MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası! Vedat Muriqi gidince Emre Belözoğlu...
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası! Vedat Muriqi gidince Emre Belözoğlu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 10 Ağustos 2020 - 13:52,

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası! Vedat Muriqi gidince Emre Belözoğlu...

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'nin, Cenk Tosun'un transferi için devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de gözler Vedat Muriqi transferinde... İtalyan ekibi, golcü futbolcu için görüşmelere başlarken Kosovalı yıldızın takımlarına katılması yönünde bir hayli çaba harcıyor.

2
Abone Olgoogle-news

İstanbul'da yapılan ön temas sonrası resmi olarak da görüşmeler başlarken sarı lacivertli ekip alternatiflere yönelmiş durumda.

3İLK GÖRÜŞME
Abone Olgoogle-news

İLK GÖRÜŞME

Sarı lacivertliler için Smolov ismi gündeme gelmişti. Celta Vigo'da forma giyen Rus golcünün ardından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Emre Belözoğlu, Cenk Tosun'a Fenerbahçe formasını giydirmek için milli futbolcu ile ilk görüşmesini yaptı.

4PLAN HAZIR
Abone Olgoogle-news

PLAN HAZIR

Emre Belözoğlu önderliğinde transferde arka arkaya hamleler yapan Fenerbahçe, Vedat Muriqi ve Luis Gustavo'dan toplam 30 milyon euroluk gelir beklerken; alternatif planını da hazırladı.

5
Abone Olgoogle-news

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya olası satışının ardından alternatif bir plan hazırlayan ve geniş bir santrafor listesi tutan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun aklında öncelikli bir isim var.

6RESMİ HAMLE
Abone Olgoogle-news

RESMİ HAMLE

Everton'da gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen ve başka bir takıma kiralık olarak gönderilecek olan Cenk Tosun'un kiralık transferi için resmen devreye giren Emre Belözoğlu, A Milli futbolcu ile ilk görüşmesini yaptı.

7TALİMAT VERECEK
Abone Olgoogle-news

TALİMAT VERECEK

Sporx'in haberine göre; Cenk Tosun'a Fenerbahçe forması giydirmek için büyük bir çaba harcayan Belözoğlu, milli futbolcudan onay alması durumunda kulüpler bazında görüşmelere başlanması için de Selahattin Baki'ye talimat verecek.

8
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun, kariyerine bir süre daha yurt dışında devam etmek istiyor ve kısa bir süre önce siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede de bu düşüncesini dile getirmişti.

9ELDEN ÇIKARMAK İSTİYOR
Abone Olgoogle-news

ELDEN ÇIKARMAK İSTİYOR

Everton'un büyük umutlar ile transfer ettiği ancak beklenen performansı alamadığı Cenk Tosun'u 8-10 milyon euro bonservis bedeli bandından elden çıkartmak istiyor.

10
Abone Olgoogle-news

Cenk'i satamaması durumunda kiralık olarak elden çıkartmak isteyen Everton'un hem satılık hem de kiralık opsiyonları çerçevesinde Slaven Bilic'in yanı takımı West Bromwich Albion ile görüşmelerini sürdürüyor.

11
Abone Olgoogle-news

Ümit Karan Vedat Muriqi için ne demişti?

Fenerbahçe'ye transferi sonrası Ümit Karan'ın Vedat Muriqi ile ilgili sözlerini hatırlıyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi