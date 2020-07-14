Son Dakika | Trabzonspor'a yerel basından sert tepkiler

Süper Lig'in 32. haftasında dün akşam lider Medipol Başakşehir deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 kaybetti. Başakşehir'i takipteki Trabzonspor ise Denizlispor'a deplasmanda 2-1 yenildi.Bu sonuçla Trabzonspor, lider Başakşehir'le arasındaki 4 puanlık farkı eritme fırsatını kaçırdı.Hüseyin Çimşir'in öğrencileri bu skorla son 2 haftasına girilen ligde şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Son viraja girilirken art arda puanlar kaybederek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor'un durumu yerel gazetelerde yankı buldu. Gazeteler, 41 yaşındaki teknik adam Çimşir ve futbolculara tepki gösterdi.Kentte yayınlanan gazetelerden Taka, Şampiyonluk bizim neyimize? ve Biz inandık siz inanmadınız yazdı.Sonnokta ise Kayıp aranıyor, Adı var ruhu yok başlığını attı.Karadeniz, Dozer Cemil'in kemiklerini sızlattınız, Yazıklar olsun manşetiyle Trabzonspor haberini okuyucularına duyurdu. Günebakış da Şampiyonluğu istemiyorlar başlığını kullandı.