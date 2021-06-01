Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç yeni hocayı işaret etti
Yeni sezonda hangi hocayla çalışacağı merak konusu olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu'yla teknik direktör olarak devam edilmeyeceğini belirtirken kafasındaki teknik adam profilini çizdi...
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ile teknik direktör olarak devam etmeyeceklerini açıklamasının ardından, akıllara boşta olan hocalar geldi.
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Güçlü bir kadroyla, sezona Erol Bulut'la giriş yapan sarı lacivertliler, alınan kötü sonuçların ardından genç teknik adamla yollarını ayırmış ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirmişti.
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BELÖZOĞLU GELECEK İÇİN UMUT VERDİ
Futbol A Takım Direktörü olarak Fenerbahçe'nin başında çıktığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 23 puan toplayan Emre Belözoğlu, başarılı bir performans gösterse de yeni sezonda kendisiyle devam edilmeyecek.
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ALMAN VE PORTEKİZ EKOLÜ
Emre Belözoğlu ile yeni sezonda teknik direktör olarak devam edilmeyeceğini açıklayan Ali Koç, yeni hocanın Alman veya Portekiz ekolünden gelen biri isim olmasını tercih ettiklerini belirtti.
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KOÇ'UN ÇİZDİĞİ HOCA PROFİLİ...
Yeni hocanın tercihen birkaç şampiyonluk yaşamış, kısıtlı bütçelerle de çalışabilecek, disiplinli ve en önemlisi başarıya aç bir isim olması gerektiğini belirten Koç, haziranın üçüncü haftasına kadar imza attırmayı hedeflediklerini açıkladı.
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MARCELO BİELSA KALİBRESİNDE
Alman ya da Portekiz ekolünden gelen hocalara öncelik verileceğini söyleyen Koç, sürpriz de olabileceğini belirtirken Marcelo Bielsa kalibresinde bir teknik adam olacağının altını çizdi.
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Başkan Koç'un bu açıklamalarının ardından, yeni teknik direktörün kim olabileceği sorgulanmaya başlandı. Başkan Koç'un açıklamalarının ışığında boşta bulunan Alman ve Portekizli hocalar şu şekilde:
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ALMAN TEKNİK ADAMLAR
JOACHİM LÖW - ALMANYA MİLLİ TAKIMI
Löw, Alman Milli Takımı'nın başından ayrıldıktan sonra adı sık sık Fenerbahçe ile anılsa da deneyimli teknik adam çıkan haberleri yalanladı ve bir süre takım çalıştırmayacağını, dinleneceğini açıkladı.
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JÜRGEN KLİNSMANN - HERTHA BERLİN
Kariyerinde Almanya Milli Takımı, ABD Milli Takımı, Bayern Münih gibi büyük takımları çalıştıran 56 yaşındaki teknik adam, son olarak Hertha Berlin'i çalıştırdı.
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CHRİSTOPH DAUM - ROMANYA MİLLİ TAKIMI
Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşayan, bir dönem Bursaspor'u da çalıştıran deneyimli hoca, her fırsatta sosyal medya hesabından göreve hazır olduğunun mesajını verse de Başkan Koç'un aklındaki isim değil.
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BERND SCHÜSTER - YİFANG
Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran deneyimli hocanın Real Madrid geçmişi de buluyor. 61 yaşındaki hoca son olarak Çin Ligi ekiplerinden Yifang'ı çalıştırdı.
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RALF RANGNİCK - LEİPZİG
Bundesliga'da birçok kulübü çalıştıran, Avusturya'da Salzburg ve Almanya'da Leipzig'le kupalar kazanan 62 yaşındaki hoca, şu an boşta bulunuyor.
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BRUNO LABBADİA - HERTHA BERLİN
Almanya'da Wolfsburg, Hamburg, Leverkusen gibi takımları çalıştıran 55 yaşındaki hocanın henüz kariyerinde kupa başarısı bulunmuyor.
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PORTEKİZLİ TEKNİK ADAMLAR
LEONARDO JARDİM - MONACO
En büyük başarılarını Fransız ekibi Monaco ile yaşayan Portekizli teknik adam, Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı.
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BRUNO LAGE - BENFİCA
Kariyerinin büyük bölümünü Benfica'da geçiren 45 yaşındaki hocanın lig ve kupa şampiyonluğu bulunuyor.
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ANDRE VİLLAS-BOAS - MARSİLYA
Genç yaşında Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit, Marsilya gibi takımları çalıştırma imkanı bulunan Villas-Boas'ın, Portekiz'de lig ve kupa şampiyonluğu bulunuyor.