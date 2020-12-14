Son Dakika Transfer Haberi | Dorukhan Toköz transferinde flaş gelişme! 3 yıllık sözleşme...

DEFTER KAPANACAK Bu hafta Dorukhan defterini tamamıyla kapatacaklarını ifade eden Kocadağ, sözlerini, "Onun söylemine inanıyorum. Bir şekilde bu hafta ya da önümüzdeki hafta olumlu ya da olumsuz bu defteri kapatmayı düşünüyoruz. Görüşmeler devam ediyor." şeklinde sürdürmüştü.