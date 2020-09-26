Son Dakika | Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un yerine geldi, inanılmazı başardı! Tarihe geçen goller...
Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un yerine transfer edilen golcü oyuncu, Yeni Malatyaspor maçına damga vurdu.
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Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor ile oynadığı mücadeleye Sörloth'un yerine alınan Afobe damgasını vurdu.
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İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK
Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da, geçen haftaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ilk 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yapıldı.
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Teknik direktör Eddie Newton, Campi'nin yerine geçen hafta kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamayan Flavio'ya, Abdurrahim Dursun'un yerine de sakatlığı düzelen Marlon'a ilk 11'de görev verdi
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İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI
Sezon öncesi Yılport Samsunspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanan ve ilk 2 hafta forma giyemeyen yeni transfer Marlon, bordo-mavili ekipte ilk resmi maçına çıktı
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Sakatlıkları bulunan Trondsen, Kamil Ahmet Çörekçi, Ekuban, yeni transfer Diabate ve henüz hazır olmayan Pereira'nın yanı sıra, takımda düşünülmeyen Hosseini ile Guilherme de kadroda yer almadı
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Trabzonspor'da son olarak geride kalan sezon Aytemiz Alanyaspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde yer alan ve bu sezon sakatlığı nedeniyle ilk iki haftada forma giyemeyen Yusuf Sarı, Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla kadroya döndü
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Tedavisi tamamlanan genç oyuncu, 2 ay sonra Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosunda kendine yer buldu.
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İLK 2 GOL AFOBE'DEN
Sörloth'un yerine kadroya katılan santrfor Afobe, 24 ve 33. dakikalarda 2 gol atarak takımının 2-0 öne geçmesini sağladı.
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2 İSABET 2 GOL
Benik Afobe'nin Süper Lig'deki ilk 2 isabetli şutu da golle sonuçlanmış oldu.
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Ayrıca 27 yaşındaki santrfor, Trabzonspor formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan üçüncü İngiliz oyuncu oldu.