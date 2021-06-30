Son dakika transfer haberi: Caulker sonrası Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Galatasaray'da Onyekuru gelişmesi, Beşiktaş'a Costa müjdesi...
Süper Lig'de yeni sezon öncesi gözler transferde! EURO 2020 heyecanının sürdüğü şu günlerde Türkiye'nin turnuvaya veda etmesiyle akıllar atılacak imzalarda.
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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Anadolu takımlarından son dakika transfer haberleri...
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ONYEKURU - GALATASARAY
Galatasaray’da Onyekuru için ayrılacak bütçe belirlendi. 4 milyon 350 bin Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayan Aslan, Monaco’ya 2.5 milyon Euro teklif edip bekleyişe geçecek. Kalmak isteyen Onyekuru ise dün sosyal medyada Muhamed’e “Seni özledim” yazdı ve Mısırlı golcünün “İnşallah habibi. Bekliyorum seni” yanıtına sarı kırmızı kalplerle karşılık verip bir kez daha tavrını koydu.
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TEIXEIRA - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş Yönetimi, uzun süredir peşinde olduğu Alex Teixeira ile görüşmelerini sürdürüyor. Bonservisi elinde olan Alex Teixeira’nın ilk istediği rakam, deyim yerindeyse siyah beyazlıların elini yaktı! 31 yaşındaki futbolcu hem yıllık 3.5 milyon Euro garanti para hem de aynı miktarda imza parası talep etti. Beşiktaş Yönetimi ise bu rakamı yüksek bularak indirime gitmesini istedi. Transfer görüşmelerinin bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Bu arada Alex Teixeira’nın, Beşiktaş’ta forma giyen vatandaşı Josef de Souza ile birlikte ‘kartal pençesi’ hareketi yapması sosyal medyadaki taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. (İsmail Er - Hürriyet)
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RONY LOPES - GALATASARAY
Kanatlara ve forvet arkasına takviye için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen son isim; Rony Lopes oldu. Bonservisi Sevilla'da bulunan ve sezonu Nice'de kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki Portekizli için, Sarı- Kırmızılılar'ın teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. (Fanatik)
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CAULKER RESMEN FENERBAHÇE'DE
Yeni sezon öncesinde takviyelerine devam eden Fenerbahçe, Serdar Dursun’un ardından Steven Caulker transferini de açıkladı. 2018-19 sezonunun devre arasında Akdeniz ekibine transfer olan Caulker, 2,5 sezon Alanyaspor forması giydi. Aytemiz Alanyaspor formasını 90 maçta terleten İngiliz stoper, bu maçlarda 6 gol atma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul’a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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"DIECO COSTA %75 BİTTİ"
Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Uzun süredir taraftarı heyecanlandıran isimlerle görüşmelerini sürdüren yönetimin, transferleri yakın zamanda açıklaması bekleniyor. A Spor'da konuşan Serdar Sarıdağ, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan isimlerde yaşanan son gelişmeleri yorumladı. Beşiktaş'ın Diego Costa ve Alex Teixeira transferlerin yüzde yetmiş beş oranında bitirdiğini ifade eden Serdar Sarıdağ, "Beşiktaş, Alex Teixeira transferini yabancı sınırlanması, maaş durumu gibi nedenlerden dolayı bekletiyor." dedi.
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"GEDSON YENİDEN GALATASARAY'DA"
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan ve transferde atağa kalkan Galatasaray , Gedson Fernandes'i takımda tutmayı başardı. Benfica ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Portekizli yıldızı 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla 1 yıl daha kiraladı. Son yaptığı tüm sosyal medya paylaşımlarında Galatasaray 'a dair göndermelerde bulunan 22 yaşındaki yıldız orta sahanın Sarı Kırmızılı formayı yeniden giymek için sabırsızlandığı gelen haberler arasında. (Fanatik)
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TAYLAN ANTALYALI'YA ZAM
Galatasaray'da yeni yönetimden Taylan Antalyalı’ya yeni sözleşme geliyor. 2.2 milyon TL kazanan 26 yaşındaki orta saha, 2024’e kadar imza atacak ve yıllık 4.5 milyon TL alacak. (Fanatik)
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ARTEM DZYUBA - FENERBAHÇE
Alanyaspor'dan ayrılan Caulker'la anlaşan Kanarya, forvet bölgesine ise Serdar Dursun'u aldı. Yeni sezonda gol sıkıntısı yaşamak istemeyen Fenerbahçe'nin gündeminde Rus yıldız Artem Dzyuba var. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Zenit formasını giyen Artem Dzyuba için harekete geçti. 32 yaşındaki Rus forvetin kulübüyle sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek. Rus basınına da yansıyan haberlerde Fenerbahçe'nin hem Zenit hem de Dzyuba ile pazarlıklara başladığı belirtildi. 1.96 boyundaki yıldız futbolcu 2015'ten bu yana Zenit'te. Fenerbahçe'nin Dzyuba için şartları zorlayacağı belirtildi. (Sabah)
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EDIN DZEKO - BEŞİKTAŞ
Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasın ardından Şampiyonlar Ligi’nde marka bir forvetle boy göstermeyi hedefleyen Beşiktaş , Edin Dzeko transferi için devrede. İtalyan gazeteci Di Marzio, Siyah Beyazlı ekibin Dzeko transferinde ısrarcı olduğunu ve girişimlerini sürdürdüğünü duyurdu. Roma’nın başına geçen Mourinho’nun Boşnak golcüyü takımdan düşünmediği iddia ediliyor. Geride bıraktığımız sezon Roma formasıyla 38 resmi karşılaşmaya çıkan Dzeko, 13 gol atarken, 5 de asist yaptı. Kariyerinde Manchester City, Wolfsburg gibi kulüpler bulunan 35 yaşındaki yıldız, Devler Ligi’nde oynayacağı için Beşiktaş’a sıcak baktığı gelen haberler arasında.
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SÖRLOTH'TA FLAŞ GELİŞME
Bundesliga ekibi Leipzig'te forma giyen Alexander Sörloth'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Alman Bild gazetesi, Leipzig'in Eintracht Frankfurt'ta 32 lig maçında 28 gol atan Andre Silva'yı transfer edeceğini duyurdu. Leipzig'in bu transfer için Eintracht Frankfurt 23 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. 25 yaşındaki Portekizli golcüye ise yıllık 4 milyon euro maaş verileceği vurgulandı. Andre Silva transferinin ardından beklentileri karşılayamayan Alexander Sörloth'un kiralık olarak gönderileceği belirtildi. Sörloth için Trabzonspor'un beklemede olduğu, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da durumu yakından takip ettiği biliniyor. (Sabah)
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MIRALLAS'A DEVLER TALİP
Gaziantep'le yolları ayrılan Kevin Mirallas, Süper Lig 'deki şampiyon adaylarını peşine takarken, tecrübeli futbolcuya yapılan teklifler de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Galatasaray , Beşiktaş ve Başakşehir'in, Gaziantep'te geçen sezon 800 bin Euro'ya oynayan 33 yaşındaki futbolcuya, senelik 1 milyon Euro önerdiği öğrenildi. Mirallas'ın, bu üç teklif arasından, Fatih Terim faktörü nedeniyle Galatasaray'a daha yakın olduğu da gelen haberler arasında. (Fanatik)
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OKAN KOCUK - GİRESUNSPOR
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Galatasaray'ın kalecisi Okan Kocuk ile anlaştıklarını Fenerbahçe'den de Kemal Ademi, Sinan Gümüş ve Muhammed Gümüşkaya ile ilgilendiklerini söyledi.
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MARIO RUI - GALATASARAY
Galatasaray, Napoli forması giyen tecrübeli sol bek Mario Rui'yi gündemine aldı. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Galatasaray, Rui'yi kadrosuna katmak için 5-6 milyon euro civarında bir bonservis ödemek zorunda. İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği aktarılırken Napoli'nin de Rui'yi göndermeye sıcak baktığı ifade edidi. Trabzonspor'un da peşinde olduğu iddia edilen Portekizli sol bek için Galatasaray'ın Napoli'ye resmi teklifini ileteceği ve transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedeflediği belritildi. Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 36 karşılaşmada forma giyen Portekizli sol bek 2 asist yaptı. Mario Rui, İtalya'da Roma, Empoli ve Parma gibi takımlarda forma giydi. Mario Rui'nin piyasa değeri ise 8 milyon Euro. (Milliyet)