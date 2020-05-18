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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'nin Caner Erkin ve Gökhan Gönül teklifi!
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Futbol
Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 08:03,

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'nin Caner Erkin ve Gökhan Gönül teklifi!

Sözleşme teklifinin rakamları ortaya çıktı...

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Beşiktaş ile sözleşmeleri bitecek Gökhan Gönül ve Caner Erkin, uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor.

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Sağ bek ve sol beke takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, bu iki oyuncu konusunda "bekle-gör" taktiğini uygulama kararı aldı.

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Aziz Yıldırım'ın başkan olduğu dönemde uzun süre bekledikleri halde sözleşmeleri yenilenmeyen Gökhan Gönül, Beşiktaş'a imza atmış, Caner de bedelsiz transfer olduğu İtalyan kulübü İnter'de kampa katıldıktan sonra siyah-beyazlılara kiralanmıştı.

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Yönetimin her iki futbolcuya da yıllık 850 bin Euro garanti para teklif etmesi bekleniyor. Maç başı ve ekstra bonusların ne kadar olacağı ise belirsiz.

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Gökhan ve Caner'in teklifi kabul etmemesi durumunda Fenerbahçe her iki oyuncu ile görüşmelerini sıklaştıracak.

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Siyah-beyazlılar iki isimle anlaşamazsa Gökhan ve Caner'e kulübün yeni ekonomik koşullarına göre belirlenecek birer teklif sunulacak. İki yıldız da Fenerbahçe'ye dönmek istiyor.

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Fenerbahçe'nin özellikle Caner Erkin'in menajerleriyle geçtiğimiz günlerde sıkça bir araya geldiği fazlasıyla yazılıp çizilmişti.

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Önümüzdeki günlerin Caner Erkin ve Fenerbahçe transferinde yol gösterici olacağı belirtildi.

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