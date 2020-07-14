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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'a yerel basından sert tepkiler
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Hürriyet
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 14 Temmuz 2020 - 17:09,

Son Dakika | Trabzonspor'a yerel basından sert tepkiler

Trabzonspor, Denizlispor'a 2-1 yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Trabzon yerel basını, teknik direktör Hüseyin Çimşir ve futbolculara sert eleştiriler getirdi.

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Süper Lig'in 32. haftasında dün akşam lider Medipol Başakşehir deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 kaybetti.

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Başakşehir'i takipteki Trabzonspor ise Denizlispor'a deplasmanda 2-1 yenildi.

3ŞAMPİYONLUK MUCİZELERE KALDI
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ŞAMPİYONLUK MUCİZELERE KALDI

Bu sonuçla Trabzonspor, lider Başakşehir'le arasındaki 4 puanlık farkı eritme fırsatını kaçırdı.

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Hüseyin Çimşir'in öğrencileri bu skorla son 2 haftasına girilen ligde şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

5HÜSEYİN ÇİMŞİR VE FUTBOLCULARA TEPKİ
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HÜSEYİN ÇİMŞİR VE FUTBOLCULARA TEPKİ

Son viraja girilirken art arda puanlar kaybederek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor'un durumu yerel gazetelerde yankı buldu.

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Gazeteler, 41 yaşındaki teknik adam Çimşir ve futbolculara tepki gösterdi.

7BİZ İNANDIK, SİZ İNANMADINIZ
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"BİZ İNANDIK, SİZ İNANMADINIZ"

Kentte yayınlanan gazetelerden Taka, "Şampiyonluk bizim neyimize?" ve "Biz inandık siz inanmadınız" yazdı.

8ADI VAR, RUHU YOK
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"ADI VAR, RUHU YOK"

Sonnokta ise "Kayıp aranıyor", "Adı var ruhu yok" başlığını attı.

9YAZIKLAR OLSUN
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"YAZIKLAR OLSUN"

Karadeniz, "Dozer Cemil'in kemiklerini sızlattınız", Yazıklar olsun" manşetiyle Trabzonspor haberini okuyucularına duyurdu.

10ŞAMPİYONLUĞU İSTEMİYORLAR
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"ŞAMPİYONLUĞU İSTEMİYORLAR"

Günebakış da "Şampiyonluğu istemiyorlar" başlığını kullandı.

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