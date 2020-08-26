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GeriFutbol Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in yerine Nikola Kalinic geliyor
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 26 Ağustos 2020 - 19:09 | 

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in yerine Nikola Kalinic geliyor

İtalyan basını Vedat Muriqi'i Lazio'ya göndermek üzere olan Fenerbahçe'nin yıldız bir ismin peşinde olduğunu yazdı.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi transferinin düğümü çözüldü. Kosovalı golcüyü uzun süredir kadrosuna katmak isteyen Lazio, Sarı-Lacivertliler ile ile anlaşmaya vardı.

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Lazio'nun Muriqi transferi konusunda Fenerbahçe ile her konuda anlaştığı belirtilirken, resmi açıklamanın da kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

320 MİLYONA YAKIN BONSERVİS
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20 MİLYONA YAKIN BONSERVİS

Fenerbahçe, bonuslarla birlikte Muriqi için Lazio'dan 20 milyon euroya yakın bir bonservis ücreti kasasına koyacak.

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Görüşmelerin uzamasındaki bir diğer sebep ise Fenerbahçe'nin Muriqi satışından elde edeceği karın %15'ini Rizespor'a ödeyecek olmasıydı. 

5TRANSFER İÇİN ELİ GÜÇLENDİ
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TRANSFER İÇİN ELİ GÜÇLENDİ

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe, ekonomik olarak da elini güçlendirirken yeni golcü transferi de merak konusu oldu.

 

6ENNER VALENCIA TAMAM
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ENNER VALENCIA TAMAM

Sarı-Lacivertliler, her konuda anlaşmaya varılan Enner Valencia'nın İstanbul'a gelmesini bekliyor. Ekvadorlu golcünün bu gece İstanbul'a, gelip ertesi gün Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

7İŞTE ADAYLAR
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İŞTE ADAYLAR

Fenerbahçe, Enner Valencia dışında bir forvet transferi daha yapmak istiyor. Listede bulunan dünyaca yıldız futbolcular ise oldukça dikkat çekici... İşte Erol Bulut'un forvet adayları...

8NIKOLA KALINIC
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NIKOLA KALINIC

İtalyan basınında çıkan haberde Fenerbahçe'nin geçen sezon Roma'da kiralık olarak forması giyen 32 yaşındaki Hırvat golcü Nikola Kalinic'e yüksek bir teklif yaptığı belirtildi. Geçen sezon Roma'da forma şansı bulamayan Kalinic için Fenerbahçe'nin oldukça yüksek bir teklif yaptığı belirtilen haberde Hırvat golcünün bonservisine sahip olan Atletico Madrid'in bir miktar bonservis bedeli isteyebileceği de ifade edildi. Kalinic geçen sezon Roma formasıyla toplam 19 maça çıktı, 5 gol atıp 2 de asist yaptı.

9MARIO MANDZUKIC
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MARIO MANDZUKIC

Taraftarları en çok heyecanlandıran isimlerin başında Mario Manzdukic geliyor. 34 yaşındaki Hırvat golcünün bonservisi elinde bulunuyor. Ancak tecrübeli forvet, yıllık 4 milyon euro ve 2 yıllık sözleşme konusunda direniyor. Roma'nın da Manzdukic'e ilgisi var.

10KEVIN GAMEIRO
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KEVIN GAMEIRO

Fenerbahçe, Muriqi yerine düşündüğü futbolculardan Kevin Gameiro için de teklifini hazırladı. Fransız golcünün takımı Valencia, ekonomik olarak çok zor günler geçiriyor ve elindeki yıldızları çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'nin ise 33 yaşındaki golcüye senelik 2.5 milyon euro önerdiği belirtiliyor.

11MARKO LIVAJA
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MARKO LIVAJA

26 yaşındaki Hırvat forvet için kulübü AEK, 4 milyon euro talep ediyor. Livaja, ayrılmak istiyor ve Fenerbahçe'ye de sıcak bakıyor ama AEK'in indirime gitmemesi dezavantaj yaratıyor.

12FEDOR SMOLOV
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FEDOR SMOLOV

Fenerbahçe için adı geçen bir diğer forvet Fedor Smolov. Bonservisi Lokomotiv Moskova'da bulunan Rus golcü, geçen sezonu Celta Vigo'da kiralık geçirmişti. Rusya'dan bu transferi yalanlayan açıklamalar geldi ama Smolov'un Lokomotiv'den ayrılmak istediği biliniyor.

 

13CHUBA AKPOM
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CHUBA AKPOM

Arsenal alt yapısında yetişen 24 yaşındaki Chuba Akpom ise Fenerbahçe'nin forvet adaylarından... PAOK, sözleşmesi bir sene daha devam eden Akpom'u bonservisiyle birlikte göndermek istiyor. PAOK'un Beşiktaş ile oynayacağı maçın ardından görüşmeler hızlanabilir.

14CENK TOSUN
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CENK TOSUN

Fenerbahçe'nin forvet listesinde bulunan tüm futbolcular yabancı değil... Milli futbolcu Cenk Tosun'un da adı son haftalarda Fenerbahçe ile anılıyor. Sarı lacivertli kulüp, kiralama konusunda Everton'dan cevap bekliyor.

15MAXIMILIANO ROMERO
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MAXIMILIANO ROMERO

Sarı lacivertli takım için gündeme gelen son isim 21 yaşındaki Arjantinli forvet Maximiliano Romero oldu. Arjantin basınının haberine göre Fenerbahçe, bonservisi PSV'de bulunan Romero için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini düşünüyor.

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