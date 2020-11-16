MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Trabzonspor'da flaş karar! 4 ayrılık birden
GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'da flaş karar! 4 ayrılık birden
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 16 Kasım 2020 - 19:25 | 

Son Dakika | Trabzonspor'da flaş karar! 4 ayrılık birden

Kötü gidişatın ardından Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren Trabzonspor, 4 isimle yollarını ayırdı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Geçen sezon şampiyonluk mücadelesi veren, bu sezona da zirve parolasıyla başlayan bordo mavili ekipte işler yolundan gitmedi.

2İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAYAMADI
Abone Olgoogle-news

İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAYAMADI

Sörloth, Novak gibi isimleri kadrosunda tutamayan ve Eddie Newton'la sezona kötü başlayan Trabzonspor, ligde çıktığı 8 maçta; 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi aldı.

3AVCI DÖNEMİ
Abone Olgoogle-news

AVCI DÖNEMİ

Bu başarısız performansın ardından Fırtına'da Eddie Newton'un görevine son verilirken, Başakşehir'de büyük başarılara imza atan, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Abdullah Avcı ile 2,5 seneliğine anlaşma sağlandı.

4UZUN VADELİ PLAN
Abone Olgoogle-news

UZUN VADELİ PLAN

Uzun vadeli bir projenin altına imza atmak isteyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili camiaya özlediği başarıya taşıyacak ismi Abdullah Avcı olarak belirledi.

5HÜKMEDEN TAKIM...
Abone Olgoogle-news

HÜKMEDEN TAKIM...

Topun hakimiyetini elinde bulunduran ve oyuna hükmeden bir takım oluşturmak isteyen Avcı, çalışmalarına hız kazandırırken, zayıf bölgelere takviye yapılacak.

64 TAKVİYE
Abone Olgoogle-news

4 TAKVİYE

Deneyimli teknik adamın, takımın doğru şekilde oynayabilmesi için 4 bölgeye takviye yapılması gerektiğini yönetime ilettiği belirtildi.

7GÜÇLÜ OYUN İÇİN ŞART
Abone Olgoogle-news

GÜÇLÜ OYUN İÇİN ŞART

Daha güçlü bir takım oluşturmak isteyen Abdullah Avcı'nın, yönetimden 1 sağ stoper, 1 ön libero, 1 orta saha ve 1 sol bek istediği öğrenildi.

8GÖZLER PERSONELDEYDİ
Abone Olgoogle-news

GÖZLER PERSONELDEYDİ

Trabzonspor'da teknik adamlığa Abdullah Avcı’nın gelmesiyle birlikte gözler personellere çevrilmişti.

9UZUN SÜREDİR GÖREV YAPIYORLARDI
Abone Olgoogle-news

UZUN SÜREDİR GÖREV YAPIYORLARDI

Uzun süredir Trabzonspor’da görev yapan kondisyoner Gökhan Kandemir, Kaleci antrenörü Metin Aktaş, Fitness antrenörü Göktürk Şentürk ve Maç Performans Analisti Mesut Kabahasanoğlu hakkında karar verildi.

104 İSİMLE YOLLAR AYRILDI
Abone Olgoogle-news

4 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

61saat'in haberine göre, bu isimlere ilk etapta altyapıyı teklif eden bordo mavili kulübün bu istekleri kabul görmeyince 4 isimle yollar ayrıldı.

11EKİBE YENİ İSİMLER KATILABİLİR
Abone Olgoogle-news

EKİBE YENİ İSİMLER KATILABİLİR

Abdullah Avcı'nın ekibinde ise Orhan Ak, Caner Erol, Egemen Korkmaz, Haluk Güngör, Yaşar Çevikel ve Özerk Tufan bulunuyor. Ekibe ilerleyen günlerde yeni isimlerin de katılacağı ifade ediliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi