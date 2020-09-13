Son Dakika | Trabzonspor-Beşiktaş derbisi devam ederken transfer bombası patladı! 'Sergen hoca alıyoruz dedi'
Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçına damga vuran açıklamayı Rıdvan Dilmen yaptı. Canlı yayında yeni golcüyü açıkladı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Trabzonspor ile Beşiktaş'ın Süper Lig'in ilk haftasında kozlarını paylaştığı mücadelenin devre arasında bomba transfer açıklaması geldi.
2
Abone Ol
Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, ilk 11'inde sadece 1 yeni transferle sahaya çıktı
3
Abone Ol
Bordo-mavili takımın 11'inde Brezilyalı orta alan oyuncusu Flavio, yeni transferlerden forma şansı bulan tek oyuncu oldu. Yedek kulübesinde ise kiralıktan dönen Edgar Ie ile yeni transfer Stiven Plaza yer aldı.
4
Abone Ol
BORDO MAVİLİLERDE EKSİK FAZLA
Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçında sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Joao Pereira, Marlon, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Salih Kavrazlı yer almadı. Norveç Milli Takım kampının ardından Trabzon'a dönmeyen ve Almanya'nın Leipzig takımı ile transfer görüşmeleri yapan golcü oyuncu Alexander Sörloth da kadroda bulunmadı.
5
Abone Ol
Teknik direktör Eddie Newton, Safa Kınalı, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Süleyman Cebeci ve Kerem Baykuş gibi genç oyuncuları kadroya dahil etti.
6
Abone Ol
EDDIE NEWTON, TRABZON'DA İLK KEZ
Trabzonspor'da teknik direktör Eddi Newton, ilk kez Trabzon'da takımın başında sahaya çıktı. Geçen sezon ligin son haftası öncesi Hüseyin Çimşir'in takımdan ayrılmasının ardında göreve getirilen İngiliz çalıştırıcı yönetiminde bordo-mavililer, ligde deplasmanda Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde İstanbul'da Alanyaspor ile karşılaşmıştı.
7
Abone Ol
BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Georges-Kevin N'Koudou ile lisansı henüz çıkarılmayan Francisco Montero, kadroda yer almadı.
8
Abone Ol
Siyah-beyazlı takım, PAOK ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki karşılaşma 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.
9
Abone Ol
Yedek kulübesine çekilen Jeremain Lens ve sakatlığı bulunan N'Koudou'nun yerine Oğuzhan Özyakup ile Ajdin Hasic 11'de kendilerine yer buldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yerine Murat Şahin, takımın başında yer aldı.
10
Abone Ol
CANLI YAYINDA AÇIKLADI
Mücadelenin ilk devresinin bitimiyle birlikte Rıdvan Dilmen, NTV'deki programında Beşiktaş'ın yeni transferini açıkladı.
11
Abone Ol
Rıdvan Dilmen, bir süredir Fenerbahçe ile de ismi anılan Nikola Kalinic'in Beşiktaş ile anlaştığını duyurdu
12
Abone Ol
Dilmen, "Sergen Hoca, Josef ile anlaştık, Kalinic'i alıyoruz dedi. Sangare'yi de istiyorlarmış" şeklinde konuştu.
13
Abone Ol
Kariyerinde Fiorentina, Milan, Atletico Madrid ve Roma gibi takımlarda forma giyen 32 yaşındaki santfor, 431 maçta 150 gol, 46 asistlik performans sergiledi.