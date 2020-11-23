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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 08:18 | 

Son Dakika | Trabzonspor - BB Erzurumspor maçından sonra olay oldu! "Yatsın kalksın dua etsin..."

Hürriyet Gazetesi yazarı Orhan Uluca başta olmak üzere spor yazarları, Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'un başında BB Erzurumspor karşısında çıktığı ilk maçı ve aldığı ilk galibiyeti değerlendirdi.

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1ORHAN ULUCA
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ORHAN ULUCA

Abdullah Avcı ile yeni bir döneme başlayan Trabzonspor’un ilk rakibi zor günler geçiren Mehmet Özdilek’li Erzurumspor oldu. Deplasmanda oynadığı son 3 maçın 2’sini kazanan konuk ekipte Özdilek yine cesur bir kadro çıkardı.

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Dörtlü savunmanın önünde oynayan Donald dışında kalan beş oyuncu da hücumcuydu. Avcı ise Pereira’yı yeniden sağ beke çekip, Afobe’yi de en uca yerleştirerek 4-23-1 düzeninde sahaya çıktı. Mehmet Özdilek’in ön alan presi ile başlama fikri ise oyunun gidişatını belirledi.

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Kendisine birinci bölgede yapılan baskıyı her kırdığında pozisyon üreten bordo mavililer, organize ataklarla ilk yarım saatte etkili bir futbol ortaya koydu. Buna rağmen gol yerleşik savunmaya karşı set hücumuyla gerçekleşti. Geriden oyun kurulumu esnasında sıkışıklığı çözmek için kenardan merkeze kırılan Nwaekeme’nin Ekuban’ı görmesiyle beraber başladı her şey. Sahanın iyilerinden Abdülkadir Ömür ile verkaça girmesi Ekuban’ı golle buluşturdu.

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Dikkat çeken bir başka detay ise özellikle ilk 45 dakikada Trabzonspor’un kaybettiği noktada takım olarak baskıyı hızlıca yapması ve buradan kazanılan top sonrası Abdülkadir Ömür-Afobe ortaklığından net pozisyon üretmesi oldu. Rakibin kornerlerinde zaman zaman sıkıntı yaşamış olsa da ilk 45 dakika Abdullah Avcı ve Trabzonspor adına iyi bir ilk yarı oldu diyebiliriz.

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Trabzonspor’un yakaladığı net fırsatları değerlendirememesi rakibine güç verdi. İkinci yarıda baskıyı artıran Erzurumspor oyunda hâkimiyeti elde etti. Abdullah Avcı, öncülü olan teknik adamların aksine, önde olduğu bir noktada değişiklik yaptı. Afobe’yi çıkarıp Ekuban’ı en uca attı ve merkezi üçleyerek hem dizilimi 4-3-3’e çevirdi hem de ağır zeminde yorulmuş takımın orta sahasına taze bir oyuncu ekledi.

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Ne var ki zaman geçtikçe ve zemin ağırlaştıkça kaçan goller yine Erzurumspor’a direnç katarken Trabzonspor’u da geriye itti. İkinci yarı fizik olarak rakibine göre geride kalan bordo mavililer hata yapmadı ve Avcı’ya ilk maçında üç puanı hediye ettiler.

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AHMET ÇAKAR

Trabzonspor dün gece sadece ve sadece aldığı 3 puana sevinebilir. Onları sevindirecek futbol adına hiçbir şey yok. Takımları tanımasak, oyuncuları bilmesek hangisi daha kaliteli takım, hangisi ev sahibi anlayamayız. 90 dakika boyunca kontrol Erzurumspor'daydı.

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Pozisyonları var, büyük baskı kurdular, Trabzonspor'un her iki kanadında yol geçen hanı gibi gittiler geldiler ama kaybettiler. Trabzonspor için söylenecek en iyi şey; dua etsinler Ekuban gibi çok zeki ve vuruş tekniği çok yüksek bir oyuncusu var. Attığı gol de bunun en önemli örneği. Kontrol eder etmez bir halı saha golü atıyor. B

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oş köşeyi görüyor, bırakıveriyor. Yine ilk devrenin sonlarına doğru Afobe'ye attığı müthiş bir ara pası var. Zaten dün gece Trabzon'un ürettiği futbol adına en güzel şeyler bunlar. Orta sahayı Erzurumspor basketbolda geçer gibi geçti. Sağda Pereira solda Marlon zaman zaman yardım gelmediği için çok zorlandılar. Vitor Hugo iyi direndi. Uğurcan da öyle.

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Köşeden çıkardığı bir frikik var ki o gol olsa belki de haftalar önceki Kasımpaşa maçının bir benzeri yaşanırdı. Sonuçta Abdullah Avcı bazı şeyleri değiştirmek için geldi. Trabzon'un takım savunması zayıf. Oyunu tutamıyorlar. Orta saha dirençleri yok. Erzurumspor'u beğendim. Maçı kaybetmek mutlaka onları üzmüştür çünkü hak etmediler. Genç hakem Erkan Özdamar'ı çok beğendim. Bir iki ufak tefek hata dışında çok başarılı bir maç yönetti.

11LEVENT TÜZEMEN
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LEVENT TÜZEMEN

Gök delinmiş gibi yağan yağmura ve ağırlaşan zemine rağmen Trabzonsporlu ve Erzurumsporlu oyuncular müthiş bir mücadele sergiledi. Özellikle ikinci yarıda iki takım adına da nefes kesen gollük pozisyonlara tanık olduk. Top adeta iki kale arasında mekik dokudu.

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Abdullah Avcı için Erzurum maçı kazanmak adına çok kıymetliydi. Çünkü Trabzon uzun süredir galibiyete hasretti. Abdülkadir Ömür'ün enfes pasında Ekuban "Kontrolşut" anlayışıyla akıllı bir gol attı. Temposu ve mücadelesi yüksek maçta Trabzonlu oyuncuların coşkusu ve kazanma isteği vardı.

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Abdullah Avcı'nın Alanya maçında görev alan Serkan, Kamil Ahmet, Flavio ve Djaniny'nin yerlerine Marlon, Baker, Nwakaeme ile Afobe'ye 11'de yer vermesi Trabzon'un daha dengeli ve daha uyumlu oynamasını sağladı. Geriye yaslanmayan, oyunu çirkinleştirmeyen, kazanmak için Trabzon'u önde ciddi baskı kuran ve hızlı hücumlarla kaleci Uğurcan'ı tehdit eden Erzurum'u teslimiyetçi bir anlayışla oynamadığı için alkışlıyorum.

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Yenilgiyi hak etmeyen Erzurum'da eğer Rashad Muhammed, Novikovas, Ricardo Gomes eğer final paslarında dikkatli olsalardı golü bulurlardı. Ayrıca ilk 45'te Erzurum'un iki gollük topunu Trabzon savunması çizgiden çıkardı. Trabzon yatıp kalkıp Uğurcan'a dua etsin.

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İkinci yarı Uğurcan kalesinde devleşerek yaptığı kurtarışlarla Trabzon'un kazandığı 3 puana büyük katkı sağladı. Trabzon'un hâlâ savunma anlayışında sıkıntısı sürüyor. Afobe çok koşuyor ama bal yapmıyor. İlk yarı kaleciyi geçmesine rağmen çevre kontrolü yapmadan ve kaleye bakmadan şut atması şaşırtıcıydı.

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Baker'in biraz daha sorumluluk alıp sıkışan oyunu ters kanada taşıması gerekir. Abdullah Avcı ayrıca Nwakaeme'nin daha etkin olacağı bir oyun planlamalı. Erzurum maçında Nwakaeme çok etkisiz kaldı.

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