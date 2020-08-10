Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası! Vedat Muriqi gidince Emre Belözoğlu...
Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'nin, Cenk Tosun'un transferi için devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Fenerbahçe'de gözler Vedat Muriqi transferinde... İtalyan ekibi, golcü futbolcu için görüşmelere başlarken Kosovalı yıldızın takımlarına katılması yönünde bir hayli çaba harcıyor.
2
Abone Ol
İstanbul'da yapılan ön temas sonrası resmi olarak da görüşmeler başlarken sarı lacivertli ekip alternatiflere yönelmiş durumda.
3
Abone Ol
İLK GÖRÜŞME
Sarı lacivertliler için Smolov ismi gündeme gelmişti. Celta Vigo'da forma giyen Rus golcünün ardından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Emre Belözoğlu, Cenk Tosun'a Fenerbahçe formasını giydirmek için milli futbolcu ile ilk görüşmesini yaptı.
4
Abone Ol
PLAN HAZIR
Emre Belözoğlu önderliğinde transferde arka arkaya hamleler yapan Fenerbahçe, Vedat Muriqi ve Luis Gustavo'dan toplam 30 milyon euroluk gelir beklerken; alternatif planını da hazırladı.
5
Abone Ol
Vedat Muriqi'nin Lazio'ya olası satışının ardından alternatif bir plan hazırlayan ve geniş bir santrafor listesi tutan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun aklında öncelikli bir isim var.
6
Abone Ol
RESMİ HAMLE
Everton'da gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen ve başka bir takıma kiralık olarak gönderilecek olan Cenk Tosun'un kiralık transferi için resmen devreye giren Emre Belözoğlu, A Milli futbolcu ile ilk görüşmesini yaptı.
7
Abone Ol
TALİMAT VERECEK
Sporx'in haberine göre; Cenk Tosun'a Fenerbahçe forması giydirmek için büyük bir çaba harcayan Belözoğlu, milli futbolcudan onay alması durumunda kulüpler bazında görüşmelere başlanması için de Selahattin Baki'ye talimat verecek.
8
Abone Ol
Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun, kariyerine bir süre daha yurt dışında devam etmek istiyor ve kısa bir süre önce siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede de bu düşüncesini dile getirmişti.
9
Abone Ol
ELDEN ÇIKARMAK İSTİYOR
Everton'un büyük umutlar ile transfer ettiği ancak beklenen performansı alamadığı Cenk Tosun'u 8-10 milyon euro bonservis bedeli bandından elden çıkartmak istiyor.
10
Abone Ol
Cenk'i satamaması durumunda kiralık olarak elden çıkartmak isteyen Everton'un hem satılık hem de kiralık opsiyonları çerçevesinde Slaven Bilic'in yanı takımı West Bromwich Albion ile görüşmelerini sürdürüyor.
11
Abone Ol
Ümit Karan Vedat Muriqi için ne demişti?
Fenerbahçe'ye transferi sonrası Ümit Karan'ın Vedat Muriqi ile ilgili sözlerini hatırlıyoruz