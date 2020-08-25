Son Dakika Transfer Haberi | Acun Ilıcalı transferi bitirdi! Süper Lig'den 3. imza...
Acun Ilıcalı transferde hız kesmiyor. Yeni takımına Süper Lig'den üçüncü takviyeyi yaptı...
BOMBALAR ARKA ARKAYA
Acun Ilıcalı televizyonda olduğu gibi transferde de bombaları arka arkaya patlatıyor. İşte detaylar...
11 YENİ TAKVİYE
Fortuna Sittard, mevcut transfer döneminde 6 futbolcusunun kiralıktan geri dönmesinin yanı sıra tam 11 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi.
SON TRANSFER YİNE SÜPER LİG'DEN
Acun Ilıcalı'nın takımının transfer ettiği ve bonservis bedeli ödeyeceği son isim ise Süper Lig'den geldi. İşte detaylar...
SONRA GOLCÜ
Aradığı golcüyü de Ankara temsilcisinde bulan Hollandalı ekibi, 28 yaşındaki forvet Mats Seuntjens'i yine bedavaya renklerine bağlamıştı.
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