Son Dakika | Transfer bombaları sonrası Fenerbahçe'de 3 ayrılık...
Fenerbahçe 2020-2021 sezonunu transfer şampiyonu olarak tamamlamayı garantilerken bedelsiz kadroya katılan oyuncuların ardından üç futbolcunun da biletini kesti.
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Süper Lig’de 6 senedir zirveden uzak kalan ve bu sezon şampiyonluk hasretine nokta koymak isteyen Fenerbahçe transfere hızlı bir giriş yapmıştı.
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Kanarya, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş ve Mame Thiam’la sözleşme imzalamıştı.
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DÜN AKŞAM ÖNCE SİNAN GÜMÜŞ
Sarı lacivertli ekip dün akşam da transfer bombardımanına devam ederken önce Youtube kanalı aracılığı ile Genoa'dan Sinan Gümüş'ün transferini açıkladı.
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3+1 YILLIK İMZA
Sinan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanırken oyuncu, 'Bu büyük aileye katıldığı için çok mutluyum' şekilde bir açıklama yaptı.
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ARDINDAN SOSA GELDİ
Fenerbahçe'de taraftarın çok istediği Jose Sosa transferi de gerçekleşti. Trabzonsporlu sözleşmesi biten Arjantinli yıldız futbolcu, Fenerbahçe'den teklifini kabul ederek İbiza'daki tatilini kesip İstanbul'a geldi.
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YOĞUN İLGİ
Sosa'ya basın mensupları yoğun ilgi gösterirken Arjantinli transfer sorularını cevapsız bıraktı.
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BUGÜN RESMEN AÇIKLANACAK
Fenerbahçe, bugün sözleşme imzalayacak Jose Sosa için bir video hazırlayacak ve transferi resmen duyuracak.
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BÜYÜK DEĞİŞİM
Öte yandan kadroda büyük bir değişikliğe giden Sarı- Lacivertliler’de şimdi de gönderilecek isimler konuşulmaya başlandı.
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VEDAT GİTTİ
Sarı lacivertlilerde Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonuslar karşılığında Laziı ile anlaşırken Fenerbahçe'nin elini rahatlatacak bonservis bedeli sonrası kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılıyor.
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TFF’nin harcama limitlerinde değişiklik yapmaması sonrasında kaynak arayışına geçen yönetim en azından kadro maliyetini düşür meyi hedefliyor.
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ZANKA, DİRAR VE FREY YOLCU
Bu doğrultuda teknik direktör Erol Bulut’un yeni sezonda kadroda düşünmediği Zanka, Nabil Dirar ve Michael Frey ’in gönderilmeleri kesinleşti.
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TALİPLER VAR
Fanatik'in haberine göre; Frey’e Fransa, Dirar’a Belçika ve ülkesi Fas, Zanka’ya da Danimarka’dan teklifler olduğu öğrenildi.