Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'nin transfer listesi! Sosa, Cisse, Smolov, Caicedo...
Yaptığı 4 transferle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe hız kesmiyor. Sarı lacivertli kulübün transfer listesinde 5 futbolcu bulunuyor.
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Transfere çok hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Harcama limiti kaosunu, önce Erol Bulut ardından Mert Hakan, Gökhan, Caner, Novak transferleriyle şova çeviren Fenerbahçe, Sinan Gümüş ile de anlaştı.
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Fenerbahçe'nin Sinan Gümüş ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. 26 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli kulübün bu sezon 5. transferi olacak.
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TRANSFERLER BİTMİYOR
Fenerbahçe'de şimdi sıra stoper, orta saha kanatlar ve santrforda.
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Yeni sezona flaş transferlerle girmeye hazırlanan yönetim, Emre Belözoğlu ile birlikte unutulmaz bir orta saha kurgusu yaratmak için düğmeye bastı.
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İLK HEDEF SOSA
Emre Belözoğlu ile Erol Bulut’un orta sahadaki 1 numaralı adayı da Trabzonlu Jose Sosa.
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Emre Belözoğlu ve Erol Bulut’un Sosa’yı sarı lacivertli renkleri bağlamak için çalışmalara hız verdiği öğrenilirken, bonservisi elinde bulunan 35 yaşındaki yıldız da transfere sıcak bakıyor.
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SMOLOV VE CISSE
Muriç'in Lazio’ya gitmesi durumunda sarı laciverlilerin golcü adayları L.Moskovalı Fedor Smolov ve Alanya’nın bonservisi elinde olan golcüsü Cisse.
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Beşiktaş'ın da ilgilendiği Cisse için Erol Bulut devreye girmiş durumda.
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CAICEDO İÇİN TAKAS TEKLİFİ
Santrfor için adı geçen bir başka isim ise Caicedo. Lazio’nun 31 yaşındaki Ekvadorlu oyuncuyu takasta önerdiği ancak bu transferin üçüncü sırada yer aldığı öğrenildi.
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EROL BULUT ÇOK BEĞENİYOR
Erol Bulut’un Alanya’da sahadaki hırsı nedeniyle çok tuttuğu ve evladı gibi gördüğü Onur Bulut ile Karagümrük’ten Brahim Darri’nin de kadroya katılmasıyla kanatların güçlendirilmesi hedefleniyor.
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Darri için de çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü ve transferin bitme aşamasında olduğu kaydediliyor.
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F.Bahçe en büyük sıkıntı yaşadığı mevkilerden biri olan stoperde bu yıl tedbiri elden bırakmayacağı, Göztepe’nin büyük çıkış yakalayan oyuncusu Alpaslan Öztürk’ün peşinde olduğu öğrenildi.
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TAKAS FORMULÜ
Sarı kırmızılı takımla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe’nin Alper, Jailson, Zanka seçenekleriyle İzmir ekibinin kapısını çaldığı ve transferin bitme noktasına geldiği kaydedildi.
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Stoper için geçen yıl kiralık oynayan Falette’nin yeniden kiralanması planlanıyor.