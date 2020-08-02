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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ta Teemu Pukki sesleri! Taraftar çılgına döndü...
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Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 22:18,

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ta Teemu Pukki sesleri! Taraftar çılgına döndü...

Twitter'da 'trend topic' oldu!

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Beşiktaş'ın Burak Yılmaz ve Kevin Prince Boateng'in ayrılmasından sonra santrfor bölgesinde çalışmaları hızlandı.

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Burak Yılmaz alacaklarını bırakıp Lille'e transfer olmuştu. Boateng ise kiralık sözleşmesinin bitmesiyle Fiorentina'ya geri dönmüştü.

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Siyah-beyazlı takımın gündemine sürpriz bir isim geldi ve taraftar bu haberle çılgına döndü.

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Bu sezon Premier Lig'i sonuncu bitiren ve küme düşen Norwich City takımında iyi bir performans gösteren Fin golcü Teemu Pukki'nin Beşiktaş'ın gündeminde olduğu belirtildi.

5BAHİS ŞİRKERİNE GÖRE FAVORİ BEŞİKTAŞ
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BAHİS ŞİRKERİNE GÖRE FAVORİ BEŞİKTAŞ

İngiltere'de faaliyet gösteren bahis şirketleri transfer için en güçlü adayın Beşiktaş olduğunu gösterdi. Pukki'nin transfer olacağını takım için en düşük oran Beşiktaş'a veriliyor. Beşiktaş'ın ardından Burnley ve WBA takımlarının ismi Pukki transferi için geçiyor.

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1990 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezona çok iyi başlamış ve kümede kalmayı başaramayan Norwich City adına 11 gol atmıştı.

7TARAFTAR AYAĞA KALKTI
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TARAFTAR AYAĞA KALKTI

Beşiktaş taraftarı, bu son dakika gelişmesinin ardından sosyal medyayı ayağa kaldırdı ve transfer için yönetime baskı yapmaya başladı.

8PUKKI TWITTERDA TT OLDU
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PUKKI TWITTER'DA TT OLDU

Beşiktaş taraftarının paylaşımlarıyla Pukki ismi Twitter'da trend topic listesine girdi.

9Peki, Teemu Pukki kimdir Teemu Pukki kaç yaşında, nereli Teemu Pukki hangi takımlarda oynadı, kaç gol attı
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Peki, Teemu Pukki kimdir? Teemu Pukki kaç yaşında, nereli? Teemu Pukki hangi takımlarda oynadı, kaç gol attı?

İşte Pukki'nin hikayesi...

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Tam adı Teemu Eino Antero Pukki olan forvet oyuncusu, 29 Mart 1990 yılında Finlandya'nın Kotka şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına ülkesinin FC KTP takımında başlayan Pukki, 2008 yılında henüz 18 yaşındayken 1.5 milyon euro karşılığında La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer oldu.

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İspanya'da 2 yıl geçiren ve forma şansı bulmakta zorlanan Pukki, 2010 yılında ülkesine döndü ve Helsinki'nin yolunu tuttu. 1 sene forma giydiği Helsinki'de 31 maçta 18 gol kaydeden başarılı oyuncu, Avrupa'ya yeniden yelken açtı ve Bundesliga ekibi Schalke 04'e 1.5 milyon euro bedelle transfer oldu.

12Galatasaraya karşı oynadı
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Galatasaray'a karşı oynadı

Pukki Schalke formasıyla Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi maçına da çıktı.

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Sevilla'da olduğu gibi Schalke'de de 2 yıl geçiren hücumcu, 2013'te İskoçya'nın köklü ekiplerinden Celtic ile anlaştı.

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1 sezon burada kalan Pukki, 2014'te Danimarka Ligi ekiplerinden Bröndby'ye kiralandı. Bröndby, 30 maçta 11 gol kaydeden Pukki'nin bonservisini Celtic'ten 675 bin euro karşılığında aldı.

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Danimarka'da 3 sezon daha forma giyen Pukki, 2018 yılında İngiliz ekiplerinden Norwich City'ye bedelsiz olarak transfer oldu.

16Gol kralı olup Norwichi Premier Lige taşıdı
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Gol kralı olup Norwich'i Premier Lig'e taşıdı

İlk sezonunda 46 maçta 29 gol, 10 asist kaydeden Pukki, takımının Championship'ten Premier Lig'e yükselmesinde başrol oynadı.

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Yıldız oyuncu, Premier Lig'de ise 38 maçta 11 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

18PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO
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PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Kulüp kariyerinde 359 maçta 145 gol kaydeden Pukki, Finlandiya A Milli Takım formasını ise 72 kez giydi, rakip filelere 25 gol bıraktı. Norwich City ile olan sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan 30 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri ise 8 milyon euro.

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