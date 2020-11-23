Son Dakika | Trabzonspor - BB Erzurumspor maçına damga vuran görüntü! Abdullah Avcı...
Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde ilk maçına çıkan Trabzonspor, BB Erzurumspor'u 1-0 devirdi ve galibiyet hasretine son verdi. Ancak geceye damga vuran olay yedek kulübesinde yaşandı...
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Trabzonspor'un başında ilk maçında BB Erzurumspor karşısında çıkan Abdullah Avcı mücadele oynanırken kameralara yakalandığı ilginç anla geceye damga vurdu.
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Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
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Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan bordo-mavililer, milli arada takımın başına getirilen Avcı ile 57 günlük kazanamama hasretine son verdi.
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Ligdeki tek galibiyetini sahasında 26 Eylül'de Yeni Malatyaspor ile oynanılan 3. hafta müsabakasında 3-1'lik sonuçla elde eden Karadeniz ekibi, 5 hafta aradan sonra galip geldi.
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Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetiyle puanını 9'a çıkardı ve 15. sıraya yükseldi.
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Trabzonspor'un galibiyet golünü atan Caleb Ekuban, bu sezon ilk golünü kaydetti.
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Ligde sakatlığı ve Kovid-19 testi pozitif çıkması nedeniyle 4 maçta görev alabilen Ganalı oyuncu, sezonun ilk golünü kaydederek takımına 3 puanı kazandırdı.
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Öte yandan Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, yoğun yağmur altında oynanan karşılaşmada kameralara ilginç şekilde takıldı.
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Yağış altında ıslanan saçlarını havlu ile kurutmaya çalışan deneyimli çalıştırıcının o anları ekranlara böyle yansıdı.
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İŞTE O ANLAR...
Bordo mavili ekibin başında ilk maçına çıkan Abdullah Avcı'nın o anları sosyal medyada çok konuşuldu...