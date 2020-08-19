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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'tan Henry Onyekuru teklifi!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Ağustos 2020 - 00:26,

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'tan Henry Onyekuru teklifi!

Beşiktaş, transferde büyük bir sürprize hazırlanıyor...

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Beşiktaş, transferde sürpriz bir isim için harekete geçti.

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Bernard Mensah transferi ile ses getiren siyah beyazlılar, transferde hız kesmek istemiyor.

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Mensah hamlesi sonrası Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

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Kanat bölgesini güçlendirmek isteyen ve bunun için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.

5SÜRPRİZ HAMLE
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SÜRPRİZ HAMLE

Bu pozisyonda elinde Nkoudou, Lens ve Tyler Boyd bulunan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

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TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Henry Onyekuru için Monaco'ya resmi teklif yaptı.

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Nijeryalı kanat oyuncusu, Süper Lig'de henüz ligler bitmemesine rağmen kiralık sözleşmesi bittiği için kulübü Monaco tarafından Fransa'ya çağrılmıştı.

8LİG BİTMEDEN ÇAĞIRDILAR
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LİG BİTMEDEN ÇAĞIRDILAR

23 yaşındaki futbolcu, bu yüzden lig bitmeden Galatasaray'a veda etmek zorunda kalmıştı.

9TEK GOL ATMIŞTI
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TEK GOL ATMIŞTI

Henry Onyekuru geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 10 maça çıkarken 1 gol ve 2 asist kaydetmişti.

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Onyekuru, attığı tek golü deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı atmıştı.

11MONACONUN KARARI
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MONACO'NUN KARARI

Monaco teknik direktörü Niko Kovac, Onyekuru'yu görmek için hazırlık maçlarında kullanacağını dile getirmişti.

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