Son Dakika | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye büyük çalım! İşler değişince ters köşe...

İNTİKAM SÖZLERİ... "Bu sporu yapıyorsanız motivasyon kaynağınız intikam olamaz. Asıl çıkış noktanız sınırlarınızı zorlamak ve ne kadar ileri gidebildiğinizi görmektir. Şunu biliyoruz ki, geçmişte yaptıklarınızdan daha hızlı mazi olan hiçbir şey yok. Önemli olan şu an ve gelecektir. Şuna eminim ki, ne Sörloth ne çevresindekiler Crystal Palace'tan intikam almak gibi bir duygu beslemiyorlar"