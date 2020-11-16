Son Dakika | Trabzonspor'da flaş karar! 4 ayrılık birden

AVCI DÖNEMİ Bu başarısız performansın ardından Fırtına'da Eddie Newton'un görevine son verilirken, Başakşehir'de büyük başarılara imza atan, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Abdullah Avcı ile 2,5 seneliğine anlaşma sağlandı.