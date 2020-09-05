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GeriFutbol Son Dakika Transfer Gelişmesi! Vedat Muriqi ile ayrılığa hazırlanan Fenerbahçe'den ters köşe! Zahavi beklenirken...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Eylül 2020 - 08:10 | 

Son Dakika Transfer Gelişmesi! Vedat Muriqi ile ayrılığa hazırlanan Fenerbahçe'den ters köşe! Zahavi beklenirken...

Ünlü golcünün menajeri bugün İstanbul'a geliyor...

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Fenerbahçe'de Kosovalı golcü Vedat Muriqi'in Lazio'ya transfer olma ihtimali üzerine planlar hazır durumda.

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Bilindiği üzere Sarı-lacivertli kulüp, İtalyan devi Lazio ile Vedat Muriqi için uzun süredir resmi görüşmeler yapıyor.

3LAZIONUN TEKLİFİ 18+2 MİLYON EURO
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LAZIO'NUN TEKLİFİ 18+2 MİLYON EURO

Son gelen haberlere göre Lazio'nun Vedat Muriqi için teklifi 18+2 milyon Euro. İTalyan ekibi Vedat Muriqi ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin kararını bekliyor.

4FENERBAHÇE PEŞİN 20 MİLYON EURO İSTİYOR
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FENERBAHÇE PEŞİN 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe ise bu rakamı bonussuz 20 milyon Euro'ya çekip ödemeleri olabildiğince peşin şekilde almak istiyor. Taraftar arasında son görüşmeler yapılıyor artık.

5RİZESPOR DA BEKLİYOR
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RİZESPOR DA BEKLİYOR

Vedat Muriqi transferini Lazio, Fenerbahçe ve Erol Bulut'un yanı sıra satıştan %15 pay alacak olan Çaykur Rizespor da bekliyor.

6INZAGHIDEN VEDAT AÇIKLAMASI GELDİ
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INZAGHI'DEN VEDAT AÇIKLAMASI GELDİ

Lazio teknik direktörü Simone Inzaghi, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında Vedat Muriqi ile ilgilendiklerini doğrularken; 'Transfer için görüşmeler sürüyor. İstediğimiz bir oyuncu.' ifadelerini kullanmıştı.

7VEDAT İTALYAYA GİTMEK İÇİN HAZIR
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VEDAT İTALYA'YA GİTMEK İÇİN HAZIR

Fenerbahçe ile Lazio arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını bekleyen Vedat Muriqi, İtalya'ya gidip imza atmak için hazır.

8FENERBAHÇENİN FORVET TRANSFER ÇALIŞMALARI
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FENERBAHÇE'NİN FORVET TRANSFER ÇALIŞMALARI

Vedat Muriqi'in satılması halinde yerine iyi bir golcü almanın planlarını yapan Fenerbahçe'de öne çıkan isim Eran Zahavi olarak görülüyor.

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33 yaşındaki golcü, Cuma günü resmi olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou ile sözleşmesini feshetti.

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İsrail Milli Takımı'nın İskoçya deplasmanında aldığı beraberlikte tek golü atan Zahavi'nin oyunu da Fenerbahçeli taraftarları umutlandırdı.

11ZAHAVI BEKLENİRKEN TERS KÖŞE: KALINIC
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ZAHAVI BEKLENİRKEN TERS KÖŞE: KALINIC

Fenerbahçe taraftarı Zahavi ile ilgili gelişme beklerken sürpriz bir haber yayıldı. Nikola Kalinic'in menajerinin Cumartesi günü İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile görüşeceği belirtildi.

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Bonservisi Atletico Madrid'de bulunan 32 yaşındaki Hırvat golcünün menajerinin İstanbul'da Fenerbahçe ile görüşeceği ifade edildi ancak Kalinic ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği biliniyor.

13BEŞİKTAŞ İLE DE GÖRÜŞEBİLİR
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BEŞİKTAŞ İLE DE GÖRÜŞEBİLİR

Kalinic'in menajerinin Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş ile de görüşebileceği konuşuluyor.

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