Son Dakika Transfer Haberi | Caner Erkin'e sürpriz teklif! Fenerbahçe derken...

Loris Karius'un FIFA'ya giderek sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından Mohamed Elneny’nin de kulübe ihtar çekmesinin ardından Beşiktaş'ta yeni sezonun kadrosunun nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.
2
Abone Ol
Yönetimi zora soktu
1.3 milyon avroluk alacağını alamadığı gerekçesiyle yönetime ihtarname çeken 27 yaşındaki futbolcu, ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan Beşiktaş’ın elini bağladı.
3
Abone Ol
"Oynamadığın ayları maaşını ödeyemeyiz"
Beşiktaş’tan sezon başından bu yana 1.3 milyon Euro’luk alacağı bulunan Elneny, kulübe ihtarname çektikten sonra yöneticiler Mısırlı futbolcuya, ‘Oynamadığın aylardaki maaşını ödeyemeyiz!’ yanıtını verdi.
4
Abone Ol
Kalan 8 maçta oynamayabilir
Bunun üzerine alacaklarını alamazsa yöneticilere kalan 8 maçta oynamayacağını söyleyen Elneny, Beşiktaş’a ültimatom çekti. Karius gibi takımdan ayrılabileceğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, parasını almadığı takdirde kalan maçlarda takımda olmayabilir.
5
Abone Ol
Caner ve Gökhan indirimi kabul etti
Bu doğrultuda sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül ikilisi, kulübü ekonomik anlamda daha fazla zor sokmamak adına kulüpte kalmak için maaş indirimini kabul edeceklerini yönetime iletmişlerdi.
6
Abone Ol
Fenerbahçe beklemede
Her iki oyuncuyla ilgilenen Fenerbahçe yönetimi ise futbolculara herhangi bir teklif götürmeden önce iki ismin de Beşiktaşlı yöneticilerle görüşmesini bekleme kararı almıştı.
7
Abone Ol
Caner Erkin'e sürpriz talip
Beşiktaş yönetimi ve Gökhan Gönül - Caner Erkin ikilisinin yapacağı kritik zirve beklenirken, son dakika gelişmesi yaşandı ve Caner Erkin'e sürpriz bir talip çıktı.
8
Abone Ol
PSV Eindhoven istiyor
Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'e Hollanda'nın dev kulübü PSV Eindhoven talip oldu.
9
Abone Ol
Ricardo Rodriguez'in alternatifi
PSV'nin, Ricardo Rodriguez'in bonservisini alamaması halinde Beşiktaşlı yıldız için teklif yapacağı iddia edildi..
10
Abone Ol
2 milyon avroluk teklif
Devre arasında sarı-lacivertlilerin alamadığı Ricardo Rodriguez'i Milan'dan kiralayan PSV Eindhoven, Hollanda ekibinin Milan'a Rodriguez için 2 milyon euro teklif etti.
11
Abone Ol
Teklife henüz cevap verilmedi
Ancak Hollanda temsilcisinin henüz cevap alamadığı için alternatiflere yöneldiği bildirildi. PSV'nin listesinde Caner Erkin'in yer aldığı konuşuluyor...
12
Abone Ol
Nasıl ayrılmışlardı?
Aziz Yıldırım'ın başkan olduğu dönemde uzun süre bekledikleri halde sözleşmeleri yenilenmeyen Gökhan Gönül, Beşiktaş'a imza atmış, Caner de bedelsiz transfer olduğu İtalyan kulübü İnter'de kampa katıldıktan sonra siyah-beyazlılara kiralanmıştı..