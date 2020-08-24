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GeriFutbol Son Dakika | Transfer döneminin en hızlısı Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 3 isim...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 24 Ağustos 2020 - 17:12 | 

Son Dakika | Transfer döneminin en hızlısı Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 3 isim...

Yunan basını duyurdu! Resmi görüşme...

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Fenerbahçe, 6 yıla çıkan şampiyonluk hasretinin ardından bu transfer dönemini oldukça hareketli geçiriyor.

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Sezonun bitimiyle futbolu bırakan Emre Belözoğlu sportif direktörlük görevine gelmiş ve teknik direktörlük için Erol Bulut ismi açıklanmıştı.

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Fenerbahçe, transferde de ligin en hızlı ekibi olarak dikkat çekti.

4MERT HAKAN TAKIMA KATILDI
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MERT HAKAN TAKIMA KATILDI

Önce takımın başına Erol Bulut'un getirildiğini duyuran Fenerbahçe, daha sonra ise ligin en değerli oyuncularından biri olan Mert Hakan Yandaş'ın transferini açıklamıştı.

5GÖKHAN VE CANER GERİ DÖNDÜ
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GÖKHAN VE CANER GERİ DÖNDÜ

Sarı-Lacivertliler, daha sonra ise Beşiktaş'tan ayrılan eski oyuncuları Gökhan Gönül ile Caner Erkin'in yuvaya döndüğünü duyurmuştu.

64. TRANSFER NOVAK
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4. TRANSFER NOVAK

Fenerbahçe dördüncü transferini ise Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Filip Novak'ı alarak yapmıştı.

7BARIŞ VE İSMAİL TAKIMA KATILDI
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BARIŞ VE İSMAİL TAKIMA KATILDI

Kanarya ayrıca 1928 Bucaspor'dan 18 yaşındaki santrfor Barış Sungur ve Gölcükspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i de transfer etmişti.

8MAME THIAM VE SİNAN GÜMÜŞ GELDİ
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MAME THIAM VE SİNAN GÜMÜŞ GELDİ

Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın yıldızı Mame Thiam'ı kadrosuna kattıktan sonra bonservisi Genoa'da olan Sinan Gümüş'e imzayı attırdı.

9SON OLARAK JOSE SOSA
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SON OLARAK JOSE SOSA

Transferi yüksek hızda geçen Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan 35 yaşındaki Arjantinli yıldız Jose Sosa ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı.

10EROL BULUTTAN TRANSFER AÇIKLAMASI
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EROL BULUT'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Teknik direktör Erol Bulut, Topuk Yaylası'nda stoper transferiyle ilgili şunları söyledi: "Şu anda Serdar-Zanka üzerinde duruyoruz. Sadık zamanla eski performansını yakalayacak. Çapraz bağ sakatlığından çıkmak kolay değil, bunu zamanında ben de yaşadım. Üç stoper üzerinden gitmek gerekiyor çünkü başka yok ama stoperler kısa zamanda alınacak."

11AYRILIKLAR YOLDA...
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AYRILIKLAR YOLDA...

Harcama limiti sebebiyle transferde sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de bir diğer gündem maddesi ise takımdan ayrılacak oyuncular...

12HASAN ALİ KALDIRIM AYRILDI
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HASAN ALİ KALDIRIM AYRILDI

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım'a veda edilmişti. Deneyimli sol bek Başakşehir'e imza attı.

13ALPER POTUK GİTTİ
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ALPER POTUK GİTTİ

Fenerbahçe, son olarak 7 yıldır Sarı-lacivertli formayı giyen Alper Potuk'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini duyurdu.

14İKİ İSİM ÇAYKUR RİZESPORA ÖNERİLDİ
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İKİ İSİM ÇAYKUR RİZESPOR'A ÖNERİLDİ

Topuk Yaylası'nda yeni sezon çalışmalarını Erol Bulut önderliğinde yapan Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen iki ismin Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a önerildiği belirtildi.

15MICHAEL FREY VE MURAT SAĞLAM YOLCU
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MICHAEL FREY VE MURAT SAĞLAM YOLCU

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, kadroda düşünülmeyen Frey ve Murat Sağlam’ı Rizespor’a önerdi. Çaykur Rizespor'dan henüz bir geri dönüş olmadığı ancak bu isimlerin ayrılığına kesin gözle bakıldığı belirtildi.

16GARRY RODRIGUESE OLYMPIAKOS TALİP
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GARRY RODRIGUES'E OLYMPIAKOS TALİP

Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve zaman zaman camiada eleştiri oklarının hedefi olan Garry Rodrigues içn Yunan devi Olympiakos devreye girdi.

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Yunan basınında yer alan bilgilere göre sarı lacivertli futbolcu için kırmızı beyazlı kulübün yetkilileri randevu talep etti.

18BU HAFTA GÖRÜŞME
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BU HAFTA GÖRÜŞME

Öte yandan Olympiakoslu idarecilerin Fenerbahçe yönetiminden isteğinin bu hafta içi transfer görüşmesi yapmak olduğu kaydedildi. Garry Rodrigues, geçen sezon toplamda 29 maça çıkarken 4 gol 6 asistle oynamıştı.

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