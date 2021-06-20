Son dakika transfer haberi... Burak Elmas Galatasaray'a ilk transferini yapıyor! Fenerbahçe'ye sürpriz Atletico'lu, Beşiktaş, Trabzonspor...
Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinde yeni sezonun transfer çalışmaları sürerken; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor transferlere hız verdi. 4 büyükler, yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturmak için transferde atağa kalktı.
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İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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DZEKO SICAK BAKIYOR
Fenerbahçe'de taraftarlar yeni teknik direktörün ismini büyük bir merak ve heyecanla beklerken Sarı-Lacivertli yönetim transfer için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Gelen son bilgilere göre Roma'nın Boşnak golcüsü Edin Dzeko, yıllığı 2.5 milyon Euro garanti para ve bonuslar karşılığında 2 yıllık sözleşmeye sıcak baktı. İmza parası da söz konusu. Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko için İtalyan kulübüne bonservis ücreti verilmemesi planlanıyor. Dzeko için hafta içinde net bir açıklama bekleniyor. (Takvim)
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COSTA'NIN TALEBİ ORTAYA ÇIKTI
Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak üst düzey bir santrfor isteği olan Beşiktaş'a önerilen Diego Costa için siyah-beyazlıların cebinden iki sene için toplam 15 milyon euro çıkması gerekiyor. Yıldız forvetin 2 senelik kontrat, senelik 6 milyon euro net maaş, 2 milyon euro imza parası ve 1 milyon euro da menajer komisyonu talep ettiği ortaya çıktı. Beşiktaş yönetimi ise Costa'nın menajerine 2 senelik toplam 5 milyon euro verebileceklerini iletti. İmza parası vermek istemediklerini yapılan facetime görüşmesinde Costa'nın menajerine söyleyen siyah-beyazlılar, menajerlik komisyonu olarak yasal rakamın dışına çıkılamayacağını iletti. Costa'nın, maddi anlamda Beşiktaş seviyelerine gelmesi halinde tarafların son kez daha masaya oturacağı belirtildi. (Fotomaç)
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ROSIER'DEN TEKLİF İTİRAFI
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve Sporting Lizbon'a geri dönen Valentin Rosier, geleceğiyle ilgili beIN Sports Fransa'ya açıklamalarda bulundu. Rosier transferine dair, "Fransız sağ bek oyuncu, "Marsilya’nın bana olan ilgisi olumlu yönde şaşırttı beni. Fransa’nın en büyük kulüplerinden biri. Marsilya, geri çevrilemez. Marsilya’da oynamak için iyi bir mental güce ve dik duruşa sahip olmak lazım. Hedefim ya Beşiktaş ile devam etmek ya da iyi bir Avrupa kulübüne transfer olmak. Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek. Bana gelen teklifleri değerlendireceğim, menajerlerim konuyla ilgileniyor zaten. Hangi takımlardan teklif olduğunu söylemem. Hangi takımlara gidip, hangi takımlara gidemeyeceğimi biliyorum. Sporting Lizbon, Beşiktaş ile görüşüyor, neler olacağını göreceğiz. Bana en uygun ligin Bundesliga olduğunu düşünüyorum, ligin genel oyun anlayışı hoşuma gidiyor" ifadelerini kullandı.
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GHEZZAL'IN YERİNE OUNAS
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede siyah-beyazlıların listesine yeni bir isim daha eklendi. Beşiktaş yönetimi geçen sezon sağ kanatta önemli işler yapan ve Süper Lig'i asist kralı olarak tamamlayan Rachid Ghezzal'ı yeniden renklerine bağlamak için şartlarını zorluyor. Ancak Cezayirli yıldızın kulübü Leicester City ile anlaşılamaması durumundu B planını belirledi. Kartal'ın son gözdesi, geçen sezon Cagliari ve Crotone'da kiralık olarak oynayan Cezayirli yıldız Adam Ounas. Adam Ounas hakkında her hafta yeni bir söylenti çıkıyor. Napoli ile Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek olan milli yıldız, birçok kulübün tercihi konumunda. Cezayir'den DZ Foot, Beşiktaş kulübünün Ghezzal'ın bonservisini almaya başaramazsa boşluğunu vatandaşı Adam Ounas ile doldurmayı hedeflediğini yazdı. Bu sezon Serie A'da sadece 16 maçta 4 gol ve 3 asist ile oynayan Ounas, çok yönlü bir kanat oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Haberde yıldız futbolcunun Sassuolo, Genoa, Torino ve şimdi de Türkiye'de oynayabileceği belirtildi. (Takvim)
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G.SARAY'DA TERİM MESAİYE BAŞLIYOR
Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, pazartesi günü mazbatasını alarak 38. başkan olarak göreve başlayacak. Burak Elmas, adaylık sürecinin tamamında teknik direktörlük konusunda Fatih Terim ile çalışacağını söyledi. mazbatasını aldıktan sonra ilk iş olarak deneyimli teknik adamla masaya oturacak olan Elmas, sezonu Selçuk İnan yönetiminde açan futbol takımını Fatih Terim'e emanet edecek.
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FENERBAHÇE'DE HOCA ADAYLARI ARTTI
Fenerbahçe'de tüm camia teknik direktör isminin pazartesi günü açıklanmasını beklerken aday isimlere her gün yenileri katılıyor. Bu nedenle kulübün tıpkı Serdar Dursun transferinde olduğu gibi sessiz ve derinden gidip bir anda herkesi şaşırtan bir açıklamayla yeni hocanın adını duyurması bekleniyor. Listeye son olarak Slaven Biliç, Igor Angelovski ve Christoph Daum da girdi. Sarı lacivertlilerle 2016 yılından bu yana adı anılan Slaven Bilic ocak ayından bu yana Beijing Guoan’ın başında... Hırvat teknik adam Çin ekibiyle Aralık 2022’ye kadar sözleşmesinin bulunması, F.Bahçe ile anlaşmasının önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Kuzey Makedonya Teknik Direktörü Igor Angelovski ile bir dönem F.Bahçe’yi çalıştıran Christoph Daum ise yönetimin B planı durumunda. Bu ikili dışında F.Bahçe şimdiye dek Joachim Löw, Lucien Favre, Marco Silva, Zlatko Dalic ve Luis Castro gibi dünya futbolunun önemli teknik direktörleriyle temasa geçti ancak net bir açıklama yapılmadı.
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DALIC'LE BİRLİKTE VALERA GELECEK
Yeni sezon önce teknik direktör konusunu netleştiremeyen Fenerbahçe 'nin adı birçok kez Zlatko Dalic'le anılırken, İspanyol basınında yer alan haberde, deneyimli teknik adamla anlaşılması durumunda ilk transferin German Valera olabileceği iddiası geldi. Mundo Deportivo'nun haberine göre, İspanya La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid'in B takımında forma giyen German Valera'yı, Hırvat teknik adamın çok beğendiği ve Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması durumunda oyuncuyu Türkiye'ye götürmek isteyebileceği iddia edildi.
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ELMAS'IN İLK TRANSFERİ AMRABAT
Galatasaray'da, Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle birlikte camiada yaşanan belirsizlik sona erdi. Sarı kırmızılılar, yeni sezon planlamalarında daha hızlı hareket edebilecek. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV ile kozlarını paylaşacak olan Cimbom, orta saha takviyesi için Faslı yıldızı listesine aldı. Aslan'ın hedefindeki isim ise Sofyan Amrabat. Yıldız isim için yoğun mesai harcanacak. Eski yönetici Abdürrahim Albayrak'ın ilk girişimleri yaptığı Ambarat, izleme komitesi tarafından önerildi ve Fatih Terim'in görevde olduğu zamanda da onay aldı. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Ambrabat için tüm şartlar zorlanacak. Fiorentina'nın yüksek bonservis bedelinde ısrarcı olması durumunda kiralık seçeneği göz önünde bulundurulacak. (A Spor)
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TRABZONSPOR SOL BEKİNİ BULDU
Transfer döneminin en hızlı takımı Trabzonspor'da sol bek arayışları devam ediyor. Savunmanın solundaki sorunu çözmek isteyen Karadeniz ekibi için son iddia Brezilya'dan geldi. Flamengo formasını giyen sol bek Rene Rodrigues Martins'in, menajerler aracılığı ile Trabzonspor'a önerildiği belirtildi. Yeni Asır'ın haberine göre kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki savunmacı için 1 milyon Euro bonservis bedeli istenirken bordomavililerin bu öneriye sıcak baktığı ifade edildi. Flamengo'da fazla şans bulamayan Rene de Brezilya kulübünden ayrılmak istiyor. Rene, geride kalan sezon yalnızca 7 karşılaşmada görev yaptı. Sambacı gol ve asisti yapmadı. (Yeni Asır)
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NICE ERSİN TRANSFERİNDE ISRARCI
Fransız ekibi Nice, ligde sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu transferi için ısrarcı. Önce 5, ardından 7 milyon euro'luk teklifi siyah-beyazlılar tarafından reddedilen Nice Sportif Direktörü Julien Fournier, son olarak 7 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonusu içeren 10 milyon euro'luk teklifi sunup beklemeye geçti. Fransız yöneticinin, Ersin ve menajeriyle görüşüp, "Biz görüşmelerimizi tamamlamadan başka kulüple anlaşmayın" isteğinde bulunduğu öğrenildi. (Sabah)
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G.SARAY'DAN CABRAL ATAĞI
Özellikle TFF tarafından yabancı sınırının 8+6 olarak açıklanması sonrası Galatasaray'da +6'lık kısım için genç yıldız adaylarının radara girdiği öğrenildi. Scout ekibi tarafından bu doğrultuda geniş kapsamlı bir rapor hazırlanırken, Slovakya'nın Spartak Trnava takımında forma giyen 19 yaşındaki Brezilyalı Saymon Cabral'ın da listede olduğu belirtildi. Sağ kanatta forma giyen genç yıldız adayının yakından takip edildiği ve ilk raporun olumlu yönde olduğu öğrenilirken, transferin Fatih Terim'in onayına bağlı olduğu kaydedildi. Galatasaray'ın gündeminde olduğu belirtilen Saymon Cabral ve menajeri Fabricio Pires Takvim'e konuştu. Brezilyalı isim transfer haberiyle ilgili özel açıklamalar yaparken, Galatasaray'da forma giymenin mutluluk vereceğini söyledi.
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FREY'DEN SONRA LEMOS DA GİDİCİ
Fenerbahçe'de Frey'in ardından ikinci ayrılık Uruguyalı savunma oyuncusu Mauricio Lemos'la yaşanabilir. Frey'in Antwerp'e bonservisiyle satılmasının ardından Lemos'a gelen teklifler masaya yatırıldı. Las Palmas ve Rizespor öne çıkan kulüpler oldu. Fenerbahçe'nin önceliği ise satışı gerçekleştirmek. Kiralama ise son seçenek. (Takvim)