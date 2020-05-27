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Futbol
Haber Giriş: 27 Mayıs 2020 - 08:26,

Son Dakika Transfer Haberi | Caner Erkin'e sürpriz teklif! Fenerbahçe derken...

Transfer bilmecesi devam ederken sıcak gelişme...

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Loris Karius'un FIFA'ya giderek sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından Mohamed Elneny’nin de kulübe ihtar çekmesinin ardından Beşiktaş'ta yeni sezonun kadrosunun nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

2Yönetimi zora soktu
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Yönetimi zora soktu

1.3 milyon avroluk alacağını alamadığı gerekçesiyle yönetime ihtarname çeken 27 yaşındaki futbolcu, ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan Beşiktaş’ın elini bağladı.

3Oynamadığın ayları maaşını ödeyemeyiz
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"Oynamadığın ayları maaşını ödeyemeyiz"

Beşiktaş’tan sezon başından bu yana 1.3 milyon Euro’luk alacağı bulunan Elneny, kulübe ihtarname çektikten sonra yöneticiler Mısırlı futbolcuya, ‘Oynamadığın aylardaki maaşını ödeyemeyiz!’ yanıtını verdi.

4Kalan 8 maçta oynamayabilir
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Kalan 8 maçta oynamayabilir

Bunun üzerine alacaklarını alamazsa yöneticilere kalan 8 maçta oynamayacağını söyleyen Elneny, Beşiktaş’a ültimatom çekti. Karius gibi takımdan ayrılabileceğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, parasını almadığı takdirde kalan maçlarda takımda olmayabilir.

5Caner ve Gökhan indirimi kabul etti
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Caner ve Gökhan indirimi kabul etti

Bu doğrultuda sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül ikilisi, kulübü ekonomik anlamda daha fazla zor sokmamak adına kulüpte kalmak için maaş indirimini kabul edeceklerini yönetime iletmişlerdi.

6Fenerbahçe beklemede
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Fenerbahçe beklemede

Her iki oyuncuyla ilgilenen Fenerbahçe yönetimi ise futbolculara herhangi bir teklif götürmeden önce iki ismin de Beşiktaşlı yöneticilerle görüşmesini bekleme kararı almıştı.

7Caner Erkine sürpriz talip
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Caner Erkin'e sürpriz talip

Beşiktaş yönetimi ve Gökhan Gönül - Caner Erkin ikilisinin yapacağı kritik zirve beklenirken, son dakika gelişmesi yaşandı ve Caner Erkin'e sürpriz bir talip çıktı.

8PSV Eindhoven istiyor
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PSV Eindhoven istiyor

Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'e Hollanda'nın dev kulübü PSV Eindhoven talip oldu.

9Ricardo Rodriguezin alternatifi
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Ricardo Rodriguez'in alternatifi

PSV'nin, Ricardo Rodriguez'in bonservisini alamaması halinde Beşiktaşlı yıldız için teklif yapacağı iddia edildi..

102 milyon avroluk teklif
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2 milyon avroluk teklif

Devre arasında sarı-lacivertlilerin alamadığı Ricardo Rodriguez'i Milan'dan kiralayan PSV Eindhoven, Hollanda ekibinin Milan'a Rodriguez için 2 milyon euro teklif etti.

11Teklife henüz cevap verilmedi
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Teklife henüz cevap verilmedi

Ancak Hollanda temsilcisinin henüz cevap alamadığı için alternatiflere yöneldiği bildirildi. PSV'nin listesinde Caner Erkin'in yer aldığı konuşuluyor...

12Nasıl ayrılmışlardı
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Nasıl ayrılmışlardı?

Aziz Yıldırım'ın başkan olduğu dönemde uzun süre bekledikleri halde sözleşmeleri yenilenmeyen Gökhan Gönül, Beşiktaş'a imza atmış, Caner de bedelsiz transfer olduğu İtalyan kulübü İnter'de kampa katıldıktan sonra siyah-beyazlılara kiralanmıştı..

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