BULUT ÇOK BEĞENİYOR Erol Bulut’un Alanya’da sahadaki hırsı nedeniyle çok tuttuğu ve evladı gibi gördüğü Onur Bulut ile Karagümrük’ten Brahim Darri’nin de kadroya katılmasıyla kanatların güçlendirilmesi hedefleniyor.