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GeriFutbol Son dakika transfer haberi | Burak Yılmaz, Fransa'ya transfer oluyor!
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Hürriyet
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 21 Temmuz 2020 - 13:57,

Son dakika transfer haberi | Burak Yılmaz, Fransa'ya transfer oluyor!

Beşiktaş ile Burak Yılmaz'ın birlikteliği sona ermek üzere... Tecrübeli golcü, serbest kalması halinde önümüzdeki sezon Fransa'da forma giyebilir...

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Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Lille’e transfer oluyor.

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Bu sezon Beşiktaş ile 25 Süper Lig maçına çıkan ve 13 gol, 7 asistlik performans gösteren Burak Yılmaz ile Fransa Ligue 1 kulübü Lille yakından ilgileniyor.

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Özellikle Lille’in sportif direktörü Luis Campos’un 35 yaşındaki golcüyü çok beğendiği ve transfer etmek istediği öğrenildi.

4BURAK YILMAZ’I İZLEMEK İÇİN İSTANBUL’DA
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BURAK YILMAZ’I İZLEMEK İÇİN İSTANBUL’DA

Avrupa futbolunda önemli bir isim olan Campos, İstanbul’da Burak Yılmaz ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

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Campos, golcü oyuncuya kendisini beğendiğini ve Lille’de görmek istediğini iletti.

6SERBEST KALIRSA LILLE’E
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SERBEST KALIRSA LILLE’E

Ekonomik sorunlar nedeniyle oyuncularına ödeme sıkıntısı yaşayan Beşiktaş’ta önemli miktarda alacağı bulunan kaptan Burak Yılmaz, bonservisini alması ve serbest kalması durumunda önümüzdeki yıl Fransa’da forma giyecek.

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Burak Yılmaz ile sezon başında da İtalyan takımlarının ilgisi olmuş ancak golcü futbolcu Beşiktaş'ta kalmayı tercih etmişti.

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35 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisinin ardından da çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

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Burak Yılmaz, 2-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinin ardından şöyle konuşmuştu;

10SÖYLEMEK İSTEDİĞİM ÇOK ŞEY VAR
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'SÖYLEMEK İSTEDİĞİM ÇOK ŞEY VAR'

Aslında söylemek istediğim çok şey var ama bugün yeri değil. Gereksiz gündem yaratmak istemiyorum.

11YERİ GELİNCE KONUŞACAĞIM
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'YERİ GELİNCE KONUŞACAĞIM'

Şu anda birleştirici, kapatıcı konumundayım şu an konuşmuyorum ama yeri gelince söyleyeceğim.

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