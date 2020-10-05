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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye çalım! Transfer son gününde Jose Sosa'nın rövanşı...
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Futbol
Haber Giriş: 05 Ekim 2020 - 15:15 | 

Son Dakika | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye çalım! Transfer son gününde Jose Sosa'nın rövanşı...

Transfer döneminin sona ermesine saatler kala Trabzonspor'dan Fenerbahçe'nin planlarını alt üst eden transfer hamlesi geldi.

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Süper Lig'de transfer döneminin sona ermesine saatler kala sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.

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Futbolda 4 Ağustos'ta başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü (bugün) sona erecek.

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Başta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere Süper Lig ekipleri yeni transferlerini birer birer açıklıyor.

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Özellikle transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe cephesinde flaş gelişmeler arka arkaya yaşanıyor.

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Orta sahaya bir transfer daha yapmak isteyen sarı lacivertli ekibe transfer döneminin bitmesine saatler kala Trabzonspor'dan çalım geldi.

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Fenerbahçe'nin orta alan için teknik direktör Erol Bulut'un Aytemiz Alanyaspor'dan eski öğrencisi Anastasios Bakasetas'ı ilk alternatif olarak düşündüğü öne sürülmüştü.

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Sarı lacivertli yönetim bu transferde mutlu sona ulaşamaması halinde alternatif olarak ise BAE takımı Al-Nassr’dan ayrılan eski futbolcusu Giuliano'yu belirlemişti.

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Transferin son gününde atağa geçen Trabzonspor, Fenerbahçe'nin planlarını alt üst edecek bir hamle yaptı.

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Dün şehre getirdiği 29 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo'yu kadrosuna katan Trabzonspor, gözünü bir başka Brezilyalıya çevirdi.

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Bordo mavililer, Vitor Hugo transferinde oyuncunun kulübü Palmeiras'a 3.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurmuştu.

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Vitor Hugo ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Fırtına, oyuncuya her sene için 800 bin euro ödeyeceğini bildirmişti.

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Bu açıklamanın ardından Trabzonspor'un bugünkü bir de 10 numara transferi açıklayacağı ortaya çıktı.

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Trabzonspor'un bugün açıklamak üzere görüşmelere başladığı 10 numaranın, Fenerbahçe'ye geri dönmesi gündemde olan Giuliano de Paula olduğu öne sürüldü.

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TRT Spor'un haberine göre Trabzonspor, Al Nasr ile yollarını Brezilyalı futbolcu Giuliano ile görüşme gerçekleştirdi.

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TRT Spor Trabzonspor muhabiri Barış Yurduseven, bordo mavili ekibin Vitor Hugo'nun ardından bugün bir de 10 numara transferi açıklayacağını duyurdu.

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"Bugün Trabzonspor'dan bir 10 numara transferi de bekliyoruz. Giuliano ile de görüşüldü."

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Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Filip Novak ve Jose Sosa gibi önemli isimleri kadrosuna katarak transfer dönemine damga vurmuştu.

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Brezilyalı, 2017 yılında yine iki takım arasında transfer savaşına sebebiyet vermişti.

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Fenerbahçe, Giuliano ile görüşmelere başladığını açıklarken Trabzonspor ise oyuncunun kulübü Zenit ile anlaştığını duyurmuştu.

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Sürecin sonunda Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

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