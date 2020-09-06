Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de bir hafta içinde 7 imza...

Yeni sezon öncesi yaptığı 12 transferle dikkat çeken Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam edecek gibi...
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Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, hesaplarını yeni sezonda mutlak şampiyonluk üzerine yapıyor.
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SEZON ÖNCESİ MORAL
Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, finalde Sivasspor ile karşılaştığı The Land Of Legends turnuvasında da kupaya uzanarak sezon öncesi büyük bir moral depolarken, kadroya yapılan takviyeleri de yakından görme fırsatı bulundu.
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OPERASYON BAŞLADI
Takvim'in haberine göre; 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonunun tartışmasız şampiyonu olan Fenerbahçe'de şimdi de kadroyu azaltma operasyonu başladı.
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Fenerbahçeli kurmaylar, kadroda daralmaya giderek ciddi tasarruf sağlamayı hedefliyor. Aynı zamanda harcama limiti konusunda da bir nebze rahatlama bekleniyor.
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TOLGAY VE MEVLÜT'TEN SONRA...
İlk olarak Mevlüt Erdinç ile Tolgay Arslan'ın sözleşmeleri feshedildi. Ancak Sarı-Lacivertli kulüpte vedalar bu iki isimle sınırlı kalmayacak. İşte sarı-lacivertlilerde ayrılması beklenen isimler ve detaylar...
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VEDAT ARTIK İMZAYA KALDI
Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferi an meselesi. Fenerbahçe bu transferden 20 milyon Euro gibi bir rakam bekliyor. Lazio ile menajeri aracılığıyla anlaşma sağlayan Vedat Muriqi, iki kulübün fiyatta anlaşmasını bekliyor.
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RODRIGUES KOMŞU YOLCUSU
Rodrigues'in de Olympiakos'a transferi için görüşmeler sürüyor.
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Forma şansları az olan bazı isimler için ise bir takım yerli ve yabancı kulüple temasların olduğu belirtiliyor. İşte o isimler...