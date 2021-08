Son dakika transfer haberi: Yıldız golcü adım adım Fenerbahçe'ye! Beşiktaş'tan Gedson atağı, Galatasaray derken... Trabzonspor'a komik teklif...

CAN BOZDOĞAN - BEŞİKTAŞ Transferde orta sahasını Salih Uçan, Mehmet Topal ve Alex Teixeira gibi deneyimli oyuncularla güçlendiren Beşiktaş ’ın, Schalke’de top koşturan genç yetenek Can Bozdağan’ı da kadrosuna katmaya çalıştığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların, 20 yaşındaki solak futbolcu için Alman kulübüyle resmi görüşmelere başladığı aktarıldı. Kartal, geleceğe yatırım olarak renklerine bağlamayı planladığı Can Bozdağan’ı satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralamak istiyor. Almanya’da Bundesliga 2’ye düşen Schalke’nin 2024’e kadar sözleşmesi bulunan yetenekli oyuncuyu kiralamaya sıcak baktığı ve pazarlıkların sürdüğü bildirildi. Kulüplerin sözleşme koşullarında anlaşması halinde Can Bozdoğan resmi imzayı atacak. (Milliyet)