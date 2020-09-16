Son Dakika | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye büyük çalım! İşler değişince ters köşe...
Alexander Sörloth krizi ile meşgul olan Trabzonspor, transferde Fenerbahçe'ye büyük bir çalım atmak üzere.
SEZONUN ÇALIMI
Alexander Sörloth'u kaybetmek üzere olan Trabzonspor, yeni golcüsü Benik Afobe'yi dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirdi. Ancak asıl bombanın, Fenerbahçe'nin günlerdir peşinde koştuğu başka bir isim olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
NOTER TESPİTİ YAPILDI
Bordo mavili ekip, milli takım kampından dönmeyen ve telefonlarını dahi açmadığı iddia edilen Norveçli golcüye dair resmi bir açıklama yapmış ve kendisinin şehre dönmediğini doğrulamıştı. Trabzonspor ayrıca Alexander Sörloth hakkında noter tespiti yapıldığını ve ilgili disiplin maddesinin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.
MENAJERİ İLK KEZ KONUŞTU
Bu açıklamanın ardından yıldız oyuncunun menajeri Mike Kjolo sessizliğini bozarak ilk kez konuşmuştu. Kjolo, Oyuncusunun Crystal Palace tarafından iki kez kiralanmasının (Gent & Trabzonspor) ardından İngiliz ekibine karşı bir intikam duygusu besleyip beslemediği sorusuna yanıt vermişti.
İNTİKAM SÖZLERİ...
"Bu sporu yapıyorsanız motivasyon kaynağınız intikam olamaz. Asıl çıkış noktanız sınırlarınızı zorlamak ve ne kadar ileri gidebildiğinizi görmektir. Şunu biliyoruz ki, geçmişte yaptıklarınızdan daha hızlı mazi olan hiçbir şey yok. Önemli olan şu an ve gelecektir. Şuna eminim ki, ne Sörloth ne çevresindekiler Crystal Palace'tan intikam almak gibi bir duygu beslemiyorlar"
HOCASI AÇIKLADI
Alexander Sörloth'un geleceğine dair son açıklama ise Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'dan geldi. Newton, Norveçli golcünün takımdan ayrılmaya kadar verdiğini ve kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istemediğini beraber çalışmaya başladıktan birkaç hafta sonra fark ettiğini söyledi.
"KALMAK İSTEMEDİĞİNİ FARK ETTİK"
"Sörloth ile bir yıl daha devam etmek istedik. Birkaç hafta beraber çalıştıktan sonra hem benim, hem başkanımızın yaptığı görüşmeler sonrasında kendisinin aslında kararını vermiş olduğunu ve burada devam etmek istemediğini fark ettik. Yalan söyleyecek değilim. Kadromuz şu an itibariyle yeterli değil ama yönetimimiz ellerinden geleni yapıyorlar. Finansal sınırlamaları işin içine kattığınızda, doğru işi yapmanın ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur."
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