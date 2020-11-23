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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ilk maçında alınan galibiyet Trabzon yerel basınında!
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Futbol
Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 12:27 |  

Son Dakika | Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ilk maçında alınan galibiyet Trabzon yerel basınında!

Trabzonspor'un BB Erzurumspor'u 1-0 yenerek Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet hasretine son vermesi Trabzon yerel basınında da geniş yer buldu. Gazeteler, bordo-mavili takımla çıktığı ilk maçından galibiyetle ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı'yı ön plana çıkarırken, deneyimli teknik adam manşetleri süsledi. İşte detaylar....

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Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı ilk maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup ederek 5 maçlık galibiyet hasretine son veren Trabzonspor'da camia üzerindeki kara bulutlar dağılırken, takımın özellikle ilk yarıda oynadığı futbol da beğenildi.

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2020-21 sezonuna kötü başlayan ve 8'inci hafta sonunda teknik direktör değişimine giden Trabzonspor, göreve gelen Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçti.

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Avcı'nın başında çıktığı ilk maçta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek 5 maçlık galibiyet özlemine son veren ve kötü gidişatı sonlandıran bordo-mavililerde özellikle ilk yarıda oynanan futbol gelecek adına camiayı da umutlandırdı.

4YEREL BASINDA GALİBİYET SEVİNCİ
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YEREL BASINDA GALİBİYET SEVİNCİ

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Erzurumspor galibiyetine sayfalarında geniş yer ayırdı. İşte öne çıkan bazı yorumlar:

5Kuzey Ekspres: Av mevsimi başladı
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Kuzey Ekspres: "Av mevsimi başladı"

"Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abcullah Avcı, takımıyla çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrılarak 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi"

6Taka Gazetesi: Avcıdan sihirli dokunuş
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Taka Gazetesi: "Avcı'dan sihirli dokunuş!"

"Trabzonspor ilk golü 16 pas sonunda buldu, ikinci yarı biraz baskı yedi ama maçı tutup çok özlediğimiz 3 puanı kazandı"

7Karadeniz Gazetesi: Av varsa Avcımız çok, Ekuban attı hasret bitti
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Karadeniz Gazetesi: "Av varsa Avcımız çok, Ekuban attı hasret bitti"

"Trabzonspor yeni hocası Abdullah Avcı ile çıktığı ilk maçta Erzurumspor'u tek golle geçti, 5 hafta sonra galibiyetle tanıştı"

8Günebakış Gazetesi: Hayata dönüş
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Günebakış Gazetesi: "Hayata dönüş"

9Son Nokta Gazetesi: Yağmur adam
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Son Nokta Gazetesi: "Yağmur adam"

"Ekuban Fırtınalı bir akşamda sahneye çıktı, Trabzonspor'u ipten aldı"

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