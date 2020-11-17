Son Dakika | Transfer bombası patlıyor! Avrupa bunu konuşuyor...
Liglere verilen milli aranın ardından transfer söylentileri birer birer ortaya çıkmaya başladı. İşte Avrupa'nın konuştuğu transfer operasyonu...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
SPOR ARENA DIŞ HABERLER
Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi ve Trabzonspor'un yetiştirdiği Yusuf Yazıcı, bugünlerde Avrupa'da manşetlerden düşmüyor.
2
Abone Ol
AVRUPA ONLARI KONUŞUYOR
Lazio'nun yeni golcüsü Vedat Muriqi son dönemdeki etkisiz performansıyla, Lille'in Türk yıldızı Yusuf Yazıcı ise son haftalardaki inanılmaz futboluyla konuşuluyor.
3
Abone Ol
VEDAT GOL ORUCUNU BOZDU
Lazio formasıyla henüz gol ya da asist sevinci yaşayamayan Vedat Muriqi, son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde ülkesi Kosova adına Slovenya ağlarını havalandırdı.
4
Abone Ol
HAZİRAN'DAN SONRA İLK
Vedat Muriqi böylece 27 Haziran 2020 tarihinden sonra ilk kez bir resmi maçta gol sevinci yaşadı.
5
Abone Ol
YUSUF YAZICI BÜYÜLÜYOR
Öte yandan Yusuf Yazıcı ise son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Milan karşısında yaptığı hat-trick ile adını dünya futbol tarihine altın harflerle yazdırmayı başarmıştı.
6
Abone Ol
GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE
Milan'dan iki hafta önce Sparta Prag ağlarına da üç gol birden gönderen Yusuf Yazıcı, an itibariyle UEFA Avrupa Ligi'nde gol krallığında bulunuyor.
7
Abone Ol
YENİ TRANSFER İDDASI
Kırdığı birbirinden inanılmaz rekorlar ve imza attığı tarihi ilklerin ardından Avrupa devlerinin transfer listesine en tepeden giriş yapan Yusuf Yazıcı hakkında yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.
8
Abone Ol
İNGİLİZLER ARSENAL DEMİŞTİ AMA...
Son olarak İngiliz basını, Premier Lig devi Arsenal'ın sezon sonunda Mesut Özil ile yollarını ayıracağını ve deneyimli oyuncunun yerine Yusuf Yazıcı'yı transfer edeceğini öne sürmüştü.
9
Abone Ol
VEDAT İLE TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR
İngiltere'de gündem olan bu haberin ardından İtalyan basını ise, Vedat Muriqi'nin forma giydiği Lazio'nun Yusuf Yazıcı ile ciddi şekilde ilgilendiğini iddia etti.
10
Abone Ol
SAVIC'İN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR
CalcioMercato'da yer alan habere göre; Lazio, Milinkovic-Savic'in takımdan ayrılması halinde Sırp futbolcudan doğacak boşluğu Yusuf Yazıcı ile doldurmayı planlıyor.
11
Abone Ol
EN MANTIKLI TERCİH
Söz konusu haberde, Milinkovic-Savic'in olası ayrılığı durumunda Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin en mantıklı opsiyon olarak milli futbolcumuzu gördüğünün altı çizildi.
12
Abone Ol
DEVLER PEŞİNDE
Yusuf Yazıcı'nın transferi konusunda Lazio'nun işinin zor olduğunu ve Arsenal'ın yanı sıra Juventus, Manhester United, Real Madrid gibi Avrupa devlerinin 23 yaşındaki milli futbolcumuzun peşinde olduğu kaydedildi.
13
Abone Ol
EL YAKIYORDU
Milinkovic-Savic ise yaz transfer döneminde Avrupa'nın önde gelen takımlarının gündemine girmiş ancak Lazio tarafından istenen yüksek bonservis bedeli sebebiyle görüşmeler tıkanmıştı.
14
Abone Ol
PIRIL PIRIL PARLIYOR
Bu sezon Lille formasıyla 12 resmi maçta süre alan Yusuf Yazıcı, takımına 7 gol ve 1 asist katkısı sağladı.
15
Abone Ol
TOPLAMDA 3 GOLE ETKİ
Milinkovic-Savic ise 9 resmi müsabakaya 2 gol ve 1 asist sığdırdı.
16
Abone Ol
Arşiv | Hat-Trick sonrası Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı