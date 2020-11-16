Son Dakika | Trabzonspor'da flaş karar! 4 ayrılık birden

Geçen sezon şampiyonluk mücadelesi veren, bu sezona da zirve parolasıyla başlayan bordo mavili ekipte işler yolundan gitmedi.
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İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAYAMADI
Sörloth, Novak gibi isimleri kadrosunda tutamayan ve Eddie Newton'la sezona kötü başlayan Trabzonspor, ligde çıktığı 8 maçta; 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi aldı.
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AVCI DÖNEMİ
Bu başarısız performansın ardından Fırtına'da Eddie Newton'un görevine son verilirken, Başakşehir'de büyük başarılara imza atan, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Abdullah Avcı ile 2,5 seneliğine anlaşma sağlandı.
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UZUN VADELİ PLAN
Uzun vadeli bir projenin altına imza atmak isteyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili camiaya özlediği başarıya taşıyacak ismi Abdullah Avcı olarak belirledi.
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HÜKMEDEN TAKIM...
Topun hakimiyetini elinde bulunduran ve oyuna hükmeden bir takım oluşturmak isteyen Avcı, çalışmalarına hız kazandırırken, zayıf bölgelere takviye yapılacak.
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4 TAKVİYE
Deneyimli teknik adamın, takımın doğru şekilde oynayabilmesi için 4 bölgeye takviye yapılması gerektiğini yönetime ilettiği belirtildi.
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GÜÇLÜ OYUN İÇİN ŞART
Daha güçlü bir takım oluşturmak isteyen Abdullah Avcı'nın, yönetimden 1 sağ stoper, 1 ön libero, 1 orta saha ve 1 sol bek istediği öğrenildi.
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GÖZLER PERSONELDEYDİ
Trabzonspor'da teknik adamlığa Abdullah Avcı’nın gelmesiyle birlikte gözler personellere çevrilmişti.
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UZUN SÜREDİR GÖREV YAPIYORLARDI
Uzun süredir Trabzonspor’da görev yapan kondisyoner Gökhan Kandemir, Kaleci antrenörü Metin Aktaş, Fitness antrenörü Göktürk Şentürk ve Maç Performans Analisti Mesut Kabahasanoğlu hakkında karar verildi.
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4 İSİMLE YOLLAR AYRILDI
61saat'in haberine göre, bu isimlere ilk etapta altyapıyı teklif eden bordo mavili kulübün bu istekleri kabul görmeyince 4 isimle yollar ayrıldı.
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EKİBE YENİ İSİMLER KATILABİLİR
Abdullah Avcı'nın ekibinde ise Orhan Ak, Caner Erol, Egemen Korkmaz, Haluk Güngör, Yaşar Çevikel ve Özerk Tufan bulunuyor. Ekibe ilerleyen günlerde yeni isimlerin de katılacağı ifade ediliyor.