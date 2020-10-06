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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 06 Ekim 2020 - 10:17 | 

Son Dakika | Transfer döneminde hayatının şokunu yaşadı! Kimse istemedi...

Türkiye'de transfer tahtasının kapanmasının ardından birçok yıldız oyuncu büyük hayal kırıklığı yaşadı.

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1
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Türkiye'de 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. Futbolda 4 Ağustos'ta başlayan 1. transfer ve tescil dönemi, 5 Ekim Pazartesi gününün bitmesiyle noktalandı.

2
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Süper Lig'in deneyimli isimleri ve dünyaca ünlü yıldızlar, gerek kariyerlerinde düşüşe geçmeleri gerekse ilerleyen yaşları ve yüksek maaş yükleri sebebiyle bu yaz transfer döneminde istedikleri kontratları bulamadılar.

3
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Bonservisi elinde olan, daha önce Türkiye forma giymiş ve transferi döneminde ismi Süper Lig takımlarıyla alınan ancak boşta kalan isimleri sizler için derledik.

4GAEL CLICHY
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GAEL CLICHY

Son şampiyon Başakşehir ile beklenmedik şekilde yollarını ayıran Gael Clichy'nin Fransa 3. Lig takımlarından Thonan Evian ile idmanlara çıktığı öne sürülmüştü ancak transferde son aşamaya gelinemedi.

5MEHMET EKİCİ
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MEHMET EKİCİ

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Ekici ile birçok Süper Lig kulübü yakından ilgilendi ancak transfer tahtası sona erene kadar herhangi bir takıma imza atamadı.

6EMRE ÇOLAK
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EMRE ÇOLAK

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un, transfer döneminn son gününde Emre Çolak ile anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü ancak transfer resmiyet kazanmadı.

7MARIO MANDZUKIC
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MARIO MANDZUKIC

Bonservisi elinde bulunan Mario Mandzukic'in Beşiktaş'tan 3 milyon avro civarında imza parası istemedi siyah beyazlı ekibi transferden vazgeçmeye zorladı.

8MARIO GOTZE
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MARIO GOTZE

Borussia Dortmund'da gözden çıkarılan Mario Götze'nin ismi Galatasaray ile çok sık anıldı ancak oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle sarı kırmızılılar bu transferde mutlu sona ulaşamadı.

9ALEXANDER PATO
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ALEXANDER PATO

Son yıllarda her transfer döneminde ismi Galatasaray ve Fenerbahçe başta olmak üzere Süper Lig ekipleriyle anılan Alexander Pato, bu yaz da Türkiye'nin yolunu tutamadı.

10DANIEL STURRIDGE
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DANIEL STURRIDGE

Trabzonspor'un eski golcüsü Daniel Sturridge, Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile görüştü ancak yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken İstanbul temsilcisi, bu hamlesinde mutlu sona ulaşamadı.

11MIROSLAV STOCH
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MIROSLAV STOCH

PAOK defterini kapatan Miroslav Stoch, Fenerbahçe kariyerinin ardından en sessiz transfer dönemini geçirdi ve kendisine yeni takım bulamadı.

12SHINJI KAGAWA
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SHINJI KAGAWA

Kariyerinde bir dönem Beşiktaş forması da giymiş olan Shinji Kagawa, Real Zaragoza'da büyük hayal kırıklığı yaşadı. İspanyol ekibi, Japon futbolcuyu serbest bıraktı.

13JACK WILSHERE
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JACK WILSHERE

West Ham United forması giyen Jack Wilshere, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldı ancak sakatlık geçmişi sebebiyle temsilcilerimiz deneyimli oyuncunun transferine şüpheyle yaklaştı.

14EZEGUIEL GARAY
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EZEGUIEL GARAY

Valencia ile sözleşmesi sona eren Ezequel Garay'ın BB Erzurumspor ile ciddi şekilde görüştüğü ortaya çıkmıştı ancak maddi konularda uzlaşma sağlanamayınca dünyaca ünlü yıldız boşta kaldı.

15HATEM BEN ARFA
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HATEM BEN ARFA

Her transfer döneminde özellikle Fenerbahçe'ye yazılan Hatem Ben Arfa bu kez menajerler aracılığıyla Göztepe'ye önerilmişti ancak transferde imzalar atılamadı.

16DENİZ KADAH
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DENİZ KADAH

Göztepe ile yollarını ayıran Deniz Kadah, 5 Ekim tarihine kadar kendine takım bulamadı ve kulüpsüz kaldı.

17KWADWO ASAMOAH
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KWADWO ASAMOAH

Inter ile sözleşmesi sona eren Kwado Asamoah'ın ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile ciddi şekilde anılmıştı ancak haberler, söylentiden öteye geçemedi.

18OUMAR NIASSE
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OUMAR NIASSE

Akhisar Belediyespor macerasının ardından Premier Lig'e yelken açan Oumar Niasse, Everton tarafından serbest bırakılmadan önce Beşiktaş, Trabzonspor, Kayserispor ve eski takımı Akhisarspor'un gündemine geldi.

19SERCAN YILDIRIM
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SERCAN YILDIRIM

Sercan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard'a transfer olabileceğinin sinyallerini vermişti ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.

20ANTONIO VALENCIA
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ANTONIO VALENCIA

LDU Quito ile yollarını ayıran Antonio Valencia ile Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği ve Emre Belözoğlu'nun transferle bizzat ilgilendiği öne sürülmüştü ancak mutlu sona ulaşılamadı.

21NATHANIEL CLYNE
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NATHANIEL CLYNE

Geçtiğimiz sezonu Bournemouth'ta kiralık olarak geçiren Nathaniel Clyne, Liverpool tarafından serbest bırakıldı. Yıldız sağ bekin ismi Gökhan Gönül'den doğan boşluğu doldurmak üzere Beşiktaş ile anılmıştı.

22FREDY GUARIN
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FREDY GUARIN

Vasco da Gama'nın serbest bıraktığı Fredy Guarin'in ismi Süper Lig ekipleriyle anıldı ancak söylentilerin hiçbir resmiyete dökülemedi.

23YOHAN CABAYE
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YOHAN CABAYE

Al-Nasr tarafından serbest bırakıldıktan sonra bedavaya Saint Etienne'e giden Yohan Cabaye, aynı senaryoyu Fransız ekibinde de yaşadı. Burada da serbest bırakılan 34 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe'ye önerilmesine rağmen takımsız kaldı.

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