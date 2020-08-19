Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'tan Henry Onyekuru teklifi!

Beşiktaş, transferde sürpriz bir isim için harekete geçti.Bernard Mensah transferi ile ses getiren siyah beyazlılar, transferde hız kesmek istemiyor.Mensah hamlesi sonrası Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.Kanat bölgesini güçlendirmek isteyen ve bunun için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.Bu pozisyonda elinde Nkoudou, Lens ve Tyler Boyd bulunan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor.TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Henry Onyekuru için Monaco'ya resmi teklif yaptı.Nijeryalı kanat oyuncusu, Süper Lig'de henüz ligler bitmemesine rağmen kiralık sözleşmesi bittiği için kulübü Monaco tarafından Fransa'ya çağrılmıştı.23 yaşındaki futbolcu, bu yüzden lig bitmeden Galatasaray'a veda etmek zorunda kalmıştı.Henry Onyekuru geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 10 maça çıkarken 1 gol ve 2 asist kaydetmişti.Onyekuru, attığı tek golü deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı atmıştı.Monaco teknik direktörü Niko Kovac, Onyekuru'yu görmek için hazırlık maçlarında kullanacağını dile getirmişti.