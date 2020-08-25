MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberi | Acun Ilıcalı transferi bitirdi! Süper Lig'den 3. imza...
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Acun Ilıcalı transferi bitirdi! Süper Lig'den 3. imza...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 25 Ağustos 2020 - 10:00 | 

Son Dakika Transfer Haberi | Acun Ilıcalı transferi bitirdi! Süper Lig'den 3. imza...

Acun Ilıcalı transferde hız kesmiyor. Yeni takımına Süper Lig'den üçüncü takviyeyi yaptı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1BOMBALAR ARKA ARKAYA
Abone Olgoogle-news

BOMBALAR ARKA ARKAYA

Acun Ilıcalı televizyonda olduğu gibi transferde de bombaları arka arkaya patlatıyor. İşte detaylar...

2SÜPER LİGDEN YENİ TRANSFER
Abone Olgoogle-news

SÜPER LİG'DEN YENİ TRANSFER

Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard, Süper Lig'den transfer yapmayı sürdürüyor.

311 YENİ TAKVİYE
Abone Olgoogle-news

11 YENİ TAKVİYE

Fortuna Sittard, mevcut transfer döneminde 6 futbolcusunun kiralıktan geri dönmesinin yanı sıra tam 11 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi.

48 TANESİ BEDELSİZ
Abone Olgoogle-news

8 TANESİ BEDELSİZ

Şimdiye dek resmiyet kazanan 10 transferden yalnızca Emil Hansson ve George Cox için toplam 450 bin avro bonservis bedeli ödeyen Hollanda temsilcisi, diğer 8 ismi ise bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

5SON TRANSFER YİNE SÜPER LİGDEN
Abone Olgoogle-news

SON TRANSFER YİNE SÜPER LİG'DEN

Acun Ilıcalı'nın takımının transfer ettiği ve bonservis bedeli ödeyeceği son isim ise Süper Lig'den geldi. İşte detaylar...

6ÖNCE SAĞ BEK
Abone Olgoogle-news

ÖNCE SAĞ BEK

Fortuna Sittard daha önce Gençlerbirliği forması giyen sağ bek Mike van Beijnen'i bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

7SONRA GOLCÜ
Abone Olgoogle-news

SONRA GOLCÜ

Aradığı golcüyü de Ankara temsilcisinde bulan Hollandalı ekibi, 28 yaşındaki forvet Mats Seuntjens'i yine bedavaya renklerine bağlamıştı.

8ŞİMDİ ORTA SAHA
Abone Olgoogle-news

ŞİMDİ ORTA SAHA

İHA'nın servis ettiği habere göre; son olarak Hes Kablo Kayserispor, orta saha Ben Rienstra’yı Acun Ilıcalı'nın takımına yolladı.

9KAYSERİSPOR GÖZDEN ÇIKARDI
Abone Olgoogle-news

KAYSERİSPOR GÖZDEN ÇIKARDI

Sezon başında Hollanda’nın Heerenveen takımından 2 sezonluk transfer edilen Ben Rienstra, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard takımına verildi.

10150 BİN AVRO BONSERVİS
Abone Olgoogle-news

150 BİN AVRO BONSERVİS

Kayserispor, bu transferden 150 Bin euro bonservis parası kazanacak.

11SÜPER LİGDEN 3. TRANSFER
Abone Olgoogle-news

SÜPER LİG'DEN 3. TRANSFER

Acun Ilıcalı böylece Süper Lig'den 3. transferini gerçekleştirmiş oldu.

12 HEPSİ HOLLANDALI
Abone Olgoogle-news

HEPSİ HOLLANDALI

Bahsi geçen 3 oyuncunun da Hollandalı olması dikkat çeken bir başka detay oldu.

13BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ
Abone Olgoogle-news

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Ben Rienstra, Hes Kablo Kayserispor forması altında 26 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçında görev aldı.

14ÖZGÜR AKTAŞI DA RENKLERİNE BAĞLAMIŞTI
Abone Olgoogle-news

ÖZGÜR AKTAŞ'I DA RENKLERİNE BAĞLAMIŞTI

Fortuna Sittard ayrıca geçtiğimiz günlerde Vitesse forması giyen stoper Özgür Aktaş'ı da kadrosuna katmıştı.

15BONSERVİSSİZ TRANSFERLER
Abone Olgoogle-news

BONSERVİSSİZ TRANSFERLER

Fortuna Sittard'ın bu yaz herhangi bir ücret ödemeden kadrosuna kattığı diğer isimler şöyle:

16İŞTE LİSTE
Abone Olgoogle-news

İŞTE LİSTE

Forvet Veron Parkes, sol bek Roel Janssen, kaleci Joshua Wehking, forvet Sebastian Polter, stoper Özgür Aktaş ve kaleci Yanick van Osch.

17
Abone Olgoogle-news

Emrah Başsan'dan Acun Ilıcalı sözleri!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 27 yaşındaki futbolcusu Emrah Başsan, Spor Arena Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtlarken, Acun Ilıcalı'nın ilgilelendiği eski kulübü Fortuna Sittard'ın olası satışı ile ilgili de dikkat çeken yorumlarda bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi