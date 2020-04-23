Son dakika transfer haberi! Beşiktaş'ta Karius'un yerine dünyaca ünlü kaleci!

GENÇLER DE KALACAK Siyah-beyazlılarda genç kalecilerin durumu da büyük ölçüde netleşti. Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşen yönetim, Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'nun da takımda kalmasına sıcak bakıyor. 47 yaşındaki çalıştırıcının, iki oyuncuyla önümüzdeki günlerde bir araya gelerek görüşme yapacağı ve ardından Utku ile Ersin için son kararını vereceği ifade edildi.