Son Dakika | Trabzonspor'a Alexander Sörloth şoku! O madde ortaya çıktı
Trabzonspor ile bu sezon gösterdiği performansla dünya devlerinin dikkatini çeken Alexander Söroth'un bonservisinde yeni bir madde ortaya çıktı.
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Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin gözdesi olan Sörloth'un sözleşmesindeki madde sonradan ortaya çıktı.
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Crystal Palace'tan sezon bşaı kiralanan Sörloth, bu sezon Süper Lig'e damgasını vurdu. Trabzonspor taraftarı Alexander Sörloth'un 6 milyon Euro karşılığında bonservisinin alınması konusunda yönetime baskı yapıyor.
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Dev kulüplerin takibinde olan Sörloth'un elden kaçmaması için Trabzonspor'un 2020-2021 sezonun sonuna kadar Crystal Palace'a 6 milyon Euro ödemesi gerekiyor.
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AĞAOĞLU AÇIKLADI AMA...
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Sörloth'un bonservisinin alınması konusunda aceleci davranmadıklarını açıklamıştı. Ancak Sörloth'un sözleşmesindeki şok madde ortaya çıktı...
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Karadeniz Gazetesi'nin özel haberine göre; Bordo-Mavili yönetim 6 milyon Euro'yu verip yıldız golcünün tapusunu alırsa, bu kez büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacak.
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SERBEST KALMA MDDESİ
Yapılan sözleşmede buy out (15 Milyon Euro'ya serbest kalır) maddesinin bulunduğu ortaya çıktı.
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Eğer Trabzonspor Sörloth'u bonservisi ile alırsa, bir takım bu parayı yatırıp Norveçliyi transfer edebilecek.
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Bu nedenle Trabzonspor yönetiminin Sörloth'un bonservisini almakta acele etmediği gelecek sezon 6 Milyon Euro'yu yatırıp oyuncunun opsiyonunu kullanacağı belirtildi.
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Ayrıca Bordo-Mavililerin opsiyonunu kullanması durumunda Sörloth ile yeniden masaya oturup buy out maddesini kaldırmasını da isteyeceği ifade edildi.