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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Serdar Dursun sonrası bir transfer daha! Galatasaray'da sürpriz imza... Beşiktaş'tan orta sahaya Sambacı... Trabzonspor'da Saracchi gelişmesi...
Son dakikatransfer haberleri...Süper Lig ekiplerinin transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da yaşanan günün en önemli transfer gelişmeleri...
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1
Güne damga vuran transfer gelişmelerini derledik. İşte futbolcular ve isimlerinin anıldığı kulüpler...
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JOSEF'İN YANINA FERNANDO LUCAS
Bir yandan teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşma zemini arayan Beşiktaş yönetimi, diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Gudjufi ve Salih Uçan imzaları atarken, Kenan Karaman ile de anlaşma sağlandı. Geçen sezon siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Rosier'de önemli yol kat edilirken, orta saha için düşünülen Fernando Lucas ile ilk temas kuruldu. Çin'de Beijing Guoan forması giyen ancak vize problemleri nedeniyle yollarını ayırmayı düşünen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, vatandaşı Josef de Souza'nın yanına düşünülen ilk isim... Kulübü ile 31 Aralık 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Brezilyalı Lucas Fernando'ya ilk görüşmede 3 yıllık teklif sunuldu. Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Fernando, Şampiyonlar Ligi nedeniyle de Beşiktaş'a sıcak. (Sabah)
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EMRE TAŞDEMİR İÇİN SÜRPRİZ KARAR!
Ömer Bayram'la 3 yıllık yeni anlaşmaya varan Galatasaray 'da gözler Emre Akbaba'ya çevrilmişti. Ancak sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren diğer Emre olan Taşdemir sürpriz şekilde nikah tazeledi. 2.5 yıllık Galatasaray kariyerinde sakatlık problemleri yaşayan Emre Taşdemir, yedek sol bek olarak takımda tutuldu ve 1+1 yıl sözleşme imzalandığı öğrenildi. Bu sezon 12 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 2 asist yapmıştı. (Sabah)
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SARACCHI'DEN TRABZONSPOR'A KÖTÜ HABER
Sol bek transferi için Galatasaray 'dan ayrılan Marcelo Saracchi için harekete geçen Trabzonspor 'a olumsuz yanıt geldi. Bonservisi Leipzig'de bulunan Uruguaylı futbolcu için Alman ekibiyle temaslar devam ederken, menajeri Marcelo Tejera'dan açıklama geldi. Fanatik'e konuşan Tejera, "Türkiye'den 1-2 teklif aldık ancak oyuncum kariyerine İspanya ya da İngiltere'de devam etmek istiyor" sözlerini kullandı.
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FENERBAHÇE'DE 3 AYRILIK
Marcel Tisserand, Lemos ve Samatta, Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle gelmişti. Fakat bu üç isim tüm sezon boyunca beklentileri karşılayamadı ve hayal kırıklığı yarattı. Sarı-lacivertli takıma toplamda 10 milyon euroya yakın bir bedelle getirilen ancak başarısız olan Tisserand, Lemos ve Samatta artık düşünülmüyor. Yönetimin planı bu üç isimle yolları ayırmak. Ancak bonservis bedeli ödendiği için bu oyuncular ile yollar ayrılırken sadece maaşları değil ödenen bonservis bedelleri ile ilgili de bir kayıp söz konusu olacak. Bu üç isme şu anda Süper Lig’den talipler var. Ama bu oyuncular ligde Fenerbahçe’den başka bir takımda oynamak istemiyor. (Fanatik)
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BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN VIDAL SAVAŞI
Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi. Arturo Vidal’in menajeri Fernando Felicevich, hem Galatasaray hem de Beşiktaş ile görüştüklerini itiraf etti. Vidal’in İnter ile bir yıl daha kontratı olduğunu hatırlatan Fernando Felicevich “Ancak buna rağmen Vidal ayrılabilir. Önceliğimiz Şampiyonlar Ligi’nde oynayan bir takımda forma giymek. Vidal Türkiye’den gelen teklifleri de değerlendirmeye aldı” dedi. Beşiktaş'ın Vidal için ısrarcı olduğu vurgulanırken, Siyah-Beyazlılar'ın önümüzdeki günlerde Şilili yıldızın menajeri ile bir araya geleceği belirtildi. Galatasaray'ın da 19 Haziran'daki seçimi sonrası Vidal transferinde gelişme yaşanabileceği bildirildi. İnter'in ise Vidal'in gidişine izin vereceği öğrenildi.
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SALİH UÇAN'IN İMZA GÜNÜ BELLİ OLDU
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan ile büyük ölçüde anlaştı. Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, milli futbolcunun menajeriyle sözleşmedeki bazı detaylar üzerine görüştüklerini, pazartesi günü kesin anlaşma için masaya oturacaklarını dile getirdi. (Spor Arena)
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GALATASARAY'A KOLOMBİYALI SOL BEK
Transfer çalışmalarını Fatih Terim'in verdiği liste doğrultusunda sürdüren Galatasaray'ın, Boca Juniors forması giyen sol bek oyuncusu Frank Fabra'yı istediği iddia edildi. 30 yaşındaki Fabra, Kolombiya Milli Takımı'nda Radamel Falcao ile birlikte forma giyiyor. TyC Sports'ta yayınlanan bir programda konuşan oyuncunun menajeri Pavoni, Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Fabra için teklif yapacağını iddia etti. Transferin gerçekleşmesi durumunda Fabra'nın milli takımdan arkadaşı olan Radamel Falcao ile Galatasaray'da buluşacağı belirtildi. (Sabah)
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VEDAT MURIQI İÇİN G.SARAY VE BEŞİKTAŞ TAKİPTE
Lazio'daki geleceği belirsizliğini koruyan Vedat Muriqi ile ilgili A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul ilginç bilgiler verdi: Lazio Vedat Muriqi'nin transferine onay verirse Fenerbahçe devreye girecek. Vedat da Fenerbahçe'yi istiyor ancak Galatasaray ve Beşiktaş da deneyimli golcünün durumunu yakından takip ediyor. Lazio'nun yeni teknik direktörü Sarri oldu. Eğer İtalyan ekibi kararını Vedat'ın kulüpten ayrılması yönünde verirse Fenerbahçe daha resmi adımlar atacaktır. Zaten oyuncuyla temas halindeler. Ama sarı-lacivertliler bu transferde yalnız değil. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim.
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TELLO'DAN TRABZONSPOR'A KÖTÜ HABER
Trabzonspor'un kadrosuna katmak için yoğun çaba verdiği Cristian Tello için en büyük engel Barcelona. Oyuncuyla ve kulübü Real Betis ile büyük ölçüde anlaşan Trabzonspor, futbolcunun yüzde 25 hakkını elinde bulunduran Barcelona’nın 5 milyon Euro istemesiyle şok yaşadı. Bu gelişme sonrası Trabzonspor geri adım attı. Tello ile MLS kulübü New England'ın da ilgilendiği belirtildi. (Sabah)
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FENERBAHÇE'DE FABIO MARTINS SESLERİ
Fenerbahçe'de dün akşam sürpriz bir şekilde Serdar Dursun transferi açıklandı. Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de gözler diğer hedeflere çevrildi. Fenerbahçe, Serdar Dursun'un ardından bir transferi daha bitirme aşamasına geldi. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Suudi Arabstan ekibi Al Shabab forması giyen Fabio Martins ile ilgilendiği yönünde haberler ülke basınında yer almıştı. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun Al Shabab ile 30 Haziran günü sözleşmesinin sona ereceği ve bu nedenle bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gidebileceği aktarılmıştı. Takvim'de yer alan habere göre kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeniden Fabio Martins sesleri yükseliyor. Sarı-Lacivertliler geçen sezon da çok istemesine rağmen alamadığı Portekizli yıldız için Braga ile bir kez daha masaya oturdu. Yönetim, sezonu Suudi kulübü Al Shabab'ta kiralık geçiren Martins için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Fenerbahçe'nin 4 milyon Euro'luk opsiyon teklifinde bulunduğu ancak Braga'nın 8 milyon Euro istediği öğrenildi. Taraflar arasıbda görüşmeler devam ediyor.