Son Dakika | Tolgay Arslan, Fenerbahçe'den sonra İtalya'da olay oldu!

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferi olay olan ancak geçen sezon Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Tolgay Arslan, sezon başında sarı lacivertli takım ile yollarını ayırıp Udinese'nin yolunu tutmuştu.
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İTALYA'DA VAZGEÇİLMEZ OLDU!
Fenerbahçe'de istediği süreleri alamayan Tolgay, Udinese forması ile 11'in değişilmez oyuncuları arasında girdi.
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SÜREKLİ 11 ÇIKIYOR
Bu sezon Udinese'de forma giydiği tüm maçlara ilk 11'de başlayan Tolgay, takımının Genoa'yı 1-0 mağlup ettiği maça da ilk 11'de başladı ve 67 dakika sahada kaldı.
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MAÇI TAMAMLAYAMIYOR
7 maça ilk 11 başlayan 30 yaşındaki futbolcu buna rağmen 7 maçın 6'sında oyundan alınmıştı. Tolgay için Genoa maçında da aynı senaryo geçerli oldu.
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TEKNİK DİREKTÖRÜ UYARMIŞTI...
Udinese'de teknik direktör Luca Gotti, Tolgay'ın fiziksel durumunun hala istenen halde olmadığını belirtse de tecrübeli futbolcu, Genoa ile oynanan maça damga vurdu.
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İTALYANLAR HAYRAN KALDI
İtalyan basını Tolgay Arslan'ın performansına tam not verirken Tolgay'ın neden takımın değişilmezler arasında olduğunu bu maçta gösterdiğini ifade etti.
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'GERÇEKTEN ÇOK KALİTELİ'
Calciomercato sitesinin maç değerlendirmesinde Tolgay için ''Topu yönetmekte gerçekten çok kaliteli. Buna rağmen bazı aksaksıkları oluyor. Gotti onu uyardı ve 67'de sahadan aldı.'' sözleri kullanıldı.
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'SAHANIN EN İYİLERİNDENDİ'
Tuttomercatoweb ise ''İlk yarıda sahanın en iyilerindendi! Hamleleri çok başarılı. Takımı topa sahip değilken oynadığı oyun çok iyi.'' denildi.
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'KİMSE BİZDEN İYİ OYNAMADI'
Tolgay Arslan, geçtiğimiz hafta maç sonu açıklamasında ''Takımımıza ve hocamıza güveniyorum. Şimdiye kadar hiçbir takım bizden iyi oynamadı. Artık takım olarak birbirimizi daha iyi tanıyoruz, daha iyisini yapacağız.'' şeklinde konuşmuştu.
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'İTALYA'YA ALIŞIYORUM...'
Her maç daha çok geliştiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, ''Oyunun işleyişinde olmam gerekiyor. Aldığım eğitim ve oynama şeklim farklı. Serie A deneyimim yoktu ama gün geçtikçe İtalya'ya alışıyorum.'' demişti.