Son Dakika | Trabzonspor'da Alexander Sörloth gelişmesi! Ahmet Ağaoğlu ve Sörloth'un babasından açıklamalar...

Trabzonspor'daki geleceği bilmece haline gelen Alexander Sörloth hakkında babası Goran Sörloth'tan ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan açıklamalar geldi.
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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Alexander Sörloth krizi her geçen gün derinleşiyor.
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Bordo mavili ekipteki geleceği yılan hikayesine dönen Alexander Sörloth'ün geleceğine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Trabzonspor, milli takım kampından dönmeyen ve telefonlarını dahi açmadığı iddia edilen Norveçli golcüye dair dün resmi bir açıklama yapmıştı.
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Alexander Sörloth'un şehre dönmediğini doğrulayan Trabzonspor, yetenekli oyuncuyla hakkında noter tespiti yapıldığını ve ilgili disiplin maddesinin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.
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"Futbolcumuz Alexander Sorloth için RB Leipzig Kulübünden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir."
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"Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, futbolcumuz Alexander Sorloth ülkesinin milli takımının kampına katılmak üzere Norveç’e gitmiştir."
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"Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon’da olması gereken oyuncumuz, Oslo’da COVID-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon’da olacağını tarafımıza bildirmiştir."
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"Bugün itibariyle henüz Trabzon’a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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Alexander Sörloth'un transferi konusunda kulübün menfaatleri doğrultusunda RB Leipzig'in teklifiğini değerlendirmeye alacağını açıklayan Trabzonspor'a gelen teklif ortaya çıktı.
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Trabzonspor'a ilk olarak 17+3 milyon avro ve 18+5 milyon avro teklifler sunan Alman ekibinin, mevcut teklifini 20+4 milyon avroya kadar yükseltti.
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Transferin gerçekleşmesi durumunda Alexander Sörloth'un Alman ekibinden 5 yıllık sözleşme karşılığında garanti maaş olarak yıllık 3.3 milyon Euro kazanacağı belirtilmüştü.
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Ayrıca Alman devinin, golcü oyuncunun sözleşmesine 70 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi koymayı planladığı öne sürülmüştü.
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Yaşanan bu gelişmelerin ardından Alexander Sörloth'un babaso Goran Sörloth, Norveç kanalı TV2'ye bağlandı ve oğlunun geleceğine dair kritik açıklamalarda bulundu.
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"Oğlumla görüşmedik. Bu yüzden transferi hakkında herhangi bir net açıklama yapamam."
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"Resmi belgeleri görene kadar bir şey söyleyemem. Bu süreçte aktif rol oynamadığımı bilin. Oğlumla temasta değilim"
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Trabzonspor ile Alexander Sörloth'un arasına Leipzig girdi… Geçen sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine giren Sörloth'un bu sezon maçların yüzde 50'sinde oynaması halinde hakları 6 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'a geçecekti.
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Ancak Leipzig, Timo Werner'in yerine transfer etmek istediği Sörloth için Trabzonspor ile Crystal Palace'ı karşı karşıya getirdi.
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Trabzonspor'a ilk olarak 17 (yarısı Crystal Palace'a) + 3 milyon Euro öneren Alman kulübü bir yandan da bordo-mavililerin onayı olmadan futbolcu ile masaya oturdu.
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Ancak Trabzonspor, "Palace'ın payı çıkınca, kasamıza net 15 milyon Euro girmeli" cevabını verince Almanlar, Crystal Palace'a "Parayı siz alın" teklifini götürdü.
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Ama İngiliz kulübü, Trabzonspor'u işaret edince Leipzig yeni bir teklifle bordo- mavililerin kapısını çaldı: 20 milyon Euro net (yarısı Palace'a) ve 4 milyon Euro da bonus...
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Ancak Almanlar yine umduğu sonucu alamadı ve gözlerini Sörloth'a dikti.
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Trabzonspor'dan bonuslar dahil yılda 1.5 milyon Euro alan Norveçli'yi 3.3 milyon Euro garanti yıllık ücrete ikna eden Leipzig amacına ulaştı. (Sabah)
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AHMET AĞAOĞLU'NDAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Konuyla ilgili Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fanatik'e konuştu. "Sörloth gitmek istiyor. Ama gitmek isteyen her oyuncuya, hemen tamam diyeceğiz diye bir dünya yok. Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz. Crystal Palace ve biz. İkimiz de bu transferde hak sahibiyiz."
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"Trabzonspor'un menfaati ne ise onun için hareket edeceğiz. İnsanların henüz anlamadığı, bu takımın şöyle bir özelliği var; yetiştirir satar, geliştirir satar. Aldığı oyuncuyla para batırmaz."