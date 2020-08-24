Son Dakika | Transfer döneminin en hızlısı Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 3 isim...

EROL BULUT'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI Teknik direktör Erol Bulut, Topuk Yaylası'nda stoper transferiyle ilgili şunları söyledi: "Şu anda Serdar-Zanka üzerinde duruyoruz. Sadık zamanla eski performansını yakalayacak. Çapraz bağ sakatlığından çıkmak kolay değil, bunu zamanında ben de yaşadım. Üç stoper üzerinden gitmek gerekiyor çünkü başka yok ama stoperler kısa zamanda alınacak."