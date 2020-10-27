Son Dakika | Trabzonspor'da Abdullah AvcÄ± tamam! YardÄ±mcÄ±larÄ± belli oldu...
Son olarak FenerbahÃ§e'ye 3-1 maÄŸlup olan Trabzonspor'da sular durulmuyor. Bordo mavililerde tartÄ±ÅŸÄ±lan teknik direktÃ¶r Eddie Newton'un bileti kesildi. Newton ile yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± yollarÄ±n ayrÄ±lmasÄ± bekleniyor.
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Abdullah AvcÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen baÅŸkan Ahmet AÄŸaoÄŸlu, tecrÃ¼beli hoca ile her konuda anlaÅŸma saÄŸladÄ±. AvcÄ±'nÄ±n yardÄ±mcÄ±larÄ± dahi belli oldu. Ekipte sÃ¼rpriz bir isim var... Ä°ÅŸte detaylar...
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FATURAN NEWTON'A
Trabzonsporâ€™da Ã¼st Ã¼ste alÄ±nan kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§larÄ±n ardÄ±ndan fatura teknik direktÃ¶r Eddie Newton'a kesildi.
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2018-19 sezonuna teknik direktÃ¶r Ãœnal Karaman ile baÅŸlayan Ahmet AÄŸaoÄŸlu yÃ¶netimi, 2019-20 sezonunun yarÄ±sÄ±nda Karaman ile yollarÄ±n ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yola HÃ¼seyin Ã‡imÅŸir ile devam etmiÅŸti.
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BÄ°R DEÄžÄ°ÅžÄ°M DAHA
Sezonun sona ermesiyle Ã‡imÅŸir ile de yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran ve gÃ¶reve HÃ¼seyin Ã‡imÅŸirâ€™in ekibinde yer alan Eddie Newtonâ€™u getiren bordo-mavililerde bir teknik direktÃ¶r deÄŸiÅŸimi daha yaÅŸanÄ±yor.
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SÃ¼per Lig'e yine ÅŸampiyonluk parolasÄ±yla giren Karadeniz ekibi, ilk 6 hafta sonunda topladÄ±ÄŸÄ± beÅŸ puanla zirvenin uzaÄŸÄ±nda kalÄ±rken Trabzonspor'un son olarak FenerbahÃ§e'ye 3-1 yenilmesi camianÄ±n sabrÄ±nÄ± taÅŸÄ±rdÄ±.
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YÃ–NETÄ°M KURULUNDAN KARAR Ã‡IKTI
BaÅŸkan Ahmet AÄŸaoÄŸlu'nun katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen yÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ±nda Newton ile yolda devam edilmemesi yÃ¶nÃ¼nde karar alÄ±ndÄ±.Â
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AVCI Ä°LE ANLAÅžMA TAMAM
Trabzonspor yÃ¶netimi teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revi iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Abdullah AvcÄ± ile her konuda anlaÅŸma saÄŸladÄ±.
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Ancak sÃ¶zleÅŸmesi sÃ¼ren mevcut teknik direktÃ¶r Eddie Newton ile yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸme bu noktada belirleyici olacak. Fesih konusunda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸÄ±lmasÄ± durumunda bordo mavililer, vakit kaybetmeden Abdullah AvcÄ± ile sÃ¶zleÅŸme imzalayacak.Â
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YARDIMCILARI BELLÄ° OLDU
Ã–te yandan Abdullah AvcÄ±'nÄ±n yardÄ±mcÄ±larÄ± da belli oldu.
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Spor Arena'nÄ±n edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re; Abdullah AvcÄ±'nÄ±n yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan ilki daha Ã¶nce BaÅŸakÅŸehir ve BeÅŸiktaÅŸ'ta da birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Orhan Ak olacak.
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BEÅžÄ°KTAÅž MACERASI SORUNLU GEÃ‡TÄ°
Orhan Ak, 2015'te Emre BelÃ¶zoÄŸlu ile birlikte feribottayken BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ±yla kavga etmiÅŸ ve bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler gÃ¼ndemi uzun sÃ¼re meÅŸgul etmiÅŸti. Abdullah AvcÄ±'nÄ±n gÃ¶reve gelmesiyle yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶r olarak gÃ¶rev yapan Ak, geÃ§miÅŸ yÄ±llarda siyah-beyazlÄ±larla arasÄ±nda geÃ§en gerginlikten dolayÄ± BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlardan Ã¶zÃ¼r diledi ancak bu Ã¶zÃ¼r siyah beyazlÄ± taraftarlar iÃ§in yeterli olmadÄ±.Â
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Taraftarlarla yÄ±ldÄ±zÄ± barÄ±ÅŸmayan Orhan Ak devamÄ±ndaki sÃ¼reÃ§te istifasÄ±nÄ± vermiÅŸti.
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Ä°KÄ°NCÄ° YARDIMCI EGEMEN KORKMAZ
FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ ve Trabzonspor formalarÄ±nÄ± terleten Egemen Korkmaz, Abdullah AvcÄ±'nÄ±n bir diÄŸer yardÄ±mcÄ±sÄ± olacak.
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Trabzonspor'da oynadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nem kaptanlÄ±k gÃ¶revini de yapan tecrÃ¼beli isim yÄ±llar sonra bordo mavili takÄ±ma geri dÃ¶nmÃ¼ÅŸ olacak.Â