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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'da Alexander Sörloth gelişmesi! Derbiye saatler kala babası konuştu...
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Futbol
Haber Giriş: 13 Eylül 2020 - 11:39 | 

Son Dakika | Trabzonspor'da Alexander Sörloth gelişmesi! Derbiye saatler kala babası konuştu...

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Maça saatler kala Alexander Sörloth gelişmesi yaşandı...

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Trabzonspor'daki geleceği bilmece haline gelen Alexander Sörloth hakkında babası Goran Sörloth'tan Beşiktaş maçına saatler kala çarpıcı açıklamalar geldi.

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Alexander Sörloth krizi her geçen gün derinleşiyor.

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Bordo mavili ekipteki geleceği yılan hikayesine dönen Alexander Sörloth'ün geleceğine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Trabzonspor, milli takım kampından dönmeyen ve telefonlarını dahi açmadığı iddia edilen Norveçli golcüye dair dün resmi bir açıklama yapmıştı.

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Alexander Sörloth'un şehre dönmediğini doğrulayan Trabzonspor, yetenekli oyuncuyla hakkında noter tespiti yapıldığını ve ilgili disiplin maddesinin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

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"Futbolcumuz Alexander Sorloth için RB Leipzig Kulübünden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir."

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"Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, futbolcumuz Alexander Sorloth ülkesinin milli takımının kampına katılmak üzere Norveç’e gitmiştir."

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"Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon’da olması gereken oyuncumuz, Oslo’da COVID-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon’da olacağını tarafımıza bildirmiştir."

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"Bugün itibariyle henüz Trabzon’a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Alexander Sörloth'un transferi konusunda kulübün menfaatleri doğrultusunda RB Leipzig'in teklifiğini değerlendirmeye alacağını açıklayan Trabzonspor'a gelen teklif ortaya çıktı.

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Trabzonspor'a ilk olarak 17+3 milyon avro ve 18+5 milyon avro teklifler sunan Alman ekibinin, mevcut teklifini 20+4 milyon avroya kadar yükseltti.

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Transferin gerçekleşmesi durumunda Alexander Sörloth'un Alman ekibinden 5 yıllık sözleşme karşılığında garanti maaş olarak yıllık 3.3 milyon Euro kazanacağı belirtilmüştü.

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Ayrıca Alman devinin, golcü oyuncunun sözleşmesine 70 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi koymayı planladığı öne sürülmüştü.

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Yaşanan bu gelişmelerin ardından Alexander Sörloth'un babaso Goran Sörloth, Norveç kanalı TV2'ye bağlandı ve oğlunun geleceğine dair kritik açıklamalarda bulundu.

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"Oğlumla görüşmedik. Bu yüzden transferi hakkında herhangi bir net açıklama yapamam."

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"Resmi belgeleri görene kadar bir şey söyleyemem. Bu süreçte aktif rol oynamadığımı bilin. Oğlumla temasta değilim"

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Trabzonspor ile Alexander Sörloth'un arasına Leipzig girdi… Geçen sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine giren Sörloth'un bu sezon maçların yüzde 50'sinde oynaması halinde hakları 6 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'a geçecekti.

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Ancak Leipzig, Timo Werner'in yerine transfer etmek istediği Sörloth için Trabzonspor ile Crystal Palace'ı karşı karşıya getirdi.

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Trabzonspor'a ilk olarak 17 (yarısı Crystal Palace'a) + 3 milyon Euro öneren Alman kulübü bir yandan da bordo-mavililerin onayı olmadan futbolcu ile masaya oturdu.

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Ancak Trabzonspor, "Palace'ın payı çıkınca, kasamıza net 15 milyon Euro girmeli" cevabını verince Almanlar, Crystal Palace'a "Parayı siz alın" teklifini götürdü.

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Ama İngiliz kulübü, Trabzonspor'u işaret edince Leipzig yeni bir teklifle bordo- mavililerin kapısını çaldı: 20 milyon Euro net (yarısı Palace'a) ve 4 milyon Euro da bonus...

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Ancak Almanlar yine umduğu sonucu alamadı ve gözlerini Sörloth'a dikti.

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Trabzonspor'dan bonuslar dahil yılda 1.5 milyon Euro alan Norveçli'yi 3.3 milyon Euro garanti yıllık ücrete ikna eden Leipzig amacına ulaştı.

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