Son dakika transfer haberi... Burak Elmas Galatasaray'a ilk transferini yapıyor! Fenerbahçe'ye sürpriz Atletico'lu, Beşiktaş, Trabzonspor...

ROSIER'DEN TEKLİF İTİRAFI Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve Sporting Lizbon'a geri dönen Valentin Rosier, geleceğiyle ilgili beIN Sports Fransa'ya açıklamalarda bulundu. Rosier transferine dair, "Fransız sağ bek oyuncu, "Marsilya’nın bana olan ilgisi olumlu yönde şaşırttı beni. Fransa’nın en büyük kulüplerinden biri. Marsilya, geri çevrilemez. Marsilya’da oynamak için iyi bir mental güce ve dik duruşa sahip olmak lazım. Hedefim ya Beşiktaş ile devam etmek ya da iyi bir Avrupa kulübüne transfer olmak. Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek. Bana gelen teklifleri değerlendireceğim, menajerlerim konuyla ilgileniyor zaten. Hangi takımlardan teklif olduğunu söylemem. Hangi takımlara gidip, hangi takımlara gidemeyeceğimi biliyorum. Sporting Lizbon, Beşiktaş ile görüşüyor, neler olacağını göreceğiz. Bana en uygun ligin Bundesliga olduğunu düşünüyorum, ligin genel oyun anlayışı hoşuma gidiyor" ifadelerini kullandı.