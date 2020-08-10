Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası! Vedat Muriqi gidince Emre Belözoğlu...

Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun, kariyerine bir süre daha yurt dışında devam etmek istiyor ve kısa bir süre önce siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede de bu düşüncesini dile getirmişti.