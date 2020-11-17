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GeriFutbol Son Dakika | Transfer bombası patlıyor! Avrupa bunu konuşuyor...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 10:02 | 

Son Dakika | Transfer bombası patlıyor! Avrupa bunu konuşuyor...

Liglere verilen milli aranın ardından transfer söylentileri birer birer ortaya çıkmaya başladı. İşte Avrupa'nın konuştuğu transfer operasyonu...

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1SPOR ARENA DIŞ HABERLER
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SPOR ARENA DIŞ HABERLER

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi ve Trabzonspor'un yetiştirdiği Yusuf Yazıcı, bugünlerde Avrupa'da manşetlerden düşmüyor.

2AVRUPA ONLARI KONUŞUYOR
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AVRUPA ONLARI KONUŞUYOR

Lazio'nun yeni golcüsü Vedat Muriqi son dönemdeki etkisiz performansıyla, Lille'in Türk yıldızı Yusuf Yazıcı ise son haftalardaki inanılmaz futboluyla konuşuluyor.

3VEDAT GOL ORUCUNU BOZDU
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VEDAT GOL ORUCUNU BOZDU

Lazio formasıyla henüz gol ya da asist sevinci yaşayamayan Vedat Muriqi, son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde ülkesi Kosova adına Slovenya ağlarını havalandırdı.

4HAZİRANDAN SONRA İLK
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HAZİRAN'DAN SONRA İLK

Vedat Muriqi böylece 27 Haziran 2020 tarihinden sonra ilk kez bir resmi maçta gol sevinci yaşadı.

5YUSUF YAZICI BÜYÜLÜYOR
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YUSUF YAZICI BÜYÜLÜYOR

Öte yandan Yusuf Yazıcı ise son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Milan karşısında yaptığı hat-trick ile adını dünya futbol tarihine altın harflerle yazdırmayı başarmıştı.

6GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE
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GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Milan'dan iki hafta önce Sparta Prag ağlarına da üç gol birden gönderen Yusuf Yazıcı, an itibariyle UEFA Avrupa Ligi'nde gol krallığında bulunuyor.

7YENİ TRANSFER İDDASI
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YENİ TRANSFER İDDASI

Kırdığı birbirinden inanılmaz rekorlar ve imza attığı tarihi ilklerin ardından Avrupa devlerinin transfer listesine en tepeden giriş yapan Yusuf Yazıcı hakkında yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

8İNGİLİZLER ARSENAL DEMİŞTİ AMA...
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İNGİLİZLER ARSENAL DEMİŞTİ AMA...

Son olarak İngiliz basını, Premier Lig devi Arsenal'ın sezon sonunda Mesut Özil ile yollarını ayıracağını ve deneyimli oyuncunun yerine Yusuf Yazıcı'yı transfer edeceğini öne sürmüştü.

9VEDAT İLE TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR
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VEDAT İLE TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR

İngiltere'de gündem olan bu haberin ardından İtalyan basını ise, Vedat Muriqi'nin forma giydiği Lazio'nun Yusuf Yazıcı ile ciddi şekilde ilgilendiğini iddia etti.

10SAVICİN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR
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SAVIC'İN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

CalcioMercato'da yer alan habere göre; Lazio, Milinkovic-Savic'in takımdan ayrılması halinde Sırp futbolcudan doğacak boşluğu Yusuf Yazıcı ile doldurmayı planlıyor.

11EN MANTIKLI TERCİH
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EN MANTIKLI TERCİH

Söz konusu haberde, Milinkovic-Savic'in olası ayrılığı durumunda Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin en mantıklı opsiyon olarak milli futbolcumuzu gördüğünün altı çizildi.

12DEVLER PEŞİNDE
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DEVLER PEŞİNDE

Yusuf Yazıcı'nın transferi konusunda Lazio'nun işinin zor olduğunu ve Arsenal'ın yanı sıra Juventus, Manhester United, Real Madrid gibi Avrupa devlerinin 23 yaşındaki milli futbolcumuzun peşinde olduğu kaydedildi.

13 EL YAKIYORDU
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EL YAKIYORDU

Milinkovic-Savic ise yaz transfer döneminde Avrupa'nın önde gelen takımlarının gündemine girmiş ancak Lazio tarafından istenen yüksek bonservis bedeli sebebiyle görüşmeler tıkanmıştı.

14PIRIL PIRIL PARLIYOR
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PIRIL PIRIL PARLIYOR

Bu sezon Lille formasıyla 12 resmi maçta süre alan Yusuf Yazıcı, takımına 7 gol ve 1 asist katkısı sağladı.

15TOPLAMDA 3 GOLE ETKİ
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TOPLAMDA 3 GOLE ETKİ

Milinkovic-Savic ise 9 resmi müsabakaya 2 gol ve 1 asist sığdırdı.

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Arşiv | Hat-Trick sonrası Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı

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