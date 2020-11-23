Son Dakika | Tolgay Arslan, Fenerbahçe'den sonra İtalya'da olay oldu!

'GERÇEKTEN ÇOK KALİTELİ' Calciomercato sitesinin maç değerlendirmesinde Tolgay için ''Topu yönetmekte gerçekten çok kaliteli. Buna rağmen bazı aksaksıkları oluyor. Gotti onu uyardı ve 67'de sahadan aldı.'' sözleri kullanıldı.