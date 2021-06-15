Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'de yıldız isim için her şey Mourinho'ya bağlı! Saracchi'nin yeni adresi, Galatasaray, Beşiktaş...

COSTA İNDİRİMİ KABUL ETTİ Santrfor mevkiine iki oyuncu birden almak isteyen Beşiktaş'ın ilk hedefi, bonservisi elinde olan Diego Costa... Ancak siyah-beyazlılar için mali şartlar büyük önem taşıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi de konuşmalarında mali disiplini sürekli olarak vurguluyor. İspanyol forvetin maaş talebini 2.5 milyon Euro'nun bir miktar daha altına çekmesi halinde bu transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Futbolcunun menajeriyle internet üzerinden yapılan iki görüşme sonrası Diego Costa 3.5 milyon Euro'luk maaş isteğinden indirime gitmeyi kabul etti. Ayrıca imza parasından da vazgeçti. Diğer Türk kulüplerinin de gündeminde olan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun gelen birçok teklife rağmen Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeye devam etmek için tercihinin Beşiktaş olduğu kaydedilirken siyah-beyazlılar, maaş talebini bir miktar daha düşürmesini bekliyor. Beşiktaş, üçüncü kez Costa'nın menajeri ile görüşüp transferi sonuca bağlamaya çalışacak. (Sabah)