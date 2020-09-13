Son Dakika | Trabzonspor-Beşiktaş derbisi devam ederken transfer bombası patladı! 'Sergen hoca alıyoruz dedi'

Yedek kulübesine çekilen Jeremain Lens ve sakatlığı bulunan N'Koudou'nun yerine Oğuzhan Özyakup ile Ajdin Hasic 11'de kendilerine yer buldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yerine Murat Şahin, takımın başında yer aldı.