Son Dakika Transfer Haberi | Caner Erkin'e sürpriz teklif! Fenerbahçe derken...

Caner ve Gökhan indirimi kabul etti Bu doğrultuda sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül ikilisi, kulübü ekonomik anlamda daha fazla zor sokmamak adına kulüpte kalmak için maaş indirimini kabul edeceklerini yönetime iletmişlerdi.