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Futbol
MUSTAFA AKIN - DHA
Haber Giriş: 08 Mayıs 2020 - 10:21,

Son Dakika | Tolga Ciğerci Fenerbahçe ile ipleri kopardı! Yeni takımı...

Fenerbahçe'de beklenmedik son dakika transfer gelişmesi..

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Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, yeni sezon için ünlü kulüp ile her konuda anlaşma sağladı.

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Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe yönetimi, takıma dahil edilmesi ve ayrılması planlanan isimlere yoğunlaştı.

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Sarı lacivertli ekibin, sakat olmasına rağmen Galatasaray’dan transfer ettiği ve 1 yıllık tedavisinin ardından tekrar futbola döndürdüğü Tolga Ciğerci, "yuvam" dediği sarı lacivertli kulüple ayrılma noktasına geldi.

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Galatasaray'dan bonservissiz transfer edilen ve ilk sezon sakatlığı nedeniyle hiç süre alamayan Tolga, Ersun Yanal'ın gözüne girmişti.

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Sakatlığını atlattıktan sonra başarılı performanslar ortaya koymuş, uzunca bir müddet ilk 11'de görev almıştı

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Hatta Tolga Ciğerci ile sözleşme uzatılacağı konuşuluyordu ama işler değişti.

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Gelen teklifin ardından yapılan görüşmeler neticesinde her konuda anlaşma sağlayan Tolga Ciğerci, yeni sezonda Alman ekibine dahil olacak.

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Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda forma giydiği 28 maçta 2 gol ve 4 asiste imza atan Tolga Ciğerci, yeniden Bundesliga’da yer almak istediği için Wolfsburg’dan gelen teklife sıcak bakıyor.

9MAX KRUSEYİ DE İSTİYORLAR
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MAX KRUSE'Yİ DE İSTİYORLAR

Öte yandan Alman ekibi Wolfsburg, sarı lacivertli bir diğer oyuncu Max Kruse’ye de talip oldu.

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Ülkesinin takımından gelen teklife henüz bir cevap vermeyen Max Kruse’nin Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve sarı lacivertli yönetimin de Alman oyuncuyu göndermeyi düşünmediği öğrenildi.

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