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Spor Arena
Haber Giriş: 01 Haziran 2021 - 21:51 | 

Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç yeni hocayı işaret etti

Yeni sezonda hangi hocayla çalışacağı merak konusu olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu'yla teknik direktör olarak devam edilmeyeceğini belirtirken kafasındaki teknik adam profilini çizdi...

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ile teknik direktör olarak devam etmeyeceklerini açıklamasının ardından, akıllara boşta olan hocalar geldi.

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Güçlü bir kadroyla, sezona Erol Bulut'la giriş yapan sarı lacivertliler, alınan kötü sonuçların ardından genç teknik adamla yollarını ayırmış ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirmişti.

3BELÖZOĞLU GELECEK İÇİN UMUT VERDİ

BELÖZOĞLU GELECEK İÇİN UMUT VERDİ

Futbol A Takım Direktörü olarak Fenerbahçe'nin başında çıktığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 23 puan toplayan Emre Belözoğlu, başarılı bir performans gösterse de yeni sezonda kendisiyle devam edilmeyecek.

4ALMAN VE PORTEKİZ EKOLÜ

ALMAN VE PORTEKİZ EKOLÜ

Emre Belözoğlu ile yeni sezonda teknik direktör olarak devam edilmeyeceğini açıklayan Ali Koç, yeni hocanın Alman veya Portekiz ekolünden gelen biri isim olmasını tercih ettiklerini belirtti.

5KOÇUN ÇİZDİĞİ HOCA PROFİLİ...

KOÇ'UN ÇİZDİĞİ HOCA PROFİLİ...

Yeni hocanın tercihen birkaç şampiyonluk yaşamış, kısıtlı bütçelerle de çalışabilecek, disiplinli ve en önemlisi başarıya aç bir isim olması gerektiğini belirten Koç, haziranın üçüncü haftasına kadar imza attırmayı hedeflediklerini açıkladı.

6MARCELO BİELSA KALİBRESİNDE

MARCELO BİELSA KALİBRESİNDE

Alman ya da Portekiz ekolünden gelen hocalara öncelik verileceğini söyleyen Koç, sürpriz de olabileceğini belirtirken Marcelo Bielsa kalibresinde bir teknik adam olacağının altını çizdi.

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Başkan Koç'un bu açıklamalarının ardından, yeni teknik direktörün kim olabileceği sorgulanmaya başlandı. Başkan Koç'un açıklamalarının ışığında boşta bulunan Alman ve Portekizli hocalar şu şekilde:

8ALMAN TEKNİK ADAMLAR

ALMAN TEKNİK ADAMLAR

JOACHİM LÖW - ALMANYA MİLLİ TAKIMI

Löw, Alman Milli Takımı'nın başından ayrıldıktan sonra adı sık sık Fenerbahçe ile anılsa da deneyimli teknik adam çıkan haberleri yalanladı ve bir süre takım çalıştırmayacağını, dinleneceğini açıkladı.

9JÜRGEN KLİNSMANN - HERTHA BERLİN

JÜRGEN KLİNSMANN - HERTHA BERLİN

Kariyerinde Almanya Milli Takımı, ABD Milli Takımı, Bayern Münih gibi büyük takımları çalıştıran 56 yaşındaki teknik adam, son olarak Hertha Berlin'i çalıştırdı.

10CHRİSTOPH DAUM - ROMANYA MİLLİ TAKIMI

CHRİSTOPH DAUM - ROMANYA MİLLİ TAKIMI

Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşayan, bir dönem Bursaspor'u da çalıştıran deneyimli hoca, her fırsatta sosyal medya hesabından göreve hazır olduğunun mesajını verse de Başkan Koç'un aklındaki isim değil.

11BERND SCHÜSTER - YİFANG

BERND SCHÜSTER - YİFANG

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran deneyimli hocanın Real Madrid geçmişi de buluyor. 61 yaşındaki hoca son olarak Çin Ligi ekiplerinden Yifang'ı çalıştırdı.

12RALF RANGNİCK - LEİPZİG

RALF RANGNİCK - LEİPZİG

Bundesliga'da birçok kulübü çalıştıran, Avusturya'da Salzburg ve Almanya'da Leipzig'le kupalar kazanan 62 yaşındaki hoca, şu an boşta bulunuyor.

13BRUNO LABBADİA - HERTHA BERLİN

BRUNO LABBADİA - HERTHA BERLİN

Almanya'da Wolfsburg, Hamburg, Leverkusen gibi takımları çalıştıran 55 yaşındaki hocanın henüz kariyerinde kupa başarısı bulunmuyor.

14PORTEKİZLİ TEKNİK ADAMLAR

PORTEKİZLİ TEKNİK ADAMLAR

LEONARDO JARDİM - MONACO

En büyük başarılarını Fransız ekibi Monaco ile yaşayan Portekizli teknik adam, Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı.

15BRUNO LAGE - BENFİCA

BRUNO LAGE - BENFİCA

Kariyerinin büyük bölümünü Benfica'da geçiren 45 yaşındaki hocanın lig ve kupa şampiyonluğu bulunuyor.

16ANDRE VİLLAS-BOAS - MARSİLYA

ANDRE VİLLAS-BOAS - MARSİLYA

Genç yaşında Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit, Marsilya gibi takımları çalıştırma imkanı bulunan Villas-Boas'ın, Portekiz'de lig ve kupa şampiyonluğu bulunuyor.

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