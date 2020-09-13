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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor-Beşiktaş derbisi devam ederken transfer bombası patladı! 'Sergen hoca alıyoruz dedi'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Eylül 2020 - 21:25 | 

Son Dakika | Trabzonspor-Beşiktaş derbisi devam ederken transfer bombası patladı! 'Sergen hoca alıyoruz dedi'

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçına damga vuran açıklamayı Rıdvan Dilmen yaptı. Canlı yayında yeni golcüyü açıkladı.

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Trabzonspor ile Beşiktaş'ın Süper Lig'in ilk haftasında kozlarını paylaştığı mücadelenin devre arasında bomba transfer açıklaması geldi.

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Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, ilk 11'inde sadece 1 yeni transferle sahaya çıktı

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Bordo-mavili takımın 11'inde Brezilyalı orta alan oyuncusu Flavio, yeni transferlerden forma şansı bulan tek oyuncu oldu. Yedek kulübesinde ise kiralıktan dönen Edgar Ie ile yeni transfer Stiven Plaza yer aldı.

4BORDO MAVİLİLERDE EKSİK FAZLA
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BORDO MAVİLİLERDE EKSİK FAZLA

Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçında sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Joao Pereira, Marlon, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Salih Kavrazlı yer almadı. Norveç Milli Takım kampının ardından Trabzon'a dönmeyen ve Almanya'nın Leipzig takımı ile transfer görüşmeleri yapan golcü oyuncu Alexander Sörloth da kadroda bulunmadı.

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Teknik direktör Eddie Newton, Safa Kınalı, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Süleyman Cebeci ve Kerem Baykuş gibi genç oyuncuları kadroya dahil etti.

6EDDIE NEWTON, TRABZONDA İLK KEZ
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EDDIE NEWTON, TRABZON'DA İLK KEZ

Trabzonspor'da teknik direktör Eddi Newton, ilk kez Trabzon'da takımın başında sahaya çıktı. Geçen sezon ligin son haftası öncesi Hüseyin Çimşir'in takımdan ayrılmasının ardında göreve getirilen İngiliz çalıştırıcı yönetiminde bordo-mavililer, ligde deplasmanda Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde İstanbul'da Alanyaspor ile karşılaşmıştı.

7BEŞİKTAŞTA İKİ EKSİK
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BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Georges-Kevin N'Koudou ile lisansı henüz çıkarılmayan Francisco Montero, kadroda yer almadı.

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Siyah-beyazlı takım, PAOK ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki karşılaşma 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.

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Yedek kulübesine çekilen Jeremain Lens ve sakatlığı bulunan N'Koudou'nun yerine Oğuzhan Özyakup ile Ajdin Hasic 11'de kendilerine yer buldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yerine Murat Şahin, takımın başında yer aldı.

10CANLI YAYINDA AÇIKLADI
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CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Mücadelenin ilk devresinin bitimiyle birlikte Rıdvan Dilmen, NTV'deki programında Beşiktaş'ın yeni transferini açıkladı.

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Rıdvan Dilmen, bir süredir Fenerbahçe ile de ismi anılan Nikola Kalinic'in Beşiktaş ile anlaştığını duyurdu

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Dilmen, "Sergen Hoca, Josef ile anlaştık, Kalinic'i alıyoruz dedi. Sangare'yi de istiyorlarmış" şeklinde konuştu.

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Kariyerinde Fiorentina, Milan, Atletico Madrid ve Roma gibi takımlarda forma giyen 32 yaşındaki santfor, 431 maçta 150 gol, 46 asistlik performans sergiledi.

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