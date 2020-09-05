Son Dakika Transfer Gelişmesi! Vedat Muriqi ile ayrılığa hazırlanan Fenerbahçe'den ters köşe! Zahavi beklenirken...

LAZIO'NUN TEKLİFİ 18+2 MİLYON EURO Son gelen haberlere göre Lazio'nun Vedat Muriqi için teklifi 18+2 milyon Euro. İTalyan ekibi Vedat Muriqi ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin kararını bekliyor.