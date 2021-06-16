Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Serdar Dursun sonrası bir transfer daha! Galatasaray'da sürpriz imza... Beşiktaş'tan orta sahaya Sambacı... Trabzonspor'da Saracchi gelişmesi...

FENERBAHÇE'DE 3 AYRILIK Marcel Tisserand, Lemos ve Samatta, Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle gelmişti. Fakat bu üç isim tüm sezon boyunca beklentileri karşılayamadı ve hayal kırıklığı yarattı. Sarı-lacivertli takıma toplamda 10 milyon euroya yakın bir bedelle getirilen ancak başarısız olan Tisserand, Lemos ve Samatta artık düşünülmüyor. Yönetimin planı bu üç isimle yolları ayırmak. Ancak bonservis bedeli ödendiği için bu oyuncular ile yollar ayrılırken sadece maaşları değil ödenen bonservis bedelleri ile ilgili de bir kayıp söz konusu olacak. Bu üç isme şu anda Süper Lig’den talipler var. Ama bu oyuncular ligde Fenerbahçe’den başka bir takımda oynamak istemiyor. (Fanatik)