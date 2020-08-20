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GeriFutbol Son Dakika | Transfer bombaları sonrası Fenerbahçe'de 3 ayrılık...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 10:10 | 

Son Dakika | Transfer bombaları sonrası Fenerbahçe'de 3 ayrılık...

Fenerbahçe 2020-2021 sezonunu transfer şampiyonu olarak tamamlamayı garantilerken bedelsiz kadroya katılan oyuncuların ardından üç futbolcunun da biletini kesti.

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Süper Lig’de 6 senedir zirveden uzak kalan ve bu sezon şampiyonluk hasretine nokta koymak isteyen Fenerbahçe transfere hızlı bir giriş yapmıştı.

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Kanarya, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş ve Mame Thiam’la sözleşme imzalamıştı.

3DÜN AKŞAM ÖNCE SİNAN GÜMÜŞ
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DÜN AKŞAM ÖNCE SİNAN GÜMÜŞ

Sarı lacivertli ekip dün akşam da transfer bombardımanına devam ederken önce Youtube kanalı aracılığı ile Genoa'dan Sinan Gümüş'ün transferini açıkladı.

43+1 YILLIK İMZA
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3+1 YILLIK İMZA

Sinan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanırken oyuncu, 'Bu büyük aileye katıldığı için çok mutluyum' şekilde bir açıklama yaptı.

5ARDINDAN SOSA GELDİ
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ARDINDAN SOSA GELDİ

Fenerbahçe'de taraftarın çok istediği Jose Sosa transferi de gerçekleşti. Trabzonsporlu sözleşmesi biten Arjantinli yıldız futbolcu, Fenerbahçe'den teklifini kabul ederek İbiza'daki tatilini kesip İstanbul'a geldi.

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YOĞUN İLGİ

Sosa'ya basın mensupları yoğun ilgi gösterirken Arjantinli transfer sorularını cevapsız bıraktı.

7BUGÜN RESMEN AÇIKLANACAK
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BUGÜN RESMEN AÇIKLANACAK

Fenerbahçe, bugün sözleşme imzalayacak Jose Sosa için bir video hazırlayacak ve transferi resmen duyuracak.

8BÜYÜK DEĞİŞİM
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BÜYÜK DEĞİŞİM

Öte yandan kadroda büyük bir değişikliğe giden Sarı- Lacivertliler’de şimdi de gönderilecek isimler konuşulmaya başlandı.

9VEDAT GİTTİ
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VEDAT GİTTİ

Sarı lacivertlilerde Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonuslar karşılığında Laziı ile anlaşırken Fenerbahçe'nin elini rahatlatacak bonservis bedeli sonrası kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılıyor.

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TFF’nin harcama limitlerinde değişiklik yapmaması sonrasında kaynak arayışına geçen yönetim en azından kadro maliyetini düşür meyi hedefliyor.

11ZANKA, DİRAR VE FREY YOLCU
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ZANKA, DİRAR VE FREY YOLCU

Bu doğrultuda teknik direktör Erol Bulut’un yeni sezonda kadroda düşünmediği Zanka, Nabil Dirar ve Michael Frey ’in gönderilmeleri kesinleşti.

12TALİPLER VAR
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TALİPLER VAR

Fanatik'in haberine göre; Frey’e Fransa, Dirar’a Belçika ve ülkesi Fas, Zanka’ya da Danimarka’dan teklifler olduğu öğrenildi.

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