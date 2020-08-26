Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in yerine Nikola Kalinic geliyor
İtalyan basını Vedat Muriqi'i Lazio'ya göndermek üzere olan Fenerbahçe'nin yıldız bir ismin peşinde olduğunu yazdı.
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi transferinin düğümü çözüldü. Kosovalı golcüyü uzun süredir kadrosuna katmak isteyen Lazio, Sarı-Lacivertliler ile ile anlaşmaya vardı.
TRANSFER İÇİN ELİ GÜÇLENDİ
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe, ekonomik olarak da elini güçlendirirken yeni golcü transferi de merak konusu oldu.
İŞTE ADAYLAR
Fenerbahçe, Enner Valencia dışında bir forvet transferi daha yapmak istiyor. Listede bulunan dünyaca yıldız futbolcular ise oldukça dikkat çekici... İşte Erol Bulut'un forvet adayları...
NIKOLA KALINIC
İtalyan basınında çıkan haberde Fenerbahçe'nin geçen sezon Roma'da kiralık olarak forması giyen 32 yaşındaki Hırvat golcü Nikola Kalinic'e yüksek bir teklif yaptığı belirtildi. Geçen sezon Roma'da forma şansı bulamayan Kalinic için Fenerbahçe'nin oldukça yüksek bir teklif yaptığı belirtilen haberde Hırvat golcünün bonservisine sahip olan Atletico Madrid'in bir miktar bonservis bedeli isteyebileceği de ifade edildi. Kalinic geçen sezon Roma formasıyla toplam 19 maça çıktı, 5 gol atıp 2 de asist yaptı.
MARIO MANDZUKIC
Taraftarları en çok heyecanlandıran isimlerin başında Mario Manzdukic geliyor. 34 yaşındaki Hırvat golcünün bonservisi elinde bulunuyor. Ancak tecrübeli forvet, yıllık 4 milyon euro ve 2 yıllık sözleşme konusunda direniyor. Roma'nın da Manzdukic'e ilgisi var.
KEVIN GAMEIRO
Fenerbahçe, Muriqi yerine düşündüğü futbolculardan Kevin Gameiro için de teklifini hazırladı. Fransız golcünün takımı Valencia, ekonomik olarak çok zor günler geçiriyor ve elindeki yıldızları çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'nin ise 33 yaşındaki golcüye senelik 2.5 milyon euro önerdiği belirtiliyor.
MARKO LIVAJA
26 yaşındaki Hırvat forvet için kulübü AEK, 4 milyon euro talep ediyor. Livaja, ayrılmak istiyor ve Fenerbahçe'ye de sıcak bakıyor ama AEK'in indirime gitmemesi dezavantaj yaratıyor.
CHUBA AKPOM
Arsenal alt yapısında yetişen 24 yaşındaki Chuba Akpom ise Fenerbahçe'nin forvet adaylarından... PAOK, sözleşmesi bir sene daha devam eden Akpom'u bonservisiyle birlikte göndermek istiyor. PAOK'un Beşiktaş ile oynayacağı maçın ardından görüşmeler hızlanabilir.