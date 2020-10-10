Son Dakika | Tolgay Arslan'dan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Vedat Muriqi itirafı!

Türkiye’nin iki büyük takımında forma giydin. Hangisinde oynamak daha zordu? İki takım da çok büyük ve daha zor ya da daha kolay diye bir şey yoktu. İkisinde de sahaya yüzde 90 favori çıkıyorsunuz ve her maçı kazanmanız gerekiyor. Bu iki büyük kulüpte de oynamamı sağlayan başkanlarıma ve yöneticilerime minnettarım, onlara çok teşekkür ediyorum. İkinci çocuğum İstanbul’da dünyaya geldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe’den ekmek paramı kazandım, aileme de bu sayede iyi bir hayat verdim. Benim ağzımdan onlar için kötü bir laf asla çıkmaz.