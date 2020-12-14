Son Dakika Transfer Haberi | Dorukhan Toköz transferinde flaş gelişme! 3 yıllık sözleşme...
Beşiktaş'ta transferi yılan hikayesine dönen, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Dorukhan Toköz'de flaş bir gelişme yaşandı.
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TARAFLAR MASADA
Siyah beyazlılarla sezon sonunda sözleşmesi sona eren milli futbolcu Dorukhan Toköz'le masaya oturuldu.
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TARAFLAR MASADA
Siyah beyazlılarla sezon sonunda sözleşmesi sona eren milli futbolcu Dorukhan Toköz'le masaya oturuldu.
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BEDAVAYA BİTİRMENİN PLANLARINI YAPIYOR
Milli futbolcu ile uzun süredir çok ciddi bir şekilde ilgilenen Fenerbahçe sezon sonunda transferi bedavaya bitirmenin planlarını yapıyordu.
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GALATASARAY DA RESMEN DEVREDEYDİ
Galatasaray'ın da Dorukhan için artık resmen devrede olduğu ve teklif hazırlığı yaptığı öne sürülmüştü.
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BELÖZOĞLU VE OZAN DEVREDE
Başarılı futbolcunun sezon sonunda boşa çıkacak olması sebebiyle, çalışma başlatan sarı-Lacivertliler gelişmeleri yakından takip ediyordu. Öyle ki Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'ın bu transfer için oyuncuya baskı yaptığı haberleri de medyada yazıldı.
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ÇEBİ'DEN NET TAVIR
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz aylarda “Beşiktaş’ta oynamak istiyorsa sözleşme imzalar. Ama oynamak istemezse Allah yolunu açık etsin” diyerek net bir tavır sergilemişti.
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TÜRKİYE'DE KALMASI DURUMUNDA...
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da yaptığı açıklamada, "Dorukhan'ın kendisiyle ve menajeriyle görüştük, ne kadar önemli olduğunu anlattık. Dorukhan bize, Türkiye'de kalması durumunda kesinlikle Beşiktaş'ta devam etmek istediğini söyledi." ifadelerini kullanmıştı.
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DEFTER KAPANACAK
Bu hafta Dorukhan defterini tamamıyla kapatacaklarını ifade eden Kocadağ, sözlerini, "Onun söylemine inanıyorum. Bir şekilde bu hafta ya da önümüzdeki hafta olumlu ya da olumsuz bu defteri kapatmayı düşünüyoruz. Görüşmeler devam ediyor." şeklinde sürdürmüştü.
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SONUÇ ÇIKMADI
A Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş yönetiminin, Dorukhan Toköz ile yaptığı ilk görüşmeden sonuç çıkmadı.
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TEKLİFİ REDDETTİ
Dorukhan, 7 milyon lira garanti ücret ve 100 bin lira maç başı ücret üzerinden yapılan üç yıllık yeni sözleşme teklifini reddetti.
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GÖRÜŞMELER SÜRECEK
Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturacağı öğrenildi.