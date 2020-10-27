Son Dakika | Trabzonspor'da Abdullah AvcÄ± tamam! YardÄ±mcÄ±larÄ± belli oldu...

Abdullah AvcÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen baÅŸkan Ahmet AÄŸaoÄŸlu, tecrÃ¼beli hoca ile her konuda anlaÅŸma saÄŸladÄ±. AvcÄ±'nÄ±n yardÄ±mcÄ±larÄ± dahi belli oldu. Ekipte sÃ¼rpriz bir isim var... Ä°ÅŸte detaylar...