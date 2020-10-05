Son Dakika | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye çalım! Transfer son gününde Jose Sosa'nın rövanşı...

Süper Lig'de transfer döneminin sona ermesine saatler kala sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.Futbolda 4 Ağustos'ta başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü (bugün) sona erecek.Başta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere Süper Lig ekipleri yeni transferlerini birer birer açıklıyor.Özellikle transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe cephesinde flaş gelişmeler arka arkaya yaşanıyor.Orta sahaya bir transfer daha yapmak isteyen sarı lacivertli ekibe transfer döneminin bitmesine saatler kala Trabzonspor'dan çalım geldi.Fenerbahçe'nin orta alan için teknik direktör Erol Bulut'un Aytemiz Alanyaspor'dan eski öğrencisi Anastasios Bakasetas'ı ilk alternatif olarak düşündüğü öne sürülmüştü.Sarı lacivertli yönetim bu transferde mutlu sona ulaşamaması halinde alternatif olarak ise BAE takımı Al-Nassr’dan ayrılan eski futbolcusu Giuliano'yu belirlemişti.Transferin son gününde atağa geçen Trabzonspor, Fenerbahçe'nin planlarını alt üst edecek bir hamle yaptı.Dün şehre getirdiği 29 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo'yu kadrosuna katan Trabzonspor, gözünü bir başka Brezilyalıya çevirdi.Bordo mavililer, Vitor Hugo transferinde oyuncunun kulübü Palmeiras'a 3.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurmuştu.Vitor Hugo ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Fırtına, oyuncuya her sene için 800 bin euro ödeyeceğini bildirmişti.Bu açıklamanın ardından Trabzonspor'un bugünkü bir de 10 numara transferi açıklayacağı ortaya çıktı.Trabzonspor'un bugün açıklamak üzere görüşmelere başladığı 10 numaranın, Fenerbahçe'ye geri dönmesi gündemde olan Giuliano de Paula olduğu öne sürüldü.TRT Spor'un haberine göre Trabzonspor, Al Nasr ile yollarını Brezilyalı futbolcu Giuliano ile görüşme gerçekleştirdi.TRT Spor Trabzonspor muhabiri Barış Yurduseven, bordo mavili ekibin Vitor Hugo'nun ardından bugün bir de 10 numara transferi açıklayacağını duyurdu.Bugün Trabzonspor'dan bir 10 numara transferi de bekliyoruz. Giuliano ile de görüşüldü. Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Filip Novak ve Jose Sosa gibi önemli isimleri kadrosuna katarak transfer dönemine damga vurmuştu.Brezilyalı, 2017 yılında yine iki takım arasında transfer savaşına sebebiyet vermişti.Fenerbahçe, Giuliano ile görüşmelere başladığını açıklarken Trabzonspor ise oyuncunun kulübü Zenit ile anlaştığını duyurmuştu.Sürecin sonunda Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'ye imza atmıştı.