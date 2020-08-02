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Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ta Teemu Pukki sesleri! Taraftar çılgına döndü...
Twitter'da 'trend topic' oldu!
BAHİS ŞİRKERİNE GÖRE FAVORİ BEŞİKTAŞ
İngiltere'de faaliyet gösteren bahis şirketleri transfer için en güçlü adayın Beşiktaş olduğunu gösterdi. Pukki'nin transfer olacağını takım için en düşük oran Beşiktaş'a veriliyor. Beşiktaş'ın ardından Burnley ve WBA takımlarının ismi Pukki transferi için geçiyor.
Peki, Teemu Pukki kimdir? Teemu Pukki kaç yaşında, nereli? Teemu Pukki hangi takımlarda oynadı, kaç gol attı?
İşte Pukki'nin hikayesi...
İspanya'da 2 yıl geçiren ve forma şansı bulmakta zorlanan Pukki, 2010 yılında ülkesine döndü ve Helsinki'nin yolunu tuttu. 1 sene forma giydiği Helsinki'de 31 maçta 18 gol kaydeden başarılı oyuncu, Avrupa'ya yeniden yelken açtı ve Bundesliga ekibi Schalke 04'e 1.5 milyon euro bedelle transfer oldu.
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