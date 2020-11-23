Son Dakika | Trabzonspor - BB Erzurumspor maçından sonra olay oldu! "Yatsın kalksın dua etsin..."

Pozisyonları var, büyük baskı kurdular, Trabzonspor'un her iki kanadında yol geçen hanı gibi gittiler geldiler ama kaybettiler. Trabzonspor için söylenecek en iyi şey; dua etsinler Ekuban gibi çok zeki ve vuruş tekniği çok yüksek bir oyuncusu var. Attığı gol de bunun en önemli örneği. Kontrol eder etmez bir halı saha golü atıyor. B