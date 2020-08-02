Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ta Teemu Pukki sesleri! Taraftar çılgına döndü...

BAHİS ŞİRKERİNE GÖRE FAVORİ BEŞİKTAŞ İngiltere'de faaliyet gösteren bahis şirketleri transfer için en güçlü adayın Beşiktaş olduğunu gösterdi. Pukki'nin transfer olacağını takım için en düşük oran Beşiktaş'a veriliyor. Beşiktaş'ın ardından Burnley ve WBA takımlarının ismi Pukki transferi için geçiyor.