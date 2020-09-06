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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de bir hafta içinde 7 imza...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 06 Eylül 2020 - 08:32 | 

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de bir hafta içinde 7 imza...

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut kararını verdi...

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Yeni sezon öncesi yaptığı 12 transferle dikkat çeken Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam edecek gibi...

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Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, hesaplarını yeni sezonda mutlak şampiyonluk üzerine yapıyor.

3SEZON ÖNCESİ MORAL
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SEZON ÖNCESİ MORAL

Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, finalde Sivasspor ile karşılaştığı The Land Of Legends turnuvasında da kupaya uzanarak sezon öncesi büyük bir moral depolarken, kadroya yapılan takviyeleri de yakından görme fırsatı bulundu.

4OPERASYON BAŞLADI
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OPERASYON BAŞLADI

Takvim'in haberine göre; 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonunun tartışmasız şampiyonu olan Fenerbahçe'de şimdi de kadroyu azaltma operasyonu başladı.

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Fenerbahçeli kurmaylar, kadroda daralmaya giderek ciddi tasarruf sağlamayı hedefliyor. Aynı zamanda harcama limiti konusunda da bir nebze rahatlama bekleniyor.

6TOLGAY VE MEVLÜTTEN SONRA...
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TOLGAY VE MEVLÜT'TEN SONRA...

İlk olarak Mevlüt Erdinç ile Tolgay Arslan'ın sözleşmeleri feshedildi. Ancak Sarı-Lacivertli kulüpte vedalar bu iki isimle sınırlı kalmayacak. İşte sarı-lacivertlilerde ayrılması beklenen isimler ve detaylar...

7VEDAT ARTIK İMZAYA KALDI
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VEDAT ARTIK İMZAYA KALDI

Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferi an meselesi. Fenerbahçe bu transferden 20 milyon Euro gibi bir rakam bekliyor. Lazio ile menajeri aracılığıyla anlaşma sağlayan Vedat Muriqi, iki kulübün fiyatta anlaşmasını bekliyor.

8RODRIGUES KOMŞU YOLCUSU
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RODRIGUES KOMŞU YOLCUSU

Rodrigues'in de Olympiakos'a transferi için görüşmeler sürüyor.

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Forma şansları az olan bazı isimler için ise bir takım yerli ve yabancı kulüple temasların olduğu belirtiliyor. İşte o isimler...

10MIHA ZAJC
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MIHA ZAJC

11ZANKA
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ZANKA

12MURAT SAĞLAM
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MURAT SAĞLAM

13ALLAHYAR
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ALLAHYAR

14NABIL DIRAR
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NABIL DIRAR

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