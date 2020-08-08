MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'nin transfer listesi! Sosa, Cisse, Smolov, Caicedo...
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'nin transfer listesi! Sosa, Cisse, Smolov, Caicedo...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 08 Ağustos 2020 - 10:04,

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'nin transfer listesi! Sosa, Cisse, Smolov, Caicedo...

Yaptığı 4 transferle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe hız kesmiyor. Sarı lacivertli kulübün transfer listesinde 5 futbolcu bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Transfere çok hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

2
Abone Olgoogle-news

Harcama limiti kaosunu, önce Erol Bulut ardından Mert Hakan, Gökhan, Caner, Novak transferleriyle şova çeviren Fenerbahçe, Sinan Gümüş ile de anlaştı.

3
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin Sinan Gümüş ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. 26 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli kulübün bu sezon 5. transferi olacak.

4TRANSFERLER BİTMİYOR
Abone Olgoogle-news

TRANSFERLER BİTMİYOR

Fenerbahçe'de şimdi sıra stoper, orta saha kanatlar ve santrforda.

5
Abone Olgoogle-news

Yeni sezona flaş transferlerle girmeye hazırlanan yönetim, Emre Belözoğlu ile birlikte unutulmaz bir orta saha kurgusu yaratmak için düğmeye bastı.

6İLK HEDEF SOSA
Abone Olgoogle-news

İLK HEDEF SOSA

Emre Belözoğlu ile Erol Bulut’un orta sahadaki 1 numaralı adayı da Trabzonlu Jose Sosa.

7
Abone Olgoogle-news

Emre Belözoğlu ve Erol Bulut’un Sosa’yı sarı lacivertli renkleri bağlamak için çalışmalara hız verdiği öğrenilirken, bonservisi elinde bulunan 35 yaşındaki yıldız da transfere sıcak bakıyor.

8SMOLOV VE CISSE
Abone Olgoogle-news

SMOLOV VE CISSE

Muriç'in Lazio’ya gitmesi durumunda sarı laciverlilerin golcü adayları L.Moskovalı Fedor Smolov ve Alanya’nın bonservisi elinde olan golcüsü Cisse.

9
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ın da ilgilendiği Cisse için Erol Bulut devreye girmiş durumda.

10CAICEDO İÇİN TAKAS TEKLİFİ
Abone Olgoogle-news

CAICEDO İÇİN TAKAS TEKLİFİ

Santrfor için adı geçen bir başka isim ise Caicedo. Lazio’nun 31 yaşındaki Ekvadorlu oyuncuyu takasta önerdiği ancak bu transferin üçüncü sırada yer aldığı öğrenildi.

11EROL BULUT ÇOK BEĞENİYOR
Abone Olgoogle-news

EROL BULUT ÇOK BEĞENİYOR

Erol Bulut’un Alanya’da sahadaki hırsı nedeniyle çok tuttuğu ve evladı gibi gördüğü Onur Bulut ile Karagümrük’ten Brahim Darri’nin de kadroya katılmasıyla kanatların güçlendirilmesi hedefleniyor.

12
Abone Olgoogle-news

Darri için de çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü ve transferin bitme aşamasında olduğu kaydediliyor.

13
Abone Olgoogle-news

F.Bahçe en büyük sıkıntı yaşadığı mevkilerden biri olan stoperde bu yıl tedbiri elden bırakmayacağı, Göztepe’nin büyük çıkış yakalayan oyuncusu Alpaslan Öztürk’ün peşinde olduğu öğrenildi.

14TAKAS FORMULÜ
Abone Olgoogle-news

TAKAS FORMULÜ

Sarı kırmızılı takımla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe’nin Alper, Jailson, Zanka seçenekleriyle İzmir ekibinin kapısını çaldığı ve transferin bitme noktasına geldiği kaydedildi.

15
Abone Olgoogle-news

Stoper için geçen yıl kiralık oynayan Falette’nin yeniden kiralanması planlanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi