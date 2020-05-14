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GeriFutbol Son dakika: Tottenham'ın yıldızı Dele Alli'ye büyük şok!
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Futbol
Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 09:58,

Son dakika: Tottenham'ın yıldızı Dele Alli'ye büyük şok!

Tottenham'ın yıldız futbolcusu Delle Alli, Corona virüs ile savaşılan ve evden çıkılmayan bu günlerde büyük bir şok yaşadı.

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Spor Arena Dış Haber | Dele Alli, Londra'da sevgilisi Ruby Mae, üvey kardeşi Harry Hickford, Harry'nin sevgilisi ve bir başka erkek arkadaşıyla evinin alt katında bilardo oynarken beklenmeyen bir olay yaşandı.

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Ellerinde bıçak bulunan maskeli iki saldırgan, Dele Alli'nin evine girdi.

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Salı gecesi 12:30 sularında yaşanan olayda eli bıçaklı iki hırsızla karşılaşan Dele Alli, karşı koymak istedi. Hırsızlardan biri 24 yaşındaki futbolcunun yüzüne yumruk attı.

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Bu sırada Dele Alli'nin üvey kardeşi Harry de saldırganlara karşı koymak isterken aldığı darbeyle ufak bir yaralanma yaşadı.

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Polis raporlarında olaydaki yaralanmaların küçük çaplı olduğu ve hastaneye gitmeye gerek duyulmadığı ifade edildi.

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Diğer hırsız ise Dele Alli ve sevgilisi Ruby Mae'nin mücevher ve değerli eşyaları için evin üst katlarına çıktı.

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Hırsızların evden birçok değerli mücevher ve saat alarak ayrıldıkları ifade edildi. Evde bulunan 5 kişide ise gerginlik hakimdi.

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Polis kaynaklarından yapılan açıklamada Dele Alli'nin evinin otoyola yakın olması sebebiyle hırsızların her yerden gelmiş olabileceği, soruşturmanın hızlı bir şekilde başlatılacağı ifade edildi.

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24 yaşındaki Dele Alli'nin evinde bulunan kamera kayıtları polis tarafından alındı.

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Olayın sosyal medyada ve haber sitelerinde yayılması sonrası Dele Alli ve sevgilisi Ruby Mae'ye binlerce geçmiş olsun mesajı gönderildi.

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İngiliz futbolcu da Twitter'dan şu sözlerle takipçilerinin desteğine teşekkür etti: Mesajlarınız için teşekkür ederim. Korkunç bir deneyimdi ama hepimiz iyiyiz. Desteğiniz için minnettarım."

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2 ay önce de maskeli 4 saldırgan, Dele Alli'nin takım arkadaşı Jan Vertonghen'in evine girmişti.

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