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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Dorukhan Toköz transferinde flaş gelişme! 3 yıllık sözleşme...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 20:11 | 

Son Dakika Transfer Haberi | Dorukhan Toköz transferinde flaş gelişme! 3 yıllık sözleşme...

Beşiktaş'ta transferi yılan hikayesine dönen, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Dorukhan Toköz'de flaş bir gelişme yaşandı.

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1TARAFLAR MASADA
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TARAFLAR MASADA

Siyah beyazlılarla sezon sonunda sözleşmesi sona eren milli futbolcu Dorukhan Toköz'le masaya oturuldu.

2TARAFLAR MASADA
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TARAFLAR MASADA

Siyah beyazlılarla sezon sonunda sözleşmesi sona eren milli futbolcu Dorukhan Toköz'le masaya oturuldu.

3BEDAVAYA BİTİRMENİN PLANLARINI YAPIYOR
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BEDAVAYA BİTİRMENİN PLANLARINI YAPIYOR

Milli futbolcu ile uzun süredir çok ciddi bir şekilde ilgilenen Fenerbahçe sezon sonunda transferi bedavaya bitirmenin planlarını yapıyordu.

4GALATASARAY DA RESMEN DEVREDEYDİ
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GALATASARAY DA RESMEN DEVREDEYDİ

Galatasaray'ın da Dorukhan için artık resmen devrede olduğu ve teklif hazırlığı yaptığı öne sürülmüştü.

5BELÖZOĞLU VE OZAN DEVREDE
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BELÖZOĞLU VE OZAN DEVREDE

Başarılı futbolcunun sezon sonunda boşa çıkacak olması sebebiyle, çalışma başlatan sarı-Lacivertliler gelişmeleri yakından takip ediyordu. Öyle ki Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'ın bu transfer için oyuncuya baskı yaptığı haberleri de medyada yazıldı.

6ÇEBİDEN NET TAVIR
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ÇEBİ'DEN NET TAVIR

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz aylarda “Beşiktaş’ta oynamak istiyorsa sözleşme imzalar. Ama oynamak istemezse Allah yolunu açık etsin” diyerek net bir tavır sergilemişti.

7TÜRKİYEDE KALMASI DURUMUNDA...
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TÜRKİYE'DE KALMASI DURUMUNDA...

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da yaptığı açıklamada, "Dorukhan'ın kendisiyle ve menajeriyle görüştük, ne kadar önemli olduğunu anlattık. Dorukhan bize, Türkiye'de kalması durumunda kesinlikle Beşiktaş'ta devam etmek istediğini söyledi." ifadelerini kullanmıştı.

8DEFTER KAPANACAK
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DEFTER KAPANACAK

Bu hafta Dorukhan defterini tamamıyla kapatacaklarını ifade eden Kocadağ, sözlerini, "Onun söylemine inanıyorum. Bir şekilde bu hafta ya da önümüzdeki hafta olumlu ya da olumsuz bu defteri kapatmayı düşünüyoruz. Görüşmeler devam ediyor." şeklinde sürdürmüştü.

9SONUÇ ÇIKMADI
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SONUÇ ÇIKMADI

A Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş yönetiminin, Dorukhan Toköz ile yaptığı ilk görüşmeden sonuç çıkmadı.

10TEKLİFİ REDDETTİ
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TEKLİFİ REDDETTİ

Dorukhan, 7 milyon lira garanti ücret ve 100 bin lira maç başı ücret üzerinden yapılan üç yıllık yeni sözleşme teklifini reddetti.

11GÖRÜŞMELER SÜRECEK
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GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturacağı öğrenildi.

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