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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Eylül 2020 - 20:51 | 

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! Herkes golcü beklerken...

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in ayrılığı sonrasında golcü transfer için çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir ismi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Vedat Muriqi satışı sonrası hücum hattında arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Önümüzdeki sezon şampiyonluktan uzak kalmak istemeyen sarı-lacivertliler, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmış ve kadrosunu tam 10 isimle güçlendirmişti.

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Sarı-lacivertliler, eski yıldızları Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yanı sıra Jose Sosa, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş gibi önemli isimleri renklerine bağlamıştı.

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Fenerbahçe'nin son transferi ise Marcel Tisserand oldu. İstanbul'a gelen 27 yaşındaki stoperin transferi kısa sürede açıklanması bekleniyor.

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Birçok bölgesine yeni isimler kazandıran Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrilirken sarı-lacivertlilerden sürpriz bir transfer harekatı geldi.

6GÖZLER GOLCÜ TRANSFERİNE ÇEVRİLDİ
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GÖZLER GOLCÜ TRANSFERİNE ÇEVRİLDİ

Birçok bölgesine yeni isimler kazandıran Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi.

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Hücuma Thiam ve Enner Valencia'yı alan Sarı-lacivertliler gol yollarında etkili 2 isim daha alacak.

8SAMATTA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
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SAMATTA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Fenerbahçe'nin büyük hedeflerinden birinin de Mbwana Samatta olduğu ve Aston Villa ile satın alma opsiyonlu kiralama pazarlıkları yapıldığı iddia edildi.

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A Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, Antalyaspor'da forma giyen genç oyuncu Doğukan Sinik için Akdeniz temsilcisiyle görüşmelere başladı.

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Fenerbahçe, Doğukan Sinik için 500 bin euro + Sadık Çiftpınar ve 1 oyuncu teklifinde bulunurken, Antalyaspor'un talepleri farklı şekilde oldu ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

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Doğukan Sinik, geçtiğimiz sezon 25 maça çıkarken 1 gol 3 asist üretmişti.

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