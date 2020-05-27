MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Trabzonspor'a Alexander Sörloth şoku! O madde ortaya çıktı
GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'a Alexander Sörloth şoku! O madde ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 27 Mayıs 2020 - 19:00,

Son Dakika | Trabzonspor'a Alexander Sörloth şoku! O madde ortaya çıktı

Trabzonspor ile bu sezon gösterdiği performansla dünya devlerinin dikkatini çeken Alexander Söroth'un bonservisinde yeni bir madde ortaya çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin gözdesi olan Sörloth'un sözleşmesindeki madde sonradan ortaya çıktı.

2
Abone Olgoogle-news

Crystal Palace'tan sezon bşaı kiralanan Sörloth, bu sezon Süper Lig'e damgasını vurdu. Trabzonspor taraftarı Alexander Sörloth'un 6 milyon Euro karşılığında bonservisinin alınması konusunda yönetime baskı yapıyor.

3
Abone Olgoogle-news

Dev kulüplerin takibinde olan Sörloth'un elden kaçmaması için Trabzonspor'un 2020-2021 sezonun sonuna kadar Crystal Palace'a 6 milyon Euro ödemesi gerekiyor.

4AĞAOĞLU AÇIKLADI AMA...
Abone Olgoogle-news

AĞAOĞLU AÇIKLADI AMA...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Sörloth'un bonservisinin alınması konusunda aceleci davranmadıklarını açıklamıştı. Ancak Sörloth'un sözleşmesindeki şok madde ortaya çıktı...

5
Abone Olgoogle-news

Karadeniz Gazetesi'nin özel haberine göre; Bordo-Mavili yönetim 6 milyon Euro'yu verip yıldız golcünün tapusunu alırsa, bu kez büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacak.

6SERBEST KALMA MDDESİ
Abone Olgoogle-news

SERBEST KALMA MDDESİ

Yapılan sözleşmede buy out (15 Milyon Euro'ya serbest kalır) maddesinin bulunduğu ortaya çıktı.

7
Abone Olgoogle-news

Eğer Trabzonspor Sörloth'u bonservisi ile alırsa, bir takım bu parayı yatırıp Norveçliyi transfer edebilecek.

8
Abone Olgoogle-news

Bu nedenle Trabzonspor yönetiminin Sörloth'un bonservisini almakta acele etmediği gelecek sezon 6 Milyon Euro'yu yatırıp oyuncunun opsiyonunu kullanacağı belirtildi.

9
Abone Olgoogle-news

Ayrıca Bordo-Mavililerin opsiyonunu kullanması durumunda Sörloth ile yeniden masaya oturup buy out maddesini kaldırmasını da isteyeceği ifade edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi