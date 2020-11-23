Son Dakika | Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ilk maçında alınan galibiyet Trabzon yerel basınında!
Trabzonspor'un BB Erzurumspor'u 1-0 yenerek Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet hasretine son vermesi Trabzon yerel basınında da geniş yer buldu. Gazeteler, bordo-mavili takımla çıktığı ilk maçından galibiyetle ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı'yı ön plana çıkarırken, deneyimli teknik adam manşetleri süsledi. İşte detaylar....
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Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı ilk maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup ederek 5 maçlık galibiyet hasretine son veren Trabzonspor'da camia üzerindeki kara bulutlar dağılırken, takımın özellikle ilk yarıda oynadığı futbol da beğenildi.
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2020-21 sezonuna kötü başlayan ve 8'inci hafta sonunda teknik direktör değişimine giden Trabzonspor, göreve gelen Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçti.
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Avcı'nın başında çıktığı ilk maçta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek 5 maçlık galibiyet özlemine son veren ve kötü gidişatı sonlandıran bordo-mavililerde özellikle ilk yarıda oynanan futbol gelecek adına camiayı da umutlandırdı.
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YEREL BASINDA GALİBİYET SEVİNCİ
Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Erzurumspor galibiyetine sayfalarında geniş yer ayırdı. İşte öne çıkan bazı yorumlar:
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Kuzey Ekspres: "Av mevsimi başladı"
"Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abcullah Avcı, takımıyla çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrılarak 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi"
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Taka Gazetesi: "Avcı'dan sihirli dokunuş!"
"Trabzonspor ilk golü 16 pas sonunda buldu, ikinci yarı biraz baskı yedi ama maçı tutup çok özlediğimiz 3 puanı kazandı"
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Karadeniz Gazetesi: "Av varsa Avcımız çok, Ekuban attı hasret bitti"
"Trabzonspor yeni hocası Abdullah Avcı ile çıktığı ilk maçta Erzurumspor'u tek golle geçti, 5 hafta sonra galibiyetle tanıştı"
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Günebakış Gazetesi: "Hayata dönüş"
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Son Nokta Gazetesi: "Yağmur adam"
"Ekuban Fırtınalı bir akşamda sahneye çıktı, Trabzonspor'u ipten aldı"