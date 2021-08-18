Son dakika transfer haberi: Yıldız golcü adım adım Fenerbahçe'ye! Beşiktaş'tan Gedson atağı, Galatasaray derken... Trabzonspor'a komik teklif...
Süper Lig'de yeni sezon başladı, bir yandan da transfer hareketliliği devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ve diğer Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları sürüyor. Günün öne çıkan transfer haberlerini sizler için derledik.
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Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de ilk hafta geride kalırken takımlar transfer çalışmalarını da tüm hızıyla devam ettiriyor. Günün öne çıkan transfer haberlerini sizler için derledik...
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BEŞİKTAŞ'TAN GEDSON FERNANDES ATAĞI
Rosier ve Ghezzal transferlerinde Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Gedson Fernandes için girişimde bulunduğu iddia edildi. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Sergen Yalçın'ın istediği orta saha oyuncuları arasında Gedson Fernandes'in de bulunduğunu açıkladı. "Bugün Beşiktaşlı bir yetkiliyle konuştum. Gedson'un transfer listesinde üst sıralarda olduğunu söyledi. Beşiktaş ve Galatasaray bir kez daha karşı karşıya diyebiliriz. Beşiktaş, Gedson Fernandes için Benfica ile görüşmelere devam ediyor." Benfica'da süre alamayan Gedson'u Galatasaray da yeniden kadrosuna katmak istiyor. İki büyük kulüp, bu yaz transfer döneminde üçüncü kez karşı karşıya gelmiş durumda.
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FERNANDO LUCAS MARTINS'TEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI
Çin kulübü Beijing Guoan'la olan sözleşmesini fesheden ve bonservisini eline alan Beşiktaş 'ın gündemindeki Brezilyalı futbolcu Fernando Lucas Martins, A Spor'a konuştu. Siyah Beyazlı taraftarlara teşekkür eden Lucas, 'Beşiktaş taraftarının bana ve aileme gösterdiği sevgi ve desteğe teşekkür etmek istiyorum. Bana çok sayıda olumlu mesaj gönderiyorlar ve bu yüzden çok mutluyum. Siz harikasınız' dedi. Fernando Lucas Martins şu ifadeleri kullandı: Şu anda boştayım ve Beşiktaş'tan bana ilgi olursa oldukça istekli bir şekilde oturup konuşabilirim. Hepsi bu, bana ve aileme gösterdiğiniz sevgi için tekrar teşekkür ederim. Kalbim sizinle.
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PABLO GALDAMES - GALATASARAY
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha bölgesi için yeni bir isim gündeme geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın paylaştığı habere göre sarı kırmızılılar, bonservisi elinde bulunan Şilili orta saha oyuncusu Pablo Galdames ile ilgileniyor. Futbol kariyerine ülkesi kulüplerinden Espanola'da başlayan 24 yaşındaki futbolcu son olarak Arjantin'in köklü kulüplerinden Velez Sarsfield'de forma giydi. Temmuz 2021'de takımıyla sözleşmesi sona eren Galdames, Velez ile geçtiğimiz sezon toplam 16 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
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OZAN TUFAN'IN YERİNE VILHENA
Ozan Tufan'ın gözden çıkarılması sonrasında ortda alana takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe 'de Tonny Vilhena sürprizi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Krasnodar formasını giyen Hollandalı yıldız için harekete geçmeye hazırlanıyor. Vilhena'nın Rus kulübünde sorunlar yaşadığı hatta kadro dışı bırakılacağı iddiaları haberleri üzerine harekete geçen yönetim fırsat transferi için düğmeye bastı. Fenerbahçe'nin yaşanacak gelişmeleri çok yakından takip ettiği ve kısa süre içinde resmi teklif yapılacağı gelen bilgiler arasında. (Sabah)
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BAKAMBU FENERBAHÇE'YE ÇOK YAKIN
Fenerbahçe , bir yandan Dembele için uğraşırken, diğer yandan başka transferler için de yoğun mesai harcıyor. Sarı-Lacivertliler şimdi de gözüne Cedric Bakambu’yu kestirdi. Kongolu yıldızı Vitor Pereira çok istiyor. Yönetim, Portekizli çalıştırıcının özel talebiyle Min-jae Kim’e imza attırmıştı. Bakambu’yu alarak Pereira’ya bir hediye daha vermek istiyorlar. Beijing Guoan’da forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 31 Aralık’ta bitecek. Ancak Çin ekibinin maaşları düzenli ödememesi nedeniyle yıldız futbolcu, kontratını feshetmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe ile Bakambu arasında yapılan görüşmelerde ise büyük ölçüde anlaşma sağlandığı öğrenildi. Eğer Bakambu bonservisini eline almayı başarırsa, golcü oyuncuya ekstradan imza parası da ödenecek. Tecrübeli futbolcunun kariyerini Avrupa’da sürdürmek istediği, Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi. (Fanatik)
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OZAN TUFAN - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, ilk 11'de forma giyemeyen ve bu yüzden sarı lacivertlilerde mutsuz olduğu söylenen Fenerbahçe kaptanı Ozan Tufan için devreye girdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle Ozan Tufan için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi. Çebi, Koç'a Ozan Tufan'ı Beşiktaş kadrosunda görmek istediğini iletti. Beşiktaş'ın bu talebine Fenerbahçe'den olumsuz yanıt geldi. Başkan Koç'un Çebi'ye "Teknik direktörümüz Vitor Pereira'nın Ozan Tufan ile ilgili verdiği bir karar yok. Ozan Tufan değer verdiğimiz kaliteli bir oyuncu. Şu an için ondan yararlanmayı düşünüyoruz" dediği öğrenildi. (Ajansspor)
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MARCELO'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI
Lyon'un Brezilyalı stoperi Marcelo, kulübünün almış olduğu kadro dışı kararının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Beşiktaşlı eski futbolcu Marcelo; "Lyon'un farklı bir nedenden dolayı ayrıldığımı söylediğini gördüm. Doğru değil! Yakında neler olduğunu anlatacağım. Böyle bir iletişim kanalına sahip olduğum için şanslıyım. Böylece her şeyi şeffaf şekilde netleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
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CAN BOZDOĞAN - BEŞİKTAŞ
Transferde orta sahasını Salih Uçan, Mehmet Topal ve Alex Teixeira gibi deneyimli oyuncularla güçlendiren Beşiktaş ’ın, Schalke’de top koşturan genç yetenek Can Bozdağan’ı da kadrosuna katmaya çalıştığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların, 20 yaşındaki solak futbolcu için Alman kulübüyle resmi görüşmelere başladığı aktarıldı. Kartal, geleceğe yatırım olarak renklerine bağlamayı planladığı Can Bozdağan’ı satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralamak istiyor. Almanya’da Bundesliga 2’ye düşen Schalke’nin 2024’e kadar sözleşmesi bulunan yetenekli oyuncuyu kiralamaya sıcak baktığı ve pazarlıkların sürdüğü bildirildi. Kulüplerin sözleşme koşullarında anlaşması halinde Can Bozdoğan resmi imzayı atacak. (Milliyet)
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LEMOS - ARIS
Uruguaylı stoper geçen sezon Emre Belözoğlu tarafından büyük umutlarla transfer edilmişti. Bir türlü beklentileri karşılayamayan, bu sezon ise istenmeyen adam ilan edilen Lemos’a Yunanistan’dan talip çıktı. Aris, 25 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Yunan ekibi, Lemos’u satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Uruguaylı futbolcunun Süper Lig ’den de talipleri var ancak Mauricio Lemos’un Aris’e transfer olmayı istediği öğrenildi. Fenerbahçe geçen sezon 25 yaşındaki futbolcuyu Las Palmas’tan 1.5 milyon Euro’ya transfer etmişti. (Fanatik)
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KAAN AYHAN - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş ile Galatasaray kulüpleri transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Geçen sezonki şampiyonlukta büyük payları olan Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal’ı kaptırmamayı başaran siyah beyazlı yönetim, ezeli rakiplerinin 2 yıldır istediği Kaan Ayhan’ın transferinde de önemli aşama kaydetti. Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Şubesi Sorumlusu Emre Kocadağ’ın ilk olarak 3 ay önce temas kurduğu ve daha sonra birkaç defa görüşme yaptığı milli futbolcudan dün olumlu yanıt geldiği belirtildi. Futbol kariyerine Türkiye’de devam etmek isteyen Kaan, kulübü Sassuolo’nun yöneticileriyle görüşerek ayrılmak istediğini bildirdi. Buna karşın İtalyan yöneticiler, geçen yıl 2.5 milyon Euro’ya satın aldıkları 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi için çok yüksek bir bonservis bedeli talep etti. Emre Kocadağ bunun üzerine Sassuolo’ya ‘satın alma opsiyonlu kiralama’ teklifinde bulundu. Öneriye sıcak bakan İtalyan kulübünün 1-2 gün içinde cevap vermesi bekleniyor. (İsmail Er - Hürriyet)
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WATFORD'DAN OZAN TUFAN KARARI
Watford, Ozan Tufan'ı 1 yıllığına kiralamak için 500 bin Euro önerirken, sözleşmeye 7.5 milyon Euro zorunlu satın alma maddesi koymayı kabul etti. (Sabah)
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VALENCIA'DAN UĞURCAN ÇAKIR İÇİN GÜLDÜREN TEKLİF
Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır için Valencia, 5 milyon Euro kiralama ve bir sonraki sezon için 12 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren teklif yapmıştı. Sabah'ın haberine göre; yönetim bu teklifi beklenen kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle reddetti. Teklifin kabul edilmemesindeki en önemli etkenlerden birinin satın alma opsiyonunun zorunlu olmayışı olduğu bildirildi. Diğer maddelere göre de Valencia kulübünün satın alma opsiyonunu aktif edebilmesi için Uğurcan'ın 25 maç üzerinde kaleyi devralması ve takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılması gerekiyor. İspanya'da Finansal Fair Play kriterlerine takılmak istemeyen Valencia'nın ilk teklifinin reddedilmesine rağmen, kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
Taraftarların dört gözle beklediği forvet transferinde her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Ali Koç’un Moussa Dembele ile yürütülen pazarlıkları İstanbul’da sürdürmek için davet ettiği menajerlik şirketi Mansa’dan sevindrici haber geldi. Fenerbahçe ’ye gönderilen mesajda, “Bizim taleplerimiz ile sizin önerdiğiniz rakam arasında ufak bir fark kaldı. Biz orta yolu buluruz. Siz yeter ki Lyon ile anlaşın” denildi. Artık gözler Lyon ile Sarı-Lacivertliler arasında yürütülen pazarlıklara çevrildi. Fransız ekibi, takasta Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan’ı istemişti. Fenerbahçe Yönetimi ise başta Watford olmak üzere İngiltere’den Ozan’a talipler çıkınca, bu oyuncuyu takasta kullanmadan işi bitirmek için farklı formül arayışına girdi. Bununla ilgili Lyon’a da mesaj gönderildi. Fransızlar’ın, Ozan Tufan’ın takastan çıkartılması halinde yerine, geçen sezon da talip oldukları Luiz Gustavo’yu anlaşmaya dahil etmek istedikleri kaydedildi. Lyon Sportif Direktörü Juninho Pernambucano İstanbul’a geldiğinde birkaç farklı formül üzerinden pazarlıklar yürütülecek. Fenerbahçe’nin önceliği, Pelkas’ın yanı sıra para vererek Moussa Dembele’yi almak. Ozan Tufan’ın satılması halinde buradan gelecek para Fransız golcünün transferinde kullanılacak. Lyon cephesi ise Gustavo konusunda istekli. Ancak Sambacı, Vitor Pereira’nın en çok tuttuğu isimlerden biri. Portekizli çalıştırıcı, yerine iki yönlü bir orta saha transferi yapılması halinde Gustavo’nun gidişine yeşil ışık yakabileceğini yönetime iletti. (Fanatik)
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SÖRLOTH - MARSİLYA
Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, forvet bölgesine Leipzig'de oynayan Alexander Sörloth'u transfer ediyor. Sabah'ın haberine göre; Fransız ekibi, 31 yaşındaki santrforu Dario Benedetto'yu, Real Betis'e gönderme hesaplarını yaparken yerini ise F.Bahçe ve Trabzonspor ile adı anılan Norveçli golcü ile dolduracak. Marsilya'nın Sörloth'u kiralayıp sezon sonunda da zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacağı öğrenildi.