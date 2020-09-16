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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye büyük çalım! İşler değişince ters köşe...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 16 Eylül 2020 - 14:21 | 

Son Dakika | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye büyük çalım! İşler değişince ters köşe...

Alexander Sörloth krizi ile meşgul olan Trabzonspor, transferde Fenerbahçe'ye büyük bir çalım atmak üzere.

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1SEZONUN ÇALIMI
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SEZONUN ÇALIMI

Alexander Sörloth'u kaybetmek üzere olan Trabzonspor, yeni golcüsü Benik Afobe'yi dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirdi. Ancak asıl bombanın, Fenerbahçe'nin günlerdir peşinde koştuğu başka bir isim olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

2KRİZ ÇÖZÜLEMİYOR
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KRİZ ÇÖZÜLEMİYOR

Trabzonspor'da Alexander Sörloth krizi her geçen gün derinleşiyor. Bordo mavili ekipteki geleceği yılan hikayesine dönen Alexander Sörloth'ün geleceğine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

3NOTER TESPİTİ YAPILDI
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NOTER TESPİTİ YAPILDI

Bordo mavili ekip, milli takım kampından dönmeyen ve telefonlarını dahi açmadığı iddia edilen Norveçli golcüye dair resmi bir açıklama yapmış ve kendisinin şehre dönmediğini doğrulamıştı. Trabzonspor ayrıca Alexander Sörloth hakkında noter tespiti yapıldığını ve ilgili disiplin maddesinin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

4MENAJERİ İLK KEZ KONUŞTU
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MENAJERİ İLK KEZ KONUŞTU

Bu açıklamanın ardından yıldız oyuncunun menajeri Mike Kjolo sessizliğini bozarak ilk kez konuşmuştu. Kjolo, Oyuncusunun Crystal Palace tarafından iki kez kiralanmasının (Gent & Trabzonspor) ardından İngiliz ekibine karşı bir intikam duygusu besleyip beslemediği sorusuna yanıt vermişti.

5İNTİKAM SÖZLERİ...
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İNTİKAM SÖZLERİ...

"Bu sporu yapıyorsanız motivasyon kaynağınız intikam olamaz. Asıl çıkış noktanız sınırlarınızı zorlamak ve ne kadar ileri gidebildiğinizi görmektir. Şunu biliyoruz ki, geçmişte yaptıklarınızdan daha hızlı mazi olan hiçbir şey yok. Önemli olan şu an ve gelecektir. Şuna eminim ki, ne Sörloth ne çevresindekiler Crystal Palace'tan intikam almak gibi bir duygu beslemiyorlar"

6HOCASI AÇIKLADI
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HOCASI AÇIKLADI

Alexander Sörloth'un geleceğine dair son açıklama ise Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'dan geldi. Newton, Norveçli golcünün takımdan ayrılmaya kadar verdiğini ve kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istemediğini beraber çalışmaya başladıktan birkaç hafta sonra fark ettiğini söyledi.

7KALMAK İSTEMEDİĞİNİ FARK ETTİK
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"KALMAK İSTEMEDİĞİNİ FARK ETTİK"

"Sörloth ile bir yıl daha devam etmek istedik. Birkaç hafta beraber çalıştıktan sonra hem benim, hem başkanımızın yaptığı görüşmeler sonrasında kendisinin aslında kararını vermiş olduğunu ve burada devam etmek istemediğini fark ettik. Yalan söyleyecek değilim. Kadromuz şu an itibariyle yeterli değil ama yönetimimiz ellerinden geleni yapıyorlar. Finansal sınırlamaları işin içine kattığınızda, doğru işi yapmanın ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur."

8YENİ GOLCÜ BENIK AFOBE
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YENİ GOLCÜ BENIK AFOBE

Bu gelişmeler doğrultusunda Alexander Sörloth ile yolların ayrılma ihtimali büyüyünce forvet arayışına giren Trabzonspor, Stoke City'den Benik Afobe ile prensip anlaşmasına vardı.

9
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TÜRKİYE'YE GELDİ

2019 yılında Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Demokratik Kongolu forvet, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Londra'dan kalkan uçakla İstanbul'a gelen Afobe, daha sonra akşam saatlerinde Trabzon'a geçti.

10KİRALANACAK
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KİRALANACAK

Golcü oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından bordo mavili ekiple 1 yıllık kiralık sözleşme imzalaması bekleniyor.

11ASIL GOLCÜ AFOBE DEĞİL
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ASIL GOLCÜ AFOBE DEĞİL

Alexander Sörloth'un ayrılığı kafasına koyması ve Ekuban'ın da sakatlanması sebebiyle hücum hattında ciddi bir kan kaybı yaşayan Trabzonspor'un tek golcü transferi Benik Afobe değil.

12FENERBAHÇEYE ÇALIM
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FENERBAHÇE'YE ÇALIM

Bordo mavili ekibin, Benik Afobe'nin yanı sıra ismi Fenerbahçe ile anılan ve aynı zamanda Erol Bulut'un eski öğrencisi olan bir başka golcüyle daha görüştüğü ortaya çıktı.

13PAPISS CISSE SÜRPRİZİ
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PAPISS CISSE SÜRPRİZİ

Alexander Sörloth konusunda ilgili yaşanan gelişmelerin ardından Trabzonspor’a tanıdık bir forvet önerildi: Papiss Cisse.

14SÖZLEŞMESİ BİTTİ
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SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Asist Analiz'in haberine göre; kadrosuna bir forvet daha transfer etmek isteyen bordo-mavili ekibe menajerler aracılığıyla Alanyaspor’la sözleşmesi biten ve boşa çıkan Papiss Cisse önerildi.

152 YILLIK SÖZLEŞME TALEBİ
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2 YILLIK SÖZLEŞME TALEBİ

Geçtiğimiz sezon Akdeniz ekibinin formasını terleten ve çıktığı 38 maçta; 26 gol, 2 asistlik performans sergileyen 35 yaşındaki golcünün Trabzonspor’dan 2 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi.

16TRABZONSPOR 1 YILA SICAK BAKIYOR
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TRABZONSPOR 1 YILA SICAK BAKIYOR

Bordo-mavili yönetimin ise Cisse’ye 1 yıllık sözleşme önerdiği gelen haberler arasında. Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Papiss Cisse, geçen sezon Alexander Sörloth ile gol krallığı için yarışmıştı.

1738 GOLÜ VAR
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38 GOLÜ VAR

Bonservisi elinde olması nedeniyle Fenerbahçe ve Beşiktaş’a da önerilen 35 yaşındaki Senegalli yıldız, Süper Lig’de 2 sezonda 58 maça çıktı ve toplam 38 gol attı.

18FENERBAHÇE İSTİYORDU
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FENERBAHÇE İSTİYORDU

Senegalli forvet, bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de gündemine gelmiş ancak Cisse’nin yüksek maaş ve 2 yıllık sözleşme talep etmesiyle beraber transfer gerçekleşmemişti.

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