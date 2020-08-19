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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe ile anlaşma noktasına gelen Jose Sosa'ya Arjantin'de büyük tepki!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Ağustos 2020 - 17:12,

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe ile anlaşma noktasına gelen Jose Sosa'ya Arjantin'de büyük tepki!

Fenerbahçe ile anlaşma noktasında olan Jose Sosa'ya Arjantin'de büyük tepki var...

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Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa, Fenerbahçe ile anlaşma noktasında...

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Trabzonspor'un yaptığı son teklifi kabul etmeyen Sosa'nın Fenerbahçe'ye evet dediği belirtiliyor.

3FENERBAHÇE İLE EL SIKIŞTI
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FENERBAHÇE İLE EL SIKIŞTI

Tatilde olan Jose Sosa ile yapılan görüşmeler sonunda yıllık 1.5 milyon euro karşılığında 2 yıllığına el sıkışıldı.

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Kontrat süresi 1+1 olsaydı daha yüksek maaş kazanacaktı ama 2 yıllık sözleşme isteyince maaşı düştü, sözleşme süresi arttı.

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Fenerbahçe Sosa için 1.5 milyon Euro da imza parası ödeyecek ama yıllara yayılarak ve taksitler halinde olacak.

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35 yaşındaki futbolcunun yakın bir zamanda İstanbul'a geleceği ve Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı kaydediliyor.

7ESTUDIANTES DENİLİYORDU AMA...
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ESTUDIANTES DENİLİYORDU AMA...

Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transfer olması ise Arjantin'de büyük yankı uyandırdı. Sosa'nın eski takımı Estudiantes'e gideceği de konuşuluyordu.

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Arjantin basını, Sosa'nın Estudiantes'e döneceğini ve futbolcunun da bu geri dönüş nedeniyle oldukça hevesli olduğunu duyurmuştu.

9ARJANTİNLİ TARAFTARLARDAN ELEŞTİRİ
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ARJANTİNLİ TARAFTARLARDAN ELEŞTİRİ

Estudiantes taraftarı, kendileri yerine tercihini Fenerbahçe'den yana kullanan yıldız futbolcuya resmen ateş püskürdü.

10YUVAYA DÖNÜŞ YERİNE...
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'YUVAYA DÖNÜŞ YERİNE...'

Arjantin'in Eldia gazetesinin haberine göre Estudiantes taraftarları, Sosa'yı 'yuvaya dönüş' yerine 'parayı tercih etmek' ile suçluyor.

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Hatta bazı Estudiantes taraftarları, Sosa'nın fotoğrafını Amerikan Doları içine yerleştirerek yıldız futbolcuya mesaj gönderdi.

12BİR GRUP TARAFTAR HAKLI BULDU
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BİR GRUP TARAFTAR HAKLI BULDU

Bir grup taraftar ise Arjantin'de ekonomik kriz olduğunu ve Sosa'nın daha çok para kazanmak istemesini anlayışla karşılamak gerektiğini belirtti.

13VERONDAN GÖNDERME
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VERON'DAN GÖNDERME

Sosa'nın Estudiantes yerine Fenerbahçe'yi tercih etmesine Estudiantes Teknik Direktörü Juan Sebastian Veron da kayıtsız kalmadı.

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Dünyaca ünlü eski futbolcu, Instagram hesabından Sosa'ya göndermede bulundu.

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Veron, kendisine gönderilen ''Hiçbir şey istemeden ailesine dönen adam!'' yazısını Instagram'dan paylaştı. Bu paylaşım ise Arjantin basını tarafından Sosa'ya gönderme olarak değerlendirildi.

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