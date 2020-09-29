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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberi | Erol Bulut, 2 yıldızın üstünü çizdi! Fenerbahçe'de golcü geliyor, onlar gidiyor...
GeriFutbol Son dakika transfer haberi | Erol Bulut, 2 yıldızın üstünü çizdi! Fenerbahçe'de golcü geliyor, onlar gidiyor...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Eylül 2020 - 23:05 | 

Son dakika transfer haberi | Erol Bulut, 2 yıldızın üstünü çizdi! Fenerbahçe'de golcü geliyor, onlar gidiyor...

Transfer çalışmaları kapsamında takıma birçok oyuncu katan Fenerbahçe'de, yeni sezonda düşünülmeyen isimler gönderiliyor.

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Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor...

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Takımın başına başarılı teknik adam Erol Bulut'u getirdikten sonra güçlü bir takım oluşturmak adına birçok transfer yapan sarı lacivertliler, Emre Belözoğlu'nun öncülüğünde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

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Defans hattına Lemos-Marcel Tisserand ikilisini monte eden Kanarya, bekleri de Caner, Gökhan, Novak ve Sangare ile takviye etti.

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Orta sahasına Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş gibi iki yetenekli ismi katan sarı lacivertliler, kanatlara ise Thiam ve Sinan Gümüş'ü aldı.

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Vedat Muriç'i Lazio'ya gönderen Fenerbahçe, golcü olarak Enner Valencia ve Samatta'yı transfer ederken, bir golcü daha almanın planlarını yapıyor.

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Fenerbahçe'nin ismi Ze Luis ve PSG ile yollarını ayıran Edinson Cavani ile anılırken, Emre Belözoğlu'nun çok kaliteli bir golcüyü getirmeyi planladığı biliniyor.

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Oyuncu transferi yaparken, bir yandan da kadroda düşünülmeyen isimleri göndermeyi hedefleyen Fenerbahçe, son olarak Michael Frey'le yolların ayrıldığını duyurdu.

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Jailson, Miha Zajc, Tolgay Arslan, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk gibi birçok isimle yollarını daha önce ayıran Fenerbahçe'de 2 yıldıza daha yol göründü.

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Son alınan bilgiye göre Fenerbahçe, Frey'in ardından Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'i takımdan gönderecek.

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